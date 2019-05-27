По самолету в одни руки

Если в Яндексе набрать слово «равенство», то сразу выскакивает «равенство углов». Это не лишнее знание. Допустим, вы — молодой человек без собственного жилья и снимаете угол. И ваша девушка тоже не имеет своей жилплощади и тоже является угловым жильцом. Тогда равенство ваших углов свидетельствует о вашем с ней социальном равенстве. Можете смело делать ей предложение и радоваться, что она не из коттеджа какого-нибудь или, грубо говоря, не из пентхауса.

Помимо равенства углов поисковая система незамедлительно предлагает еще и равенство дробей (этим, видимо, охотники интересуются) и треугольников (наверное, для любителей острых сюжетов про любовь). А вот законы о равенстве прав граждан нашей страны (независимо от их происхождения, имущественного и должностного положения и местожительства) что-то не предлагаются. Похоже, такие сведения уже никто и не запрашивает.

Да, в условиях нынешней России разговоры о равенстве выглядят наивными. У нас чаще принято говорить о неравенстве и расслоении общества. В каких случаях люди охотно поддерживают эти рассуждения? Прежде всего, когда речь идет о доступе к приличному жилью, полноценному отдыху, образованию, медицинским услугам… Медицины вообще лучше не касаться. Немедленно услышите, что одни лечатся за границей, а другие — в Кизеле. Тем, кто не был в Кизеле (а наверняка найдутся и такие), поясним, что это город в Пермском крае с неблагоприятной экологией и высоким уровнем заболеваемости населения. Так вот, о медицине. Портал URA.RU сообщает, что одна из здешних жительниц записалась на прием к эндокринологу. В ноябре. Хорошо ли, плохо ли, но очередь все-таки двигалась, и приглашение на долгожданный прием поступило. В апреле. Однако пациентка не смогла воспользоваться правом на медицинскую помощь, так как скончалась. Еще в январе.

От медицины такие разговоры обычно переходят к ЖКХ. И тут у кого-то из участников дискуссии может оказаться наготове история о территориальных водах поселка Яр, что недалеко от Тюмени. И расскажут вам о том, что в домах поселка из кранов течет ржавая вода. Уже 38 лет течет — подсчитано точно. Начальник районного управления ЖКХ Артем Чертов полагает, что в 2020 году проблема может быть решена и что он доходчиво объяснил это людям.

Интернет-газета Znak.com приводит его слова: «Люди сказали, что уже 38 лет мы живем с такой водой, а год как-нибудь потерпим».

То есть оптимальный срок обеспечения нормальной водой поселка в нефтегазовом регионе — 39 лет. И осталось всего год купать малышей в ржавой воде, следя за тем, как жизнь в области улучшается и улучшается. И средняя зарплата здесь уже больше 30 тысяч, и члены областного правительства увеличили свои годовые доходы на многие миллионы. Один только вице-губернатор Сергей Сарычев в минувшем году заработал 74 миллиона рублей, хотя годом раньше не дотянул даже до 9 миллионов. Тут у него прямо-таки расслоение с самим собой.

Кто-то скажет: «Что там чиновники! Вы посмотрите на депутатские декларации о доходах. Какой ужас!»

Посмотрели. Все еще ужаснее, чем предполагалось. Неравенство проникло уже и в депутатскую сферу. Сейчас рассмотрим пару примеров, вы изумитесь и, сравнив себя с двумя депутатами, перестанете понимать, к кому вы сами относите: к бедным или к богатым.

Итак, первый пример. В Сургуте депутат городской думы Евгений Барсов помимо трех десятков квартир, десяти земельных участков, гусеничного экскаватора, грузовика и двух легковых автомобилей задекларировал еще и десяток самолетов. Среди них американский Douglas DC-3 и два борта разработки ОКБ Сухого. Депутат Барсов охотно объясняет, что проработал долгие годы в строительном бизнесе и всю эту эскадрилью приобрел на трудовые деньги. Возможно, какая-нибудь проверка обнаружит у Евгения Вячеславовича, увлекающегося летательными аппаратами, еще и ковер-самолет, но его декларировать вряд ли необходимо.

И второй пример. Депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход... в три копейки.

И тем самым внес, как говорится, свои пять копеек во всеобщие рассуждения о неравенстве российских граждан. Примечательно, что в данном случае мы наблюдаем вопиющее материальное неравенство не просто в рядах депутатов — даже в рядах депутатов от одной партии. Ведь и Барсов, и Труш представляют ЛДПР.

Понятно, депутат Труш не сидит с перевернутой шляпой в подземном переходе, и трехкопеечный доход он указал в порядке эпатажа. И на всякий случай пояснил потом: «Страна в заднице, и я вместе с ней». Сергей Александрович — человек деловой, занимается дизайном интерьеров. Другое дело, что люди обеднели и перестали делать ему заказы. Какой уж тут интерьер жилья или офиса, когда некомфортен интерьер страны, находящейся в … Нет, вопреки гипотезе депутата о ее местонахождении она пока еще на прежнем месте, в Восточном полушарии.

Понятно, полное равенство, особенно материальное, недостижимо и даже противоестественно, и десяти самолетов у каждого из нас никогда не будет. Но по одному самолету на семью наши люди должны иметь. Хотя бы для того, чтобы слетать с бидоном за чистой водой.