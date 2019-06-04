Как известно, фразу «Бывают странные сближенья» обронил в своем дневнике ссыльный Пушкин. Именно 13 и 14 декабря 1825 года, когда он начал и закончил короткую поэму «Граф Нулин», на Сенатской площади началось и закончилось восстание, организованное группой дворян-офицеров. Этой фразой теперь подчеркивают непрерывность и цельность исторического и литературного процессов, их слитность с жизнью каждого отдельного человека. Надеюсь, такой подход позволит и мне, не впадая в мистику либо конспирологию, пересказать эпизод из культового уже сериала «Слуга народа». Эпизод, который вдруг повторился в реальности. В обоих случаях — с участием Владимира Зеленского.

Вот как было в кино. Выпуск программы новостей один в один копировал стилистику телеканала «1+1». Мол, на шахте «Лесная» Королевства Галицкого (Украина превращена в конгломерацию карликовых, враждебных друг другу держав, разделена внутренними границами) произошел взрыв метана. В лаве завалило более полусотни человек. На спасение — считаные часы. Своими силами Королевство не справлялось. Президент Голобородько обратился к руководителям государства СССР, в прошлом Донецкой и Луганской области, где опыта у горноспасателей куда больше. Генсек СССР ответил отказом с угрозой пожизненного заключения для тех, кто вздумал бы помочь.

Окаменевшее лицо президента страны крупным планом.

Спецам из Америки или Китая лететь далеко. Диалоги львовян, начальника шахты «Лесная» и начальника в военной форме, выпуклы: «Там люди гибнут! — Это НАШИ люди!» Тревожная музыка, ночь, снег…

И тут к государственной границе, что, кажется, пролегла рядом с шахтой (Королевство маловато!), подкатывают тентованные грузовики с донбасскими эмчеэсниками: плюнули на запрет. Военных теснят. Кордон прорван, русская и украинская речь смешались по-братски. Завалы пробиты, горняков выводят и выносят на носилках, все живы, жертв нет. В теленовостях сообщают: «С благословения простых людей, благодаря совместным действиям запада и востока…» Президент улыбается. Бравурная музыкальная тема. Здесь, по сценарию, отправная точка пути Украины к объединению и процветанию.

А вот что случилось в ночь на 29 мая на шахте «Лесная» Сокальского района Львовской области. На участке, где рухнула кровля, оказалось два десятка горняков. Спасательные работы вели подразделения военизированных горноспасателей Минэнерго. Но двое шахтеров погибли, на поверхность подняли их тела. В объединении «Львовуголь» божились (цитирую выпуск новостей на «1+1»): «Смена на том аварийном месте не могла находиться вообще. По факту трагедии (предварительно — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) возбудили уголовное дело.

И ЧП, и, думаю, параллель с фильмом произвели на президента Зеленского настолько мощное впечатление, что он немедленно поехал в Львовскую область, на «Лесную». И услышал на месте упреки… по поводу «Слуги народа»: напрасно такое показали о нашей шахте, накаркали!

На следующий день глава государства собрал заседание СНБО по всеукраинской «угольной теме», что было беспрецедентно. «Лесная» попала в некую мутную историю, связанную с переделом собственности. После возвращения с линии разграничения в Луганской области — первой поездки, которую Зеленский провел в статусе главнокомандующего, — Совбез не заседал.

Эхо сериала догнало президента и после интервью Бориса Шефира, совладельца группы «Квартал-95» и по совместительству родного брата первого помощника главы государства.

Шефир предположил, что с Путиным можно договориться.

Борис Шефир, совладелец «Квартала-95»

«Войну затеяли, чтобы заработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае — бывший президент (Порошенко. — О. М.) и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что война прекратится. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой торгуем?» — высказывания коммерсанта-сценариста, показательно аполитичного, походили на пальпацию зрительского нерва:

закричат или терпимо? Можно проводить «мирный» референдум? Закричали.

Последовало заявление пресс-службы АП, где сказанное назвали личным мнением господина Шефира, которого президент не разделяет. «Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом», — повторил Зеленский на брифинге, где объявили: в Трехстороннюю контактную группу в Минске возвращается Леонид Кучма в качестве главы украинской делегации. А президент отправляется в первый зарубежный визит, в Брюссель, чтобы подтвердить — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным.

Возвращенцы

Игорь Коломойский (фото 2014 года) вернулся в Украину из Швейцарии. Фото: РИА Новости

Жанр интервью становится серьезным фактором украинской политики.

Взять олигарха Игоря Коломойского, вернувшегося на родину из швейцарско-израильского далека. С каждым новым публичным откровением как в национальных, так и в западных медиа,

Коломойский все отчетливее напоминает Березовского.

Тот же безапелляционный стиль советов власти (биржевая паника, пусть на пару дней, после откровений в Financial Times о необходимости украинского дефолта — пример), та же энергия, с которой экс-хозяин «Привата» стремится наверстать упущенное во влиянии на экономические процессы и партийное строительство.

К Зеленскому олигарх не испытывает сантиментов: президент-инструмент его бы устраивал больше. Тем более что «плюсы» накануне парламентских выборов снова очень понадобятся «Слуге народа», партии, которой, по свидетельствам коллег-журналистов, пока нет. Есть только папка с документами и желание Зеленского заполучить в Раде свое большинство. Но президент не подает сигнала ни словом, ни действием — назначением «человека Коломойского», юриста Андрея Богдана руководителем администрации, гештальт не закрыть. Потому сигнал посылает олигарх, объявляя, что выступает консультантом нарождающейся партии «Доверяй делам». Им и телевизор достанется?

Мэр Харькова Геннадий Кернес готов объединить всех противников Майдана. Фото: РИА Новости

О партии «Доверяй делам», именуемой еще «мэрской», достаточно сказать вот что. Под председательством Геннадия Кернеса, городского головы Харькова, и под сопредседательством Геннадия Труханова, коллеги Кернеса из Одессы,

может вырасти полноценный реваншистский проект «крепких хозяйственников» — на зависть бывшим соратникам Януковича из Оппозиционной платформы и на радость адептам «Новороссии» под флагом защиты интересов громад.

Они готовы сближаться со всеми, кто идейно не принял Майдан. Наблюдатели отмечают: в публичной плоскости Зеленский все чаще позиционирует себя как приверженец европейского пути, риторика в отношении России стала жестче. Значит, часть пророссийского электората на востоке страны «Слуга народа» перед парламентскими выборами потеряет, а «мэрская партия» подберет — не пропадать же добру!

Михаил Саакашвили в аэропорту Киева, май 2019 года. Фото: РИА Новости

Возвращение вновь обретшего украинское гражданство Михаила Саакашвили, которого встречали в аэропорту как народную «звезду», не добавило перца в политическую жизнь страны. «Я сам не пойду ни на какие выборы, ни в премьеры. Но буду помогать!» — обрисовал прессе свою цель экс-президент Грузии, не уточнив, кому именно собирается помогать. Решили, что Зеленскому — «дружить» против олигарха Коломойского, которого он грозился посадить еще в 2016-м. Саакашвили пообещал не мстить Порошенко за скандальное выдворение из страны — мол, его гонитель и без того растерян, а исторический шанс Петра упущен, равно как остальных именитых политиков: электоральная революция в Украине продолжается.

Пока Михеил (так по-украински. — О. М.) Николозович не стал ньюсмейкером ни в плохом, ни в хорошем смысле слова, если не считать его появления на новом стеклянном мосту в центре Киева в компании братьев Кличко и на концерте певца Монатика на стадионе «Олимпийский». На том же концерте побывал и президент Зеленский.

Справа — юрист Андрей Портнов, в прошлом советник президента Украины Виктора Януковича. Фото: РИА Новости

Юрист Андрей Портнов, замглавы администрации президента Януковича, вернулся в Киев из Вены после пятилетней вынужденной эмиграции. Прежде он отбил по суду все предъявленные обвинения, а сразу после инаугурации Зеленского перешел в наступление с кличем «Порошенко сядет!». Появление Портнова на телеканалах стало обыденным явлением. Государственное бюро расследований приняло от него уже четыре заявления.

справка Уголовные производства, открытые в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко:

— Государственная измена, — попытка захвата государственной власти, — превышение власти и служебных полномочий, — отмывание украденных у армии средств через офшорные сделки, — легализация незаконных доходов и неуплата налогов, — попытка узурпации судебной власти.

В ГБР предостерегли от «чрезмерных и преждевременных ожиданий» — дела такого уровня обречены на большой резонанс, расследуются кропотливо. Но шестой президент вряд ли станет подгонять, затягивать процесс или как-то иначе влиять на него

ЕC ли получится

Петр Порошенко почти пропал из украинского телеэфира. Фото: РИА Новости

Петр Порошенко и его политическая сила готовятся к досрочным выборам в Раду.

Три столпа — «Армія. Мова. Віра», пригодные для строительства национального государства XVII века, — заменили архитектурными планами будущего. Но ни переименование партии («Европейская солидарность» вместо просто «Солидарности», сокращенно и символично «ЕС»), ни добровольный исход на мажоритарку наиболее одиозных представителей ближнего круга Порошенко не помогли.

По свежим данным социологических опросов, «ЕС» возглавляет антирейтинг партий в стране, ей не доверяют 48,1% респондентов.

Для сравнения: «Оппозиционный блок — За жизнь» не поддерживают 21,9%, «Батьківщину» — 16, 1%. Антирейтинг «Слуги народа» составляет 6,8%.

На съезде Петр Порошенко воспользовался Зе-оружием, начав выступление с троллинга действующего президента. «Достопочтенный пан председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты, гости съезда, высокодостойные единомышленники… Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться «чуваки и чувихи» (Смех и аплодисменты в зале. Намек на встречу Владимира Зеленского с айтишниками, где из уст главы государства звучала такая лексика. — О. М.)».

Порошенко как будто воплощает мечты Зеленского: пересел в прозрачный офис, обещает праймериз, без которых в список никто не проскочит, прежние заслуги и денежные пожертвования не в счет. Обновляйся или умри, так сказать!

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Соратники утверждают, что почти удалось убедить Петра Алексеевича не идти самому в народные депутаты, а занять, если получится, почетное место арбитра нации. «С президентской высоты нажатие кнопочки в парламенте — не его уровень», — приводит интернет-издание «Украинская правда» мнение некого влиятельного «ЕС»-партийца.

В глаза бросается практически полное отсутствие Петра Порошенко на телеэкранах страны.

Зато телеканал «Прямой», который связывают с Петром Алексеевичем, приобрел семье горняка, погибшего на «Лесной», квартиру. Журналистка «Прямого» вступила в перепалку с Зеленским во время его приезда на шахту, обвинила в пиаре. Президент в долгу не остался: предложил скинуться и купить жилье вдове с тремя детьми, чтобы не маялись по съемным углам. Обошлись без складчины.

И по-прежнему в Киеве заметны борды свекольного, фирменного цвета минувшей кампании Петра Порошенко с предостережением: «Главное — не потерять страну!». Рекламные площади выкуплены до осени.