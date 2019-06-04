Голоса гребет лопатой

В Петербурге идет выдвижение кандидатов в губернаторы — за прошедшие выходные желание конкурировать с Александром Бегловым выразили уже 12 человек. Среди них предсказуемо нет ни одного, кто мог бы стать серьезным соперником врио градоначальника. ВЦИОМ прогнозирует ему победу в первом туре. Хотя по сравнению с другими недавно назначенными главами регионов рейтинг его самый низкий, а антирейтинг — самый высокий.

Подавать документы самовыдвиженец Беглов пришел за полчаса до начала работы избиркома 1 июня — на следующий день после того, как предвыборная кампания официально стартовала. Вслед за ним устремились конкуренты. От КПРФ на выборы пойдет кинорежиссер Владимир Бортко. Кандидатом от ЛДПР стал лидер регионального отделения Олег Капитанов. «Справедливая Россия» выдвинула депутата Заксобрания Надежду Тихонову, племянницу лидера партии Сергея Миронова. Бывший лидер петербургского «Яблока» Михаил Амосов, который недавно покинул партию, подал документы от «Гражданской платформы». Партию «Яблоко» будет представлять депутат ЗакСа Борис Вишневский. Кроме того, в списке кандидатов появились представители партий-спойлеров (вроде «Демократической партии России» или КПСС) и самовыдвиженцы.

Ни у кого из них, кроме Беглова, нет возможности самостоятельно пройти «муниципальный фильтр» — большинство депутатов в муниципальных советах города представляют «Единую Россию». Единственный шанс собрать нужное для регистрации количество подписей — получить их из рук городской администрации.

Имперская столица

Основная мысль бегловской кампании, которая длится уже восемь месяцев, — Петербургу нужны размах и величие. Беглов постоянно обещает сделать Петербург столицей чего-нибудь (парламентаризма, новой экономики России, подготовки кадров, даже Арктики). Такая риторика, видимо, призвана смягчить контраст между Москвой, где все время что-то происходит, и застойным Петербургом.

Семь лет губернаторства Георгия Полтавченко запомнились петербуржцам сворачиванием многих глобальных проектов. Сегодня федеральные власти делают все, чтобы имя Александра Беглова ассоциировалось с противоположным процессом. Масштабному городу нужны масштабные идеи и масштабные инвестиции. Чего стоит хотя бы мегапроект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой стоимостью 700 млрд рублей, который Владимир Путин в преддверии губернаторских выборов согласился возродить.

Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

С момента назначения Александр Беглов пользуется беспрецедентным вниманием со стороны президента. Путин встречался с ним четырежды, причем каждый раз лично приезжал в Петербург. Президент выделил 150 млн рублей из своего резервного фонда на развитие существующего в Петербурге музея блокады, чтобы освободить Александра Беглова от необходимости искать 6 млрд рублей на строительство нового музейного комплекса. Путин разрешил Петербургу ввести новый налог — туристический сбор, чтобы собранные деньги потратить на сохранение исторического центра. Самый спорный долгострой последних лет — Судебный квартал на набережной Невы напротив стрелки Васильевского острова — разрешено отменить и построить на этом месте парк, как и хотели горожане.

Как влиятельного лоббиста Александр Беглов позиционировал себя с первого дня.

Новости, которые генерирует городская администрация, призваны подтвердить, что перед врио открываются двери всех федеральных структур: правительство из резервного фонда выделило 10,6 млрд рублей, чтобы выкупить школы и детские садики в новостройках; Минприроды согласилось взять на федеральный баланс полигон токсичных отходов «Красный бор», на место аварии в университете ИТМО лично прилетел министр чрезвычайных ситуаций.

Поддержку президента врио губернатора эксплуатирует, копируя поведение Владимира Путина. Во время объездов города он вручает главам районов папки зеленого цвета, куда подшиты проблемы, на которые жалуются жители. Точно такие же зеленые папки главам регионов выдавал президент.

«Хозяин, открытый, стратег»

По словам источника «Новой» в штабе, концепция предвыборной кампании Беглова такова: петербуржцы хотят видеть губернатора в трех ипостасях — он должен быть открытым, стратегом и хозяйственником. Беглов-хозяйственник раздавал подчиненным лопаты и своими руками расчищал снег. Беглов-стратег повторял на каждом совещании, что бюджет Петербурга нужно увеличить до триллиона рублей. Открытый Беглов ходил на экскурсию в офис «ВКонтакте», демонстративно пользовался планшетом в телеэфире и давал распоряжение чиновникам разбираться со всеми жалобами, которые горожане публикуют в соцсетях.

Проверить, насколько образ соответствует действительности, журналистам проще всего на примере открытости. Новостями о работе Александра Беглова заполнены ленты агентств и эфиры телеканалов, но на мероприятия с участием врио губернатора зовут только журналистов подконтрольных Смольному изданий, снабжая их методичками о том, какие тезисы в публикациях нужно отразить. Врио губернатора дважды в месяц дает интервью в прямом эфире телеканала «78», принадлежащего «Национальной медиагруппе» акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

На прошлой неделе врио губернатора впервые попытался устроить пресс-конференцию и потерпел фиаско: произнес вступительное слово и ушел, не ответив ни на один вопрос.

О том, что для избирателей более значимо, должны говорить соцопросы. Их по заказу властей проводят регулярно, но результаты публикуют редко и фрагментарно; в марте руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что среди тех, кто пойдет на выборы, за Александра Беглова готовы голосовать «больше 50%», в мае эта цифра доползла до 54,4%. Рейтинг Александра Беглова, хоть и гарантирующий ему победу в первом туре, тем не менее самый низкий среди временно исполняющих обязанности глав регионов, говорится в последнем исследовании ВЦИОМ. Более того, у петербургского врио — самый высокий антирейтинг: среди всех опрошенных 24% ни при каких условиях не проголосуют за Александра Беглова. «Электоральный потолок» — число людей, которые допускают, что отдадут голос за врио — 69%: ниже всех остальных.

Моделирование реальности

Информацию, альтернативную той, что транслирует администрация Петербурга, избирателям почти неоткуда взять: Смольному подконтрольны два городских телеканала из трех, две газеты и десятки электронных изданий, прямо или косвенно финансируемых предпринимателем Евгением Пригожиным.

Предвыборная пропаганда настойчиво предлагает горожанам обращать внимание на результат, а не на метод его достижения, отсекая любую возможность поставить под вопрос заслуги врио губернатора.

В апреле Беглов сделал полностью бесплатным для пенсионеров проезд в электричках. Тот факт, что двумя месяцами ранее врио губернатора отклонил почти идентичную инициативу «яблочника» Бориса Вишневского как необоснованную трату бюджетных средств, предлагается не замечать. В феврале Беглов расширил перечень гайд-парков, где можно собираться без согласования с властями. Тот факт, что спустя три месяца власти города разогнали согласованную мирную демонстрацию под лозунгом «Питер без Беглова», предлагается не замечать.

Методы, с помощью которых штаб Александра Беглова ведет кампанию, мешают поверить в нарисованный для него образ. Может быть, Беглова и правда поддерживает большинство жителей города — но мы знаем, что письма общественных организаций в его адрес с просьбой выдвинуться в губернаторы были срежиссированы. Возможно, Беглов победил бы на конкурентных выборах — но мы знаем, что муниципальных депутатов заранее инструктировали, за каких именно кандидатов в губернаторы подписываться. Может быть, на дебатах Александр Беглов был бы убедительнее своего идеологического противника депутата Максима Резника — но вместо дебатов мы видим тысячи комментариев фейковых аккаунтов в соцсетях, обвиняющих парламентария в употреблении наркотиков. Может быть, Александр Беглов способен ответить на все вопросы, которые ему хотелось бы задать, но мы знаем, что интервью он дает только тем журналистам, которые задают правильные вопросы.