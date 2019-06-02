Дзержинск пожарами и взрывами не испугаешь

Население второго по величине города Нижегородской области Дзержинска — 230 тысяч человек. И, похоже, у местных жителей уже мог выработаться устойчивый иммунитет к пожарам и взрывам. Город, выросший из села Черное, в 1927 году переименованный в поселок Растяпино, а в 1929 году — в Дзержинск, буквально напичкан оборонными и химическими заводами, на которых регулярно что-то взрывается и горит. И не всегда техногенные аварии обходятся без жертв.

31 августа 2018 года на оборонном заводе им. Свердлова, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ и уничтожении боеприпасов, во время утилизации мин произошел взрыв аммонала. Начался пожар. В огне погибли пять человек. Еще семеро рабочих пострадали. После разбора завалов саперы обнаружили полторы сотни чудом не взорвавшихся мин.

Пострадавшие во время взрыва и пожара на заводе им. Свердлова еще находились в больницах, когда в городе произошло новое ЧП. На этот раз на предприятии «Карбохим», выпускающем антипригарные краски. 12 сентября 2018 года в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва, один человек погиб, один — получил сильные химические ожоги.

Еще через три дня, 15 сентября, на заводе «Заря», выпускающем оборудование для предприятий нефтехимической промышленности, произошел пожар в одном из помещений. К счастью, никто не пострадал.

Осень и зиму город пережил без серьезных происшествий. А весной снова началась череда аварий и трагедий.

8 апреля обрушилась кровля на заводе «Химмаш». Погиб один рабочий.

10 апреля пожарные расчеты тушили огонь на заводе «Пластик». Обошлось без жертв.

Тогда же, в апреле, в областные сводки происшествий попал и завод «Кристалл». 4 апреля там произошел взрыв и пожар. К счастью, на том пожаре, разгоревшемся весной, никто не пострадал. Специалисты МЧС очень быстро установили, что ЧП произошло из-за нарушения мер противопожарной безопасности. Казалось бы, что на предприятии должны были предпринять меры, чтобы не допустить рецидива. Но в первый день лета тот же самый «Кристалл» попал уже на ленты информационных агентств страны. Потому что пожар, разгоревшийся на предприятии, оказался куда более масштабным и с куда большими последствиями.