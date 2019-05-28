В тесноте и на коленке

Люблинский суд Москвы 27 мая начал рассматривать уголовное дело «Нового величия», восемь фигурантов которого обвиняются в организации экстремистского сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Все присутствовавшие в зале суда ожидали, что прокуратура огласит обвинительное заключение. Но судья провел «техническое» заседание — продлил на полгода срок содержания под стражей и домашний арест обвиняемым, назначил дату следующего заседания и пообещал найти зал попросторнее.

Люблинский суд в этот день оказался не готов принять всех желающих попасть на процесс «Нового величия». Зал заседаний, где прошло первое заседание, был небольшого размера, туда смогли войти помимо подсудимых лишь адвокаты и родственники. Журналистам, правозащитникам и публике мест не нашлось. Сотрудники суда только пожимали плечами, говоря, что в суде больших залов нет.

В первых рядах на скамейках для слушателей в зале разместились обвиняемые Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Они находятся под домашним арестом. Некоторым адвокатам не хватило места за столом, им пришлось также сесть на скамейки для слушателей. Родные заняли последние ряды. И даже в таком составе им было тесно в зале. Затем в «аквариум» завели Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова. Все они содержатся под стражей.

Вячеслав Крюков ( на первом плане), Руслан Костыленков и Петр Карамзин (слева направо). Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Журналисты и группа поддержки наблюдали за процессом по видеотрасляции в соседнем зале, но и там все оказалось забито до отказа. Плохое качество видео, скверный звук осложняли работу: сложно было понять, кто из подсудимых и их защитников говорит. Удавалось услышать только обрывки фраз: «В обвинительном [заключении] написали общие фразы на 3000 листов», — возмущался кто-то из адвокатов.

«Писать на коленке я не умею, в деле 25 томов, куда положить все материалы? Я хоть и не пожилой человек, но я вас плохо слышу, — обратился к судье адвокат Павликовой Николай Фомин. — Как я могу защищать свою подзащитную?»

Между тем гособвинитель сидела за своим столом одна, разложив перед собой многочисленные бумаги.

Судья Александр Маслов обещал решить вопрос с помещением «в рабочем порядке», ограничившись в первый день лишь рассмотрением вопроса о продлении меры пресечения.

Напомним, согласно материалам дела, в декабре 2017 года человек под ником «Руслан Д.» предложил нескольким молодым людям создать политическое движение, сам написал устав движения, разработал программу и арендовал помещение для собраний. В деле он проходит как ключевой свидетель. Защита настаивает: «Руслан Д.» был осведомителем, а возможно, и агентом спецслужб. По версии следствия, участники группы «Новое величие» собирались захватить власть в России посредством государственного переворота. Сами фигуранты дела говорят, что идея создания именно «организации» принадлежала людям, внедрившимся к ним в чат в Telegram.

Анна Павликова. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В марте этого года, напомним, уже был вынесен первый приговор по делу. Рустама Рустамова приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества и заключил досудебное соглашение. В конце апреля Люблинский суд приговорил к 2,5 года колонии общего режима другого фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. Он также признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке.

…27 мая в Люблинском суде прокурор в самом начале своего выступления попросила оставить в отношении всех подсудимых ранее избранные меры пресечения еще на полгода — на время судебного процесса. По ее мнению, фигуранты дела обвиняются в тяжком преступлении, и оснований для отмены содержания под стражей и домашнего ареста нет.

Защита, напротив, отмечала, что расследование дела завершено, подсудимые не собираются скрываться и не намерены оказывать давление на свидетелей. Да и вообще это сложно представить: почти все свидетели по делу — это сотрудники правоохранительных органов.

Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Адвокаты Павликовой, Дубовик, Рощина и Гаврилова просили отпустить подзащитных под подписку о невыезде или назначить «запрет определенных действий». Защитники четверых арестованных фигурантов, в свою очередь, настаивали на переводе тех под домашний арест или освобождении под подписку.

«Я прошу не продлевать мне домашний арест. Я хочу нормально учиться, мне нужно сдать ЕГЭ, а срок сдачи экзаменов заканчивается», — волновалась Аня Павликова. Она добавила, что ей необходимо постоянное наблюдение врачей, а под домашним арестом сложно посещать их, поскольку очень тяжело получить на это разрешение.

«Мы лишены возможности ходить в магазин, посещать церковь. Они [следователи и прокуроры] говорят, что это не важно, а для меня очень важно…» — объясняла Маша Дубовик, требуя также дать ей возможность обучаться дальше в университете.

У подсудимого Костыленкова за время ареста умер отец. «У него дед 1941 года рождения, он не может самостоятельно передвигаться», — отметил его адвокат и также просил освободить подзащитного из СИЗО.

Выслушав стороны, судья на час удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение о мере пресечения для подсудимых. Итог: все остались на прежних местах. Павликова, Дубовик, Рощин и Гаврилов — под домашним арестом. Костыленков, Полетаев, Карамзин и Крюков — в СИЗО. Всем продлили меру пресечения до 17 ноября.

Следующее заседание назначено на 4 июня. Защита надеется, что процесс все-таки перенесут в здание Мосгорсуда, где залы просторнее и смогут вместить всех слушателей.