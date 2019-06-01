«Шпоры» против Клоппа

Нынешний розыгрыш главного клубного турнира Европы запомнится болельщикам надолго. Настоящих сенсаций было хоть отбавляй. Молодежь ЦСКА дважды наказывала звездный «Реал», скучный «Манчестер Юнайтед» опять не позволил взойти на футбольный трон шейхам из «ПСЖ». Задорный «Аякс» прошелся катком по «Реалу» на «Бернабеу» и загнал в капкан «Ювентус» с Криштиану Роналду. Оплошали немецкие гранды, упустил возможность сыграть в домашнем финале «Атлетико» с безумным Диего Симеоне. И в субботу на газон «Ванда Метрополитано» выйдут те, кто оставил позади основных фаворитов форума-2018/2019 — «Манчестер Сити» и «Барселону».

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К радости, надо полагать, Гари Линекера. Напомню, бывший форвард сборной Англии когда-то сказал: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Однако «Бавария» и «Боруссия» на этот раз еще в 1/8 финала не сладили как раз с нынешними участниками решающей битвы — «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Спустя 11 лет повторится чисто английское рандеву. Тогда, в 2008-м, железный «пенсионер» Джон Терри, не удержавшись на мокром газоне «Лужников», не забил решающий пенальти «дьяволу» Эдвину ван дер Сару, и заставил Романа Абрамовича разрыдаться в своей ложе. В среду, кстати, Роман Аркадьевич сиял, потому что его «Челси» разгромил в финале Лиги Европы «Арсенал» (4:1), который, как и его заклятый соперник «Тоттенхэм», еще никогда не поднимал над головой престижный трофей.

Лучшим достижением «Тоттенхэма» явился полуфинал с «Бенфикой» в далеком 1961-м. И тем же годом было датировано их последнее чемпионство. В фильме «Залечь на дно в Брюгге» была отличная шутка: «Дерьмом не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Короче, за клубом, который, начиная с 1984 года, взял только Кубок английской Лиги, закрепилось на Туманном Альбионе обидное прозвище «вечный неудачник». Однако в этом розыгрыше подопечные Маурисио Почеттино, идущему на звание тренер года, словно продали душу дьяволу: везение на протяжении всего турнира им сопутствовало фантастическое. Из группы лондонцы вышли чудом, сравняв счет на «Камп Ноу» за 5 минут до финального свистка. В битве с «Мансити» «шпорам» помог пресловутый VAR, благодаря которому был отменен решающий мяч Рахима Стерлинга в добавленное время. «Аяксу» «Тоттенхэм» к 55-й минуте ответного матча уступал по сумме двух встреч 0:3, но Лукас Моура успел трижды пробить оборону голландцев, забив победный гол на последних секундах! «Нет! Ничего! Подобного! Футболу» — написал после матча в Амстердаме все тот же Гари Линекер в своем твиттере.

«Ливерпуль» же добрался до Мадрида, по сути, с одним, но большим каталонским приключением. Но в отличие от столичных выскочек, хозяева легендарного «Энфилда», в девятый раз пробившиеся в финал, в этом сезоне не были особо удачливыми. Команда Юргена Клоппа потерпела во внутреннем первенстве всего одно поражение в 38 матчах, пропустила всего 22 мяча, набрала 97 очков и упустила из рук золото, за которым охотилась 30 лет, отстав от «Мансити» Хосепа Гвардиолы всего на один пункт. Впрочем, тренер «Ливерпуля» заявил, что Лига чемпионов для него важнее, потому что он все еще может ее выиграть. Кстати, два своих последних суперфинала обладатель пяти великих кубков проиграл: в 2007-м — «Милану (1:2), а в прошлом году — «Реалу» (1:3).

Что касается очных противостояний в АПЛ, то тут явное преимущество на стороне «красных», которые за прошедшие семь лет лишь раз позволили порадоваться фанатам «шпор». Общей победой «Ливерпуля» закончилась и единственная евросхватка (в полуфинале Кубка УЕФА-72 мерсисайдцы прошли лондонцев за счет гостевого гола).

Именно «Ливерпуль» прагматичные букмекеры считают безоговорочным фаворитом предстоящей английской встречи. Любопытный факт: при судействе словенского арбитра Дамира Скомины, которого назначили обслуживать встречу, «красные» проигрывали четыре раза из пяти. Но «Тоттенхэм» и его коуча Почеттино статистика и расклады не волнуют вовсе: «Мы аутсайдеры? Да мы просто проживаем дивный сон: нас никто не ждал, а мы в Мадриде».