Не тот палец
Возбуждено первое уголовное дело в связи с противостоянием в сквере в Екатеринбурге. Подозреваемый — сторонник строительства храма
Фото: Наталья Чернохатова/URA.RU/ТАСС
Иван Жилинспецкор
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении участника протестных акций в Екатеринбурге. 31-летнего Станислава Мельниченко подозревают в «Оскорблении представителя власти» — ст. 319 УК РФ. Ему грозит до года исправительных работ.
По версии следователей, 14 мая, когда в центре Екатеринбурга второй день шли столкновения защитников сквера с охранниками «Русской медной компании» (РМК — спонсор строительства храма в сквере) и силовиками, Мельниченко нецензурно выругался в адрес сотрудника полиции Евгения Крюкова. И даже показал ему средний палец.
Сторона Мельниченко обвинения отвергает.
— Во-первых, представитель власти в данном случае не был облачен в форму представителя власти. На нем была обычная одежда: спортивная куртка, штаны и рюкзак. Как Мельниченко мог определить, что перед ним полицейский, непонятно, — говорит адвокат Станислава Мельниченко Алексей Бушмаков. — Во-вторых, слова, сказанные Станиславом, были адресованы не полицейскому Крюкову, а людям, которые стояли за [установленным в сквере] ограждением. И там, помимо представителей власти, то есть сотрудников полиции и Росгвардии, стояли и охранники РМК, и церковники, и журналисты.
По словам Алексея Бушмакова, следствие пока не объяснило, какие именно слова Мельниченко могли оскорбить Евгения Крюкова.
— Конкретные фразы, которые вменяются моему подзащитному, следствие утаивает, ссылаясь на то, что они якобы не могут писать нецензурные слова в процессуальных документах. При этом у следствия эти фразы есть, и они сейчас назначили по этим фразам лингвистическую экспертизу. А мы из-за отсутствия у нас этих фраз лишены возможности провести независимую экспертизу.
В региональном Следственном комитете и в полиции от комментариев по уголовному делу против Мельниченко пока воздерживаются.
Интересный факт: на допросе Станислав Мельниченко заявил, что он не защитник сквера у драмтеатра, а напротив — сторонник строительства храма Святой Екатерины.
Сторонники строительства храма действительно приходили в сквер в первые дни противостояния: как правило, между ними и защитниками сквера происходила довольно жесткая перебранка.
Ранее уральские СМИ сообщали, что полиция разыскивает и других участников столкновений в Екатеринбурге. Причем говорилось в основном как раз о сторонниках храма: например, упоминалась фамилия профессионального бойца Игоря Черноскутова — он участвовал в разгоне самой первой протестной акции 13 марта.
В отношении защитников сквера дела пока заводят административные. Так, 3 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 20 000 рублей активистку Анну Балтину: ее сочли «организатором протестов» из-за поста в соцсетях с призывом «пойти погулять» в сквер. Пост Балтиной в фейсбуке набрал 15 «лайков». Сама женщина в суде отметила, что это «несерьезно» для организатора.
Всего в ходе протестных акций в Екатеринбурге было задержано более 100 человек. Они были приговорены к штрафам, общественным работам и административным арестам до 15 суток.
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