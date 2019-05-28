Канцлер лишился доверия

«Ибица-гейт» — по названию курорта, где было снято скандальное видео, — раскрутился на полную мощность: в понедельник парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству, возглавляемому канцлером Себастьяном Курцом. Депутаты решили, что он должен ответить за действия своего вице-канцлера, запечатленного на видео, и что не смог грамотно разрешить кризис. Курц, однако, намерен вскоре вернуться: внеочередные выборы в парламент назначены на сентябрь, и его консервативная Австрийская народная партия имеет все шансы вновь занять первое место.

Предыдущие парламентские выборы в Австрии прошли в 2017 году. Первое место заняла Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Курц пригласил в партнеры по коалиции ультраправую Австрийскую партию свободы. Вице канцлером стал ее председатель Хайнц-Кристиан Штрахе.

В середине мая два ведущих немецких издания — Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung — опубликовали фрагменты видео, снятого летом 2017 года, то есть за полгода до выборов. На видео Штрахе и председатель парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус общаются с девушкой — якобы племянницей российского миллиардера Игоря Макарова, президента международной нефтегазовой компании «Арети». Общение происходит на одной из вилл, его участники выпивают, курят, переходят из комнаты в комнату. Но разговор, с учетом того, что его ведет будущий вице-канцлер, едва ли можно назвать безобидным: Штрахе обсуждает с «племянницей» возможность покупки ею ведущей австрийской газеты Kröner Zeitung, вслух считает, сколько дополнительных процентов принесет ему контроль над газетой, и обещает ей строительные госконтракты в случае своей победы.

Сразу после публикации видео Штрахе подтвердил факт встречи. Свое поведение он назвал «мачистской выходкой» в попытках произвести впечатление на девушку, а публикацию видео — «политическим убийством» и ушел в отставку.

Игорь Макаров уже заявил, что никакой племянницы у него нет. Но и без заявления российского миллиардера очевидно, что вице-канцлера подставили.

«Подсадной уткой» «племянницу» называют большинство СМИ, а Штрахе уже подал заявление в прокуратуру против троих людей, которые, как он считает, приложили руку к появлению записи.

По данным немецких СМИ, инициатором этой истории может быть австрийский юрист иранского происхождения Рамин Мирфахрай. Газета die Bild получила комментарий адвоката Мирфахрая, который подтвердил, что встречу организовал его клиент в рамках «проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики».

Хайнц-Кристиан Штрахе. AP Photo/Michael Gruber/TASS

Себастьян Курц на появление видео отреагировал жестко, решив порвать отношения со всей Австрийской партией свободы. На специально созванной пресс-конференции он рассказал, что проблемы с партнером по коалиции возникали уже давно, но после появления видео он «должен сказать: хватит — значит, хватит». После этого Курц уволил всех министров, представленных Австрийской партией свободы, и предложил федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену назначить досрочные выборы в парламент «в ближайшее время». Выборы должны пройти уже в сентябре.

До этого времени Курц намеревался управлять страной с помощью своего «временного правительства», где отправленных в отставку министров Австрийской партии свободы заменили «эксперты» — по сути, временно исполняющие обязанности — от Австрийской народной партии. Но парламентская оппозиция решила иначе.

В понедельник на заседании парламента был вынесен вопрос о вотуме недоверия Курцу и его правительству. Лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер обвинила Курца в том, что после публикации скандального видео и разразившегося парламентского кризиса канцлер попытался прибрать власть к рукам вместо того, чтобы привлечь оппозицию к решению этого кризиса. «Он воспользовался ситуацией в своих интересах», — заявила Памела Ренди-Вагнер в ходе дебатов.

Кроме того, по мнению социал-демократов, ответственность за случившееся частично лежит на самом Курце, ведь это он решил после выборов создать коалицию с ультраправыми и назначил вице-канцлером Штрахе, про встречу которого на Ибице Курц, конечно, знать не мог — но мог бы учесть, что того неоднократно обвиняли в ксенофобии и антисемитизме.

В результате вотум недоверия поддержали социал-демократы, депутаты Австрийской партии свободы и партии JETZT. Поскольку народная партия Курца, отказавшись от партнера по коалиции, осталась в парламенте в меньшинстве, вотум недоверия прошел.

В ближайшие несколько дней исполнять обязанности канцлера будет министр финансов Хартвиг Легер — его уполномочил президент Ван дер Беллен. Ван дер Беллен пообещал в течение недели найти и утвердить кандидатуру нового временного канцлера, который сформирует переходное правительство — оно будет действовать до внеочередных выборов, назначенных на сентябрь. Хартвиг Легер на должность канцлера переходного периода не годится — он был членом правительства Курца, которому вынесли вотум недоверия.

Сам Курц назвал вотум недоверия актом мести со стороны социал-демократов. «Социал-демократы решили поставить месть и интересы собственной партии выше интересов страны и выше желания большинства наших граждан, — написал Курц на своей странице в Facebook. —

В понедельник в правительстве сформировалась новая коалиция — социал-демократов и Австрийской партии свободы. С единственной целью: «Курц должен уйти».

Впрочем, ничто не мешает Курцу вновь участвовать в выборах — и если его партия снова наберет большинство голосов, то он снова будет формировать правительство. О том, что поддержка его партии среди населения высока, свидетельствуют результаты выборов в Европарламент в минувшее воскресенье: Австрийская народная партия набрала рекордные 35%, это на 8 процентных пунктов выше, чем в 2014 году. И социал-демократы, и Австрийская партия свободы ухудшили свои показатели.

Эти цифры очевидно позволяют Курцу рассчитывать вернуться на свою должность — и с легким сердцем обещать: «Сегодня парламент принял решение. Но в конечном счете решение в Австрии примет именно народ! В ходе выборов в следующем сентябре. Наш путь только начался».