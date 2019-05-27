Оси для людей

На днях компания Microsoft выпустила седьмое обновление Windows 10. В отличие от былых времен апгрейд прошел без революционных потрясений, перелопачивания привычного интерфейса и выкорчевывания устоявшейся терминологии. Скажу больше: ряд субтильных нововведений вроде отделения пародийного голосового помощника Кортаны от Поиска, облагораживания настроек курсора и элегантной «светлой» темы даже приблизил Windows к операционной системе Apple в плане разворота лицом к человеку, а не компьютерному гику.

Разумеется, само по себе обновление приевшейся как редька ОС не тянет на информационный повод, ради которого стоило отрывать почтенную публику, погруженную в пучину тревожных политических переживаний. Я взялся за тему только из-за одного субъективного обстоятельства. Дело в том, что я приобрел ноутбук с Windows всего месяц назад. А до этого полных 10 лет провел на Макбуке. Миграция с Мака на Винду уже сама по себе удивительна, а если добавить, что до Мака я 15 лет пользовался Windows, начиная с версии 2.0, параллельно перепробовав все существующие варианты *nix-ных систем и OS/2, то не остается сомнений, что автор одержим обустройством «компьютерного дома» никак не меньше домашнего очага в риаллайфе.

Если перевести обозначенную коллизию на язык человеческих страстей, получится что-то вроде:

«Спасаясь от Windows, он подался на MacOS, однако, разочаровавшись в последней, вернулся к первой суженой, ужаснулся по второму кругу и … успокоился».

Чем не драма репатриантов колбасной волны?

Именно это обстоятельство — мистическая параллель, которая прослеживается между нашими идейными исканиями по жизни и устройством операционных систем персональных компьютеров, — послужило поводом для написания реплики. Так что попытаюсь представить читателям хорошо знакомый им персональный компьютер в непривычном ракурсе.

Я познакомился с ПК в 1989 году. Это была машина на DOS с флоппи-дисководом, текстовым редактором и электронной таблицей. Три года спустя впервые в жизни увидел Макинтош LC II с графической ОС (System 7) и понял, к чему нужно стремиться. Показательно, что желания переходить с ПК на Мак не возникло ни малейшего. Мне понравился графический интерфейс как таковой, но не понравилась идея «элитарности». В 90-е годы Apple позиционировал свои гаджеты как инструмент творческой самореализации и индивидуальной свободы. В Америке привязанность креаклов к Макинтошам объяснялась прагматически: лучший софт для обработки графики, видеомонтажа, издательской верстки и работы со звуком писался для System 7. Собственно, и сегодня парадигма не изменилась: творческие профессии однозначно чувствуют себя увереннее и комфортнее на MacOS, чем на Windows.

«Элитарность» как атрибут экосистемы Apple возник за пределами Америки. Желание выделяться из массы — это фирменный знак третьего мира, в котором символы богатства (от «голды» на бычьей шеи до Майбаха под задом) наполняются смыслом лишь на фоне повальной бедности. Неудивительно, что культ техники Apple свои самые гротесковые формы получил в азиатской глубинке: читатели наверняка помнят китайские трагедии с продажей почек ради покупки новенькой модели айфона.

В самой Америке любят айфон не потому, что это «круто», а потому что это просто и удобно. Простота и практичность — ключевые фетиши сытого общества.

В нашей стране, как и везде в третьем мире, у техники Apple тот же статусный флёр, что был когда-то у джинсов Levi’s (в идеале — модель 501 с пуговицами вместо зиппера), а позднее — у геттобластеров Sharp и видеомагнитофонов Panasonic. Роль социального символизма в «яблочной» мифологии хорошо изучена, поэтому нет нужды на ней останавливаться и лучше сразу перейти к главному: реализации полярно противоположных мировоззренческих моделей в операционных системах Microsoft и Apple, которая и предопределила мои многолетние метания.

То обстоятельство, что компьютеры под управлением DOS, а затем Windows исторически закрепились в роли самой распространенной цифровой экосистемы в мире — это печальная трагедия. Проблема не в том, что операционные системы Microsoft были написаны одними компьютерными гиками для других компьютерных гиков. В конце концов ОС на основе Unix тоже не блещут качеством user-friendly (дружественностью по отношению к рядовым пользователям). Однако юниксные системы никогда не претендовали на массовое потребление: они изначально создавались для профессиональной работы в сетевой среде и ни на что другое не претендовали.

К великой печали гики из Редмонда позиционировали свою экспериментальную надстройку над DOS именно как решение для рядового пользователя. И для последнего это обернулось катастрофой.

DOS/Windows — это операционная система, сосредоточенная на самой себе. Структура ОС, ее логика, ее интерфейс, организация данных на диске, система именования файлов, алгоритмы выполнения функций, иерархия настроек — абсолютно всё в редмондском монстре обслуживает нескончаемый эксперимент по тестированию новых фич, приблуд, идей и решений.

Эта растянувшаяся на 30 лет стройплощадка доставляла гикам и программистам, получавшим удовольствие от докручивания цахеса до ума, и превращала жизнь рядового пользователя в нескончаемую борьбу с капризами компьютера. Борьбу, когда покой даже не снился, потому что ночи превращались в вигилии с поиском драйверов и чистками от вирусов. 10 лет к ряду я писал «голубятни» (колонки в «Компьютере», культовом журнале для окологиков — людей мирных профессий, питающих, впрочем, слабость к IT-технологиям) о том, как свести симбиоз с Windows к минимальному дискомфорту, но в итоге не выдержал и сдался.

Понаблюдав пару месяцев за естественностью и легкостью работы моей будущей жены на компьютере, который изначально создавался для нормальных людей, я махнул рукой на опостылевшие Форточки и купил себе Макбук. Шел 2009-й год. Последующие 10 лет, проведенные в обществе MacOS, можно сравнить с историей первой любви. Первоначальный восторг сменяется спокойным удовольствием, перетекающим в сдержанное недоумение, затем — в раздражение, под конец — осознание идиосинкразии и разрыв, после которого остается только один недоуменный вопрос: «Как я умудрился сразу не заметить ее вопиющих недостатков?»

У Apple есть негласный корпоративный девиз — Creative Simplicity (творческая простота), который идеально передает ключевую установку на создание такой замкнутой экосистемы, в которой «железо» и «софт» подчинены исключительно пользовательским нуждам. По этой причине MacOS как операционная система совершенно прозрачна:

если в Windows большую часть времени вы обслуживаете саму Windows, борясь с ее капризами, в MacOS вы просто не ощущаете присутствие MacOS.

Именно в прозрачность операционной системы Apple я и влюбился. С годами, однако, все отчетливее становилась цена, которую приходилось платить за эксклюзив user-friendly. Универсальное удовлетворение потребностей пользователей достигается за счет делегирования ими практически всех организационных решений компании Apple. Apple сама решает, что мне должно нравиться, а что нет; что мне лучше делать, а что не нужно делать вообще; какой функционал компьютера мне положен, а какой нет; какую программу я имею право установить, а какую нет; какой файл я могу скопировать, а какой нет.

Дальше — больше: Apple определяет, какую музыку мне следует слушать, какие фильмы смотреть, какие книги читать. Поначалу мне казалось, что выбор рекламы в iTunes и AppStore делается с учетом моих личных, ранее продемонстрированных предпочтений (т.н. индивидуальный пузырь фильтров, который эксплуатирует Google). Но нет:

Apple навязывает пользователю всегда только то, что сама полагает интересным, красивым, современным (на самом деле — просто хорошо проплаченным).

В общем, MacOS — феноменально гибкая и тонкая операционная система, однако подавляющая часть функционала, выходящего на рамки представлений Apple о «норме», запрятана так глубоко, что докопаться до него еще сложнее, чем справиться с бардаком и преумножением сущностей на Windows. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне надоело постоянно отстаивать свое пользовательское право на принятие решений и самостоятельное поведение. Разумеется, к этому времени я уже знал все ходы и выходы MacOS, поэтому обустроил свою экологическую нишу с максимальным комфортом. С чем я так и не смог смириться, так это с дикостью установочной парадигмы: «Сейчас мы тебе расскажем, как лучше обеспечить творческую свободу!»

Изначально Apple позиционировала себя как борец за свободу творческой личности, однако закончила как персонаж «Игры престолов» Дейенерис Таргариен, выжигая своим драконом все живое во имя светлого будущего. Согласитесь, когда вам постоянно дают понять, что творческая индивидуальность лучше всего реализуется через стадные стереотипы, а Риханна — лучшая певица на планете, нестыковка заявленных целей с реализацией вызывает как минимум недоумение.

В общем, я дождался, когда мой третий по счету Макбук окончательно сломался (а ломаются они в последние годы все быстрее и легче) и вернулся обратно на Windows. Говорят, нас таких — надкусивших «Яблоко» и разочаровавшихся — единицы на миллионы. Не знаю. Зато знаю, что травма репатриации оказалась гораздо легче ожидаемого.

Что же открылось блудному сыну по возвращении? Оставляю за рамками разговоры об аккуратности и вылизанности Windows 10 после многочисленных фейслифтингов. Это общеизвестный факт, поэтому не будем терять времени.

Самое потрясающее в операционной системе Microsoft образца 2019 года — это отсутствие операционной системы. Гены, ясное дело, не пропьешь, поэтому Windows 10 как была гиковской, так и осталась таковой, однако, ключевое отличие этой ОС сегодня от той, что мы наблюдали 10 лет назад, — ее прозрачность.

Новая Windows перестала навязывать себя на каждом шагу. Куда-то исчезли бесконечные вербальные диалоги, не дававшие прохода пользователю, которого ОС засыпала вопросами, требуя непременного подтверждения каждого ее, ОС, телодвижения и прихоти.

Даже самое сокровенное — страсть Windows к самопальным обновлениям в любое время дня и ночи без оглядки на то, чем в данный момент занят пользователь, — даже это исчезло. Сегодня ОС Microsoft позволяет нам самим выбирать время для обновлений и даже откладывать их хоть на целый месяц.

Не прошло и 30 лет, как мы пришли к ситуации, когда самая популярная в мире операционная система осознала свое подчиненное положение и отошла в тень.

Apple прозрела первой, отказавшись 18 лет назад от радикальных изменений в облике своей ОС. Настал черед и Microsoft: Windows 10 появилась на свет в июле 2015 года и с тех пор — слава тебе господи! — обновляется исключительно интенсивно, а не экстенсивно.

Операционная система, которая выглядит так же, как 10, 15 и даже 20 лет назад, — это, согласитесь, совсем не то, к чему нас так долго приучали люди из Microsoft. Новая Windows 10 превратилась из протагониста, постоянно требующего к себе внимания, в скучный фон, который больше не мешает и не отвлекает от работы.

Как следствие — в 2019 году вопрос непосредственно выбора операционной системы уже не стоит. Мы выбираем не саму систему, а мировоззренческую концепцию.

Выбираем между возможностью самостоятельно задавать рамки своей свободы (Windows 10) и возможностью комфортно расслабиться и получать удовольствие, делегируя Кремниевой долине право формировать наши вкусы и потребности (MacOS).

В остальных отношениях (быстродействие, надежность, эффективность, качество управления памятью и прочее) операционная система как объект нашего внимания и избирательности больше не существует. Игроки сравнялись и достигли совершенства.