Главное о нападении в поселке Большевик

Средняя школа №4, пос. Большевик, пригород Вольска, Саратовская область

Утром 28 мая 14-летний подросток ворвался в свою школу с топором (ранее сообщалось, что с ледорубом — Ред.) и, предположительно, с двумя бутылками «коктейля Молотова». Он успел бросить одного «Молотова» под дверь класса, второго — в коридор, а затем ударил по голове неизвестную ему ученицу шестого класса, встреченную в холле. Инцидент произошел в средней школе №4 поселка Большевик (г. Вольска Саратовской области).

«Неадекватным был. <…> Потом пытался "коктейли Молотова" кинуть. Но они не подожглись. Говорят, он не любил физичку. Больше ничего не известно», — сумбурно рассказывал первые подробности случившегося агентству «Говорит Москва» один из учеников школы №4.

За жизнь пострадавшей с тяжелой травмой головы сейчас борются реаниматологи, обсуждается ее перевозка в областную больницу. А нападавшего задержала полиция. Очень скоро в соцсетях, скорее всего принадлежащих подростку, появились посты и видеоролики — с короткими монологами до нападения и сразу после.

Неполная семья, проблемы с психикой: что еще известно о нападавшем

Телеграм-канал Mash опубликовал видеообращение школьника, записанное перед нападением и выложенное в сетях. «Мне жутко страшно. Очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, как бы это ни получилось. Я должен», — сбивчиво говорит молодой человек… Затем стало известно о другом видео, где тот же подросток, отдышавшись, признается: «Я не смог. Я ранил одну девочку, я даже не знаю ее имени. <…> Мне очень страшно… Я прошу прощения».

На предполагаемых страницах подростка в социальных сетях видно, что он активно интересовался массовым расстрелом подростков в американской школе «Колумбайн», а еще он много времени уделял обсуждению расстрела подростков в керченском колледже, который устроил Владислав Росляков в октябре прошлого года.

«Парень рос без отца — его воспитывала одна мать. В марте он лежал в психиатрической больнице. В школе у него не было друзей, но конфликтным его не называют — просто одиночкой», — пишет Mash.

Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что подросток, действительно, состоял на учете психиатра, причем давно.

«Мальчик состоит на учете уже два года. В связи со своим неадекватным поведением находится на надомном обучении. Как минимум один раз он оставался на второй год», — сказал собеседник агентству.

Реакция

Саратовский губернатор Валерий Радаев поручил провести в области «массированную проверку школ вплоть до поселковых» на предмет безопасности и эффективности пропускных систем. «Пропускная система дала сбой, а точнее – она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет — недопустимое нарушение правил безопасности», — заявил он.

Следственный комитет начал проверку. «Идет осмотр места происшествия и выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в пресс-службе.

Борьба с «колумбайнами»

За последнее время произошло уже несколько инцидентов с нападением на подростков на школы разных городов России. Во всех случаях нападавшие открыто сочувствовали двум американским старшеклассникам, которые в 1999 году пришли с целым арсеналом огнестрельного оружия в школу «Колумбайн», убили 13 и ранили еще 26 человек.

В январе 2018 года в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Их приговорили к семи и десяти годам воспитательной колонии.

В том же месяце в школе Улан-Удэ на учеников напал девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью. Семь человек госпитализировали, в том числе и самого нападавшего. Перед задержанием подросток попытался совершить самоубийство. Его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

В России трагедия «повторилась» 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков устроил стрельбу и несколько взрывов в политехническом колледже Керчи — погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения, а нападавший покончил с собой.

После керченской трагедии в России появился закон о внесудебной блокировке «колумбайн»-сообществ в соцсетях, законодатели предложили повысить до 21 года возраст, после которого можно получить разрешение на оружие. Росгвардия собралась проводить образовательные программы для школьников, чтобы профилактировать число несчастных случаев.