В Вольске Саратовской области произошло вооруженное нападение на школу. 15-летний ученик седьмого класса Даниил П. попытался поджечь здание школы № 4 при помощи бутылок с горючей жидкостью и ударил топором в голову 12-летнюю Дарью К. Перед нападением подросток записал двадцатисекундный видеоролик, в котором сообщил, что ему «очень страшно, но это надо сделать»: «Я должен. Всем удачи. Надеюсь, все хорошо пройдет».

ЧП случилось утром во вторник. Семиклассник пронес в школьном рюкзаке топор и несколько бутылок с зажигательной смесью. Одну из них юноша бросил в кабинет математики, где находилась учительница, вторую — в соседний класс, но попал в дверь. По счастливой случайности пожара не произошло. Даниил выбежал на лестницу, где ему встретилась 12-летняя Дарья. Нападающий ударил девочку топором в голову.

Полиции понадобилось около часа, чтобы найти подростка. За это время он успел сделать еще одно видео на фоне церкви: «Молотов не загорелся, я чертовски провалился. Я не смог. Для меня это сложно — убийство человека. Я хочу принести свои глубочайшие извинения», — говорит юноша. По его словам, раненая девочка была ему незнакома.

Пострадавшую доставили в ЦРБ. По распоряжению региональных властей в райцентр была направлена бригада врачей из областной детской больницы, в том числе нейрохирург. Как сообщает пресс-служба губернатора, девочка находится в состоянии средней степени тяжести, ее готовят к перевозке в Саратов. В течение недели в регионе пройдет всеобщая проверка безопасности школ.

Семья Даниила живет в поселке Большевик.

«Это рабочий район. Здесь находится градообразующее предприятие — цементный завод, на котором занята большая часть жителей. Поселок считается не самым благополучным местом в городе, в том числе по экологическим причинам, все здесь покрыто слоем цементной пыли», — рассказывает главный редактор издания «Про Вольск» Олег Журбенко. По сведениям издания, подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за попытки суицида, совершенной в 13-летнем возрасте. В 2013 году мальчика задерживали за нецензурную брань в общественном месте, но на учет в комиссии по делам несовершеннолетних не ставили.

Подросток состоял на учете у психиатра из-за попытки суицида

В соцсети «ВКонтакте» на имя Даниила П. зарегистрировано несколько страниц, не обновляющихся с 2015 года. В фотоальбомах большое место занимают картинки из компьютерных игр. Собственных фотографий подросток практически не размещал, исключение составляют снимки из черноморского оздоровительного лагеря, относящиеся к 2014 году. Юноша был зарегистрирован в группах любителей игр-стрелялок и комедийных телесериалов.

Судя по соцсети, друзей у него было немного, однако на всех страницах Даниила в списке друзей встречается взрослый мужчина 1982 года рождения, страница которого наполнена порнографическим видео.

На официальном сайте школы №4 о происшествии не говорится ни слова. На главной странице размещена информация об очередной годовщине «крымской весны», Послание президента к Федеральному собранию и стратегия социально-экономического развития Саратовской области. В разделе, посвященном антитеррористической безопасности, отмечено, что перед началом учебного года был проведен «дополнительный инструктаж с сотрудниками, вахтером, сторожами с целью повышения бдительности»,

«ведется строгий пропускной режим и контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и предметами ручной клади».

В документах школы указано, что здание ее было построено в 1936 году. Эта же дата значится в графе «время проведения последнего капитального ремонта». Учебное заведение изначально было рассчитано на 950 человек. Сейчас здесь учатся 533 ребенка. В перечне персонала нет должности психолога.

Здание школы было построено еще в 1936 году

Отметим, что весной прошлого года в Вольске произошло ЧП, в котором пострадала школьница. Ученица 9-го класса Алевтина стала жертвой избиения. Подростки в возрасте от 13 до 17 лет — учащиеся одной из школ, технологического колледжа и техникума агробизнеса — дважды нападали на нее, снимая происходящее на телефон. В первом случае Алевтину избили ногами три девушки. Во втором эпизоде принимали участие уже 12 человек.

Пострадавшую поставили на колени и заставили вылизывать ботинки одной из мучительниц.

Видео выложили в «ВКонтакте». Причиной издевательств были названы высказывания Алевтины в соцсети и ее состояние здоровья: по медицинским причинам девочка позже других детей пошла в школу и оказалась значительно старше одноклассниц, вызывая их насмешки.

Руководство технологического колледжа, комментируя ситуацию порталу Вольск.ру, выступило в защиту студентов, предположив, что «видео смонтировано». В отношении матерей десяти участников издевательств были составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей. В возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления.

Пострадавшую девушку поместили для прохождения психологической реабилитации в региональный центр социальной помощи.

Саратовская область