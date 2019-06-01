Пятно вместо Элтона?
Российские прокатчики вырезали сцены из фильма «Рокетмен» — но у фаворита Канн и так был «взрослый» рейтинг
«Рокетмен». Кадр из фильма
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Музыкальный фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне режиссера Декстера Флетчера в российском прокате подвергся цензуре. Из обеих версий — дублированной и с субтитрами — вырезали сцены интимной близости между мужчинами, сократили эпизоды, связанные с употреблением наркотиков. Исчез и слайд из финальных титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил свою настоящую любовь (здесь было фото с его супругом).
Картина о непростом пути на Олимп вундеркинда, со взлетами и падениями, личными крушениями, невоздержанием, неумеренными надеждами — снята по сценарию Ли Холла. Главную роль сыграл Тэрон Эджертон. И работа его выше всех похвал.
И вот фильм, который заслужил долгую овацию в Каннах, поддержку самого Элтона Джона, в России высоконравственные прокатчики решили «подправить».
Представитель компании-прокатчика «Централ Партнершип» подтвердил, что были внесены изменения, объяснив это требованием законодательства.
Что довольно странно. Ведь у фильма рейтинг — 18+.
Российское представительство Paramount Pictures , судя по всему, не возражало против этих насильственных вмешательств и сокращений авторской версии фильма. В Министерстве культуры заявили, что ведомство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления сцен. «Это исключительно решение компании — прокатчика ленты», — сообщили в пресс-службе.
Скорей всего, дистрибьюторы, удаляя гей-сцены, хотели убить сразу двух зайцев: ублажить начальство и расширить целевую аудиторию, микшируя скандальность картины.
Сеть московских кинотеатров «Пионер» обещает показать оригинальную версию фильма — соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ Партнершип».
Похоже, Россия приближается к Китаю в стремлении дозировать для зрителя неуемную авторскую фантазию, вторгаясь на территорию авторского замысла.
- Известно, что во время проката 3D-версии «Титаника» в Поднебесной, исчезла сцена, в которой героиня Кейт Уинслет позирует герою Леонардо Ди Каприо в обнаженном виде. От актрисы в сюжете сцены осталась одна голова. Представители Государственного управления кино опасались, что зрители повскакивают с мест, и побегут к экрану дотрагиваться до голой кинозвезды.
- В китайской киноверсии «Облачного атласа» Вачовски из оригинальной версии было удалено 38 минут! Практически вся линия, связанная с азиатской тоталитарной страной.
- Китайская телекомпания Mango TV подвергла цензуре телевизионную трансляцию полуфинала Евровидения. Некоторые номера были вырезаны. В частности, номер ирландского певца Райана О'Шонесси, в котором двое артистов на подтанцовке изображали историю любви двух мужчин. Не приветствуются в телевизоре представители субкультур, особенно реперы с татуировками.
- Неугодных власти персонажей, вроде Винни Пуха, просто замазывают пятнами. И зрители к этому уже привыкли.
- Мы еще в начале пути. Но и российские прокатчики уже начали вносить коррективы в российские версии зарубежных фильмов, которые могут показаться неуместными. MEGOGO Distribution, например, в фильме «Хеллбой» заменил в картине имя Сталина на «менее травмирующее» имя — Гитлера.
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