Равнение направо
Депутаты латвийского парламента избрали новым президентом кандидата от националистов
Фото: EPA
Мария Епифанова«Новая газета»
Новым президентом Латвии станет 63-летний судья Суда Евросоюза Эгил Левитс. В среду его кандидатуру, выдвинутую партией «Национальное объединение», поддержало большинство депутатов Сейма. Левитс — сын советского диссидента, последовательный борец за независимость Латвии, активный защитник латышского языка. Его избрание — явный результат сдвига латвийской политики вправо.
29 мая в Латвии избрали нового президента. В отличие от соседней Литвы, где президента выбирают всенародным голосованием, в Латвии решение о назначении будущего главы государства принимают депутаты Сейма: для того, чтобы кандидат был избран, за него должны проголосовать, как минимум, 51 из 100 депутатов. Иногда большинства голосов не получает никто, тогда проводится второй тур, третий тур и так далее — столько, сколько нужно, чтобы заручиться поддержкой большинства. Так, ныне действующий президент Раймонд Вейонис победил в 2015 году лишь в пятом туре.
В этом году на пост президента претендовали трое: судья суда Евросоюза Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Сейма от партии KPV LV Дидзис Шмитс. Впрочем, у двоих последних шансов практически не было с самого начала: еще до выборов все партии, входящие в правящую коалицию, договорились поддержать кандидатуру Левитса. Против высказались лишь несколько депутатов из партии KPV LV. В отличие от прошлых лет, в этом году депутаты впервые голосовали не тайно, а открыто. В результате за Левитса проголосовал 61 депутат. Выборы заняли буквально пару часов, не понадобилось даже второго тура. Против голосовали, преимущественно, депутаты «Союза зеленых и крестьян» и «Согласия» — крупнейшей оппозиционной партии в Сейме, традиционно опирающейся на русскоязычных избирателей.
У будущего президента Латвии (Левитс вступит в должность 8 июля) богатая биография — и личная, и политическая. Он родился в Риге в семье советского диссидента — как Левитс рассказал в интервью латвийскому журналу Mājas Viesis, в доме родителей он с раннего детства слушал ВВС и «Голос Америки», а его отец всегда повторял, что Латвия — «оккупированная земля». В 70-е его семья эмигрировала в Германию, где Левитс выучился на юриста, но позже вернулся на родину. В конце 80-х он был активным участником движения за освобождение Латвии, а также стал одним из авторов Декларации о восстановлении независимости республики. В начале 90-х занимал пост министра юстиции Латвии, был послом в Австрии, Венгрии и Швейцарии, в 1995 стал судьей Европейского суда по правам человека, а в 2005 — судьей Суда ЕС.
«Латышская жизненная мудрость и христианские ценности»
В 2015 году Эгил Левитс уже участвовал в президентских выборах — в качестве кандидата от партии «Национальное объединение», но провалился. В этом году инициатива выдвинуть Левитса тоже принадлежала националистам.
Эгил Левитс известен своей принципиальной позицией по вопросам государственности и языка — предметам постоянного конфликта между этническим большинством и русскоязычным меньшинством.
Так, именно под руководством Левитса несколько лет назад была написана новая преамбула к латвийской Конституции, в которой, в частности, подчеркивается, что «идентичность Латвии в культурном пространстве Европы с давних времен формируется латышскими и ливскими традициями, латышской жизненной мудростью, общечеловеческими и христианскими ценностями», а «верность Латвии, латышский язык как единственный государственный, свобода, равенство, солидарность, справедливость, честность, трудовая нравственность и семья составляют основу сплоченного общества».
В интервью газете Neatkarīgā rīta avīze накануне дня выборов Левитс рассказал, что придерживается принципа «открытой латышскости». «Каждый желающий приглашается присоединиться к нашему обществу и внести свой вклад в улучшение государства, — пояснил он. — Государственным языком Латвии был и остается латышский. Латышская национальность обуславливает идентичность латвийского государства». При этом, подчеркнул он, люди, принадлежащие к нацменьшинствам должны иметь «свободу выбора поддерживать свою национальную идентичность». Поэтому, по словам Левитса, необходимо сохранить в школах преподавание языков нацменьшинств в качестве предметов по выбору. При этом он активной сторонник школьной реформы, которая предполагает постепенный переход русскоязычных школ на латышский язык обучения.
Отношение к латышскому языку у Левитса более трепетное, чем у его предшественника, действующего президента Раймонда Вейониса. Отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции о том, придет ли он в эфир русскоязычной радиостанции, Левитс ответил, что прийти готов, но говорить будет только на «государственном языке» — в отличие от Вейониса, который давал интервью на русском.
Запрос на консерваторов
По мнению латвийского политолога Юриса Розенвалдса, избрание Левитса — это и результат новой расстановки сил в латвийском Сейме после выборов осенью 2018 года (три из пяти партий, входящих в правящую коалицию, занимают правые, консервативные позиции), и ответ на новые тенденции в обществе. «Меняются политические силы, — говорит Розенвалдс. — «Национальному объединению» удается определять если не политику, то, по крайней мере, повестку дня. Обращение к Левитсу — проявление этой тенденции».
При этом, считает Розенвалдс, крайних проявлений национализма от Левитса ждать не стоит. «Он, конечно, политик очень консервативный, — говорит Розенвалдс. — Но при этом он и европейский политик.
И поэтому, хотя его позиция консервативна, она не будет проявляться в каких-то экстремистских формах.
Кроме того, он уже дал публичное обещание, что будет президентом всех латвийцев. И это обязывает. Другое дело — как он понимает процесс интеграции общества. Но он понимает, что отношения между этническими общинами — это важно».
По мнению политолога, Левитс в роли президента будет активнее своего предшественника. Хотя Латвия, по Конституции, парламентская республика, у президента есть несколько важных прав: в частности, именно он назначает главу правительства, а также может созывать срочные заседания кабинета министров, инициировать законопроекты или возвращать их на доработку.
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