Пятно вместо Элтона?

Музыкальный фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне режиссера Декстера Флетчера в российском прокате подвергся цензуре. Из обеих версий — дублированной и с субтитрами — вырезали сцены интимной близости между мужчинами, сократили эпизоды, связанные с употреблением наркотиков. Исчез и слайд из финальных титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил свою настоящую любовь (здесь было фото с его супругом).

Картина о непростом пути на Олимп вундеркинда, со взлетами и падениями, личными крушениями, невоздержанием, неумеренными надеждами — снята по сценарию Ли Холла. Главную роль сыграл Тэрон Эджертон. И работа его выше всех похвал.

И вот фильм, который заслужил долгую овацию в Каннах, поддержку самого Элтона Джона, в России высоконравственные прокатчики решили «подправить».

Представитель компании-прокатчика «Централ Партнершип» подтвердил, что были внесены изменения, объяснив это требованием законодательства.

Что довольно странно. Ведь у фильма рейтинг — 18+.

Российское представительство Paramount Pictures , судя по всему, не возражало против этих насильственных вмешательств и сокращений авторской версии фильма. В Министерстве культуры заявили, что ведомство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления сцен. «Это исключительно решение компании — прокатчика ленты», — сообщили в пресс-службе.

Скорей всего, дистрибьюторы, удаляя гей-сцены, хотели убить сразу двух зайцев: ублажить начальство и расширить целевую аудиторию, микшируя скандальность картины.

Сеть московских кинотеатров «Пионер» обещает показать оригинальную версию фильма — соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ Партнершип».

Похоже, Россия приближается к Китаю в стремлении дозировать для зрителя неуемную авторскую фантазию, вторгаясь на территорию авторского замысла.