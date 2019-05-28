«Он не должен быть единственным, кто понесет ответственность»

В пятую годовщину гибели на Донбассе близ Славянска итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и переводчика Андрея Миронова, 24 мая, в итальянском городе Павия состоялось очередное заседание суда по делу об этом убийстве.

В преднамеренном убийстве журналистов обвиняется Виталий Маркив, замкомандира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года Маркив был задержан в аэропорту города Болоньи. У него итальянское гражданство, что стало основанием для привлечения его к суду. Российская сторона не ответила за запросы итальянского следствия. Убийство Андрея Миронова, таким образом, Маркиву не вменяется. По статьям итальянского уголовного кодекса Виталию Маркиву грозит до 24 лет тюрьмы.

Виталий Маркив позирует для проекта «Если бы не война»

Судебные слушания близятся к финалу. 24 мая суд отклонил ходатайство защиты о проведении дополнительной проверки в Славянске и сообщил о завершении предварительного следствия.

Андреа Занончелли обрисовал общую картину событий. Обвинение настаивает на том, что обстрел автомобиля, в котором ехали безоружные журналисты, был умышленным. Изученные следствием факты, в том числе исследование баллистики, свидетельствуют о том, что минометные снаряды, которыми были убиты журналисты, были выпущены с горы Карачун, где располагалась украинская регулярная армия и подразделения Нацгвардии Украины, в том числе взвод первого оперативного батальона имени Кульчицкого. Там же в то время находился и обвиняемый Виталий Маркив, который вел наблюдение за районом, в котором были убиты журналисты, и сообщал координаты стрельбы минометчикам. Доказательствами вины подсудимого стали показания его начальства и его собственное заявление.

Андрей Миронов и Андреа Роккелли

Гособвинение потребовало для Виталия Маркива наказание в виде 17 лет заключения. Минимальный срок по статьям, вменяемым Маркиву, - 24 года. Прокурор ходатайствовал о снижении срока наказания до 16 лет, смягчающими обстоятельствами стали молодость обвиняемого и его хорошее поведение. Еще год к этому сроку должен быть добавлен за причинение ущерба французскому фотографу Вильяму Рогелону, который находился в том же автомобиле, что и погибшие журналисты, был ранен, но выжил.

При этом прокурор Занончелли отметил, что обвиняемый Виталий Маркив не должен быть единственным, кто понесет ответственность за данное преступление, но, по его словам, «фрагментация ответственности не приводит к ее исчезновению». Прокурор также предложил возбудить дело против непосредственного командира Маркива, ныне украинского сенатора Богдана Маткивского. Следующее судебное заседание состоится 14 июня. Приговор по делу огласят 12 июля.