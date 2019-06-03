Через ЕСПЧ на свободу, но не на выборы

Засидевшиеся на своих местах не первый десяток лет лидеры государств вздохнули с облегчением. 29 мая Большая Палата из 17 судей Европейского Суда по правам человека впервые вынесла решение по статье 46(4) Европейской Конвенции о правах человека.

Пилотной стала жалоба, поданная против Азербайджана Ильгаром Маммадовым – оппозиционным политиком, лидером движения «Республиканская Альтернатива» и директором Бакинской Школы политических исследований. В январе 2013 года он посетил город Исмаиллы в центральном Азербайджане, где проходили протесты против коррупции и безнаказанности местных чиновников. За записи в блогах из Исмаиллы в поддержку протестующих Ильгар Маммадов был почти немедленно арестован и впоследствии осужден за участие в массовых беспорядках и угрозы насильственных действий в отношении полиции. Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к семи годам лишения свободы.

Европейский Суд по правам человека отреагировал достаточно оперативно: уже 22 мая 2014 года палата из семи судей не только решила, что не было минимально доказанных подозрений, необходимых для заключения Маммадова под стражу, но и что уголовное дело против него являлось преследованием за политическую критику азербайджанского правительства (в нарушение статьи 18 Европейской Конвенции о правах человека, известной как «запрет политических преследований»). Не уникальный, но достаточно редкий случай в практике:

в резолютивной части решения Европейский Суд прямо указал на обязанность властей Азербайджана освободить Маммадова из-под стражи.

Но ничего не произошло, и 2018 год Ильгар Маммадов встретил в заключении. Азербайджанские власти повторяли, что Маммадов лишен свободы уже по приговору суда, на который решение ЕСПЧ 2014 года никак не влияет. Второе решение Европейского Суда, признавшего в 2017 году уголовный процесс над Маммадовым несправедливым, также не привело к освобождению. Лишь после обращения Комитета Министров в Большую Палату в декабре 2017 года, Ильгар Маммадов вышел на свободу 13 августа 2018 года, а его срок был сокращен Верховным Судом до фактически отбытого.

Почти четырехлетняя задержка в освобождении не убедила Суд в добросовестности азербайджанских властей. Устанавливая нарушение Азербайджаном обязанности исполнять решения ЕСПЧ, Большая Палата прямо уточнила: первое решение Суда в 2014 году означало, что никакого уголовного дела против Ильгара Маммадова вообще не должно было быть.

Но одна знакомая российским оппозиционерам проблема осталась нерешенной: Маммадов по-прежнему считается судимым, а потому не может участвовать ни в каких выборах.

Члены Комитета министров и его секретариата в течение многих лет частно и публично говорили, что статья 46(4) по делам о неисполнении решений Суда применяться не будет, приводя все менее и менее убедительные аргументы из разряда «как бы чего не вышло», «статья 46(4) принималась, чтобы никогда не применяться» и т.п. Однако первый случай показал — исключая вопрос избирательного права — почти 100% эффективность: только после начала процесса в Большой Палате Ильгар Маммадов был освобожден.

Российские практики следили за этим делом с особым вниманием:юристы и НКО неоднократно обращались в Комитет министров с просьбами применить статью 46(4). Исполнение решений Европейского Суда властями России давно было заменено на неисполнение почти по всем направлениям: преступления против гражданских лиц на Северном Кавказе, пытки, экстрадиции и выдворения в Центральную Азию под угрозу пыток, условия содержания под стражей, несправедливость судов, неконтролируемое прослушивание телефонов, разгоны мирных собраний, дискриминация...

Список можно продолжать долго, но особенно на многочисленные дела Ильгара Маммадова похоже преследование Алексея Навального. 29 мая 2019 года Большая Палата показала, что каким бы порочным ни был уголовный процесс против критика власти, каким бы политически мотивированным ни было преследование,

Страсбург не готов и пытаться принуждать государство-нарушителя к возвращению его или ее фамилии в избирательный бюллетень.

Только что отпраздновавший свое 70-летие Совет Европы и Европейский Суд по правам человека были созданы послевоенными европейскими политиками, чтобы предотвратить медленное сползание государств-членов к диктатуре. Пока даже максимальные совместные усилия Комитета министров и Суда не могут привести к возвращению на выборы политического конкурента многолетнего бессменного президента.