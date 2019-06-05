Зеленский: наша цель стать членами ЕС и НАТО, и мы достигнем ее

Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе среди синих златозвездных флагов Европейского союза во вторник развевался флаг Украины. Это сочетание напоминало, с чего все началось пять лет назад: с Евромайдана. И в подтверждение взятому тогда курсу своей страны новый президент Владимир Зеленский выбрал для первого зарубежного визита Брюссель, где находятся руководящие институты ЕС и штаб-квартира НАТО.

В «виповском углу» Еврокомиссии собрались журналисты — встретить прибывшего Зеленского. Он появился в конце коридора вместе с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Тот, подобно доброму дедушке, вальяжно положил руку на плечо украинца, слегка его приобняв. И так они неспешно за разговором двигались к подиуму, чтобы на фоне двух флагов запечатлеть протокольное рукопожатие.

Юнкер, за плечами которого тысяча таких протокольных встреч, вел себя раскованно и с присущей ему иронией. Зеленский же, казалось, чувствовал себя не совсем в своей тарелке, но демонстрировал непринужденность.

Поднявшись на подиум, он по-приятельски приветствовал журналистов возгласом «хай», в то время как Юнкер аккуратно поменял его с собой местами, чтобы они оказались перед «правильными» флагами. Рукопожатие состоялось, пресс-конференции не предполагалось, но какой-то наглый репортер выкрикнул, обращаясь к Юнкеру:

— Вы не скучаете по своему другу Порошенко?

— Что? — не расслышав, он по-старчески приставил ладонь к уху, но потом понял и ответил: — У меня теперь есть новый.

— Новый лучше старого, — подытожил Зеленский, и они с Юнкером удалились в переговорную.

В отличие от постсоветского пространства, где смена личности у руля — может оказаться революцией, в брюссельских штаб-квартирах руководящая должность — это функция. Рассуждения о том, что Зеленский поехал встречаться с главой исполнительной коллегии ЕС, который уже в октябре уйдет на пенсию и растворится в частной жизни, не имеют смысла.

Не важно, кто его заменит. Евросоюз будет в своих отношениях с Украиной руководствоваться согласованной и утверждаемой лидерами стран-членов политикой.

А она определяется Соглашением об ассоциации, вступившим в силу 1 сентября 2017 года. Переговоры о нем длились с 2007 по 2011 год и завершились его подписанием 21 марта и 27 июня 2014 года. Украина и ЕС совместно определили повестку дня реформ и следят за ее исполнением. Борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, конституционные и избирательные реформы, улучшение делового климата и энергоэффективности, а также реформа государственного управления, включая децентрализацию, — относятся к числу приоритетов в повестке дня.

Не всегда Брюссель был доволен, как Киев это соглашение выполняет. И, как рассказывают дипломаты, не раз проявлял (тот же Юнкер) свое раздражение медлительностью реформ, но политически неизменно поддерживал Украину. В дополнение к политической поддержке ЕС обязался в течение ближайших лет предоставить Украине финансовую помощь в размере 13,8 млрд евро для поддержания процесса реформ.

Объем одной лишь макрофинансовой помощи с 2014 года достиг 3,3 млрд евро, что больше помощи ЕС какой-либо стране, которая не входит в него.

Безвизовый режим для граждан Украины вступил в силу 11 июня 2017 года, и за это время украинцы совершили более 2 миллионов безвизовых поездок в страны ЕС.

Вряд ли Зеленский прилетел просить у Юнкера конкретные макрофинансовые транши, займы и инвестиции. Он прилетел лишь рассказать, как новое руководство собирается решать известные проблемы, и, наверное, пообещать, что реформы пойдут быстрее, чем при Порошенко. Об изменении курса на евроатлантические структуры речи не идет.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys/ТАСС

Об этом президент Украины ясно заявил и в штаб-квартире НАТО, куда он направился после встречи с Юнкером. Там состоялись его двусторонние переговоры с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. По случаю визита Зеленского специально было созвано заседание Комиссии НАТО–Украина, посвященное состоянию страны в области безопасности. Потом была пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.

Генсек НАТО выразил твердую поддержку альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины, в очередной раз заявив, что члены НАТО не признали и не признают присоединение Россией Крыма, осуждают «агрессивные действия» России в Черноморском регионе, требуют свободы и суда для украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года. Он отметил, что в ответ на действия России НАТО увеличило свое военное присутствие в Черном море, направляя туда больше кораблей и самолетов. Альянс усилил сотрудничество с партнерами в регионе — Украиной и Грузией.

В апреле Совет НАТО согласовал пакет дополнительных мер, в том числе обучение личного состава ВМС и береговой охраны Украины. В июле в Черном море пройдут новые совместные с Украиной морские учения. Планируются заходы натовских кораблей в украинские порты, обмен информацией. Более 40 миллионов евро выделены в целевые фонды для укрепления систем командования и управления Вооруженных сил Украины, развития киберзащиты и медицинской реабилитации. Натовские советники помогают проводить реформы в области безопасности и обороны страны.

Генсек подчеркнул, что президент Украины получил «твердый мандат» для проведения реформ по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права. Эти реформы, по его словам, необходимы для безопасности и процветания всех украинцев и сближения Украины с НАТО. Члены альянса приветствовали принятие закона Украины о национальной безопасности и призывают выполнить его. НАТО окажет поддержку на этом пути.

Глава НАТО приветствовал стремление нового президента Украины прекратить конфликт на Донбассе мирным путем, его приверженность Минским договоренностям.

Зеленский слушал Столтенберга и одобрительно кивал. Было заметно, что он волнуется, выступая в пока непривычном амплуа.

— Можно? — несмело спросил Зеленский, обернувшись почему-то в сторону Оаны Лунгеску, пресс-секретаря Столтенберга, когда тот закончил свою речь.

— Пожалуйста, — сказала она.

— На английском или на украинском?

— Как пожелаете, — в один голос ответили Оана и генсек.

— Я начну по-английски, — сказал президент и выразительно, сценическим голосом стал читать заготовленный текст.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys/ТАСС

Сначала он объяснил, почему первый визит нанес в Брюссель и особенно в штаб-квартиру НАТО: стратегический курс Украины — добиться полноправного членства в ЕС и НАТО остается неизменным. Это приоритет внешней политики Украины. Продвижение к высоким европейским жизненным стандартам и стандартам безопасности — это требование украинского общества. Для этого надо искоренить коррупцию и модернизировать государство.

— Мы готовы вести переговоры с Россией, — заявил он. — Мы готовы выполнить Минские договоренности. Но сначала должны защитить себя и стать сильнее. В экономическом, политическом и военном смыслах.

И поэтому сейчас Украине придется сосредоточиться на первостепенной цели — проведении внутренних реформ, которые приблизят страну к натовским стандартам: реформировать службу безопасности, разведывательные органы, оборонную промышленность, установить демократический гражданский контроль над сферой безопасности и обороны.

Зеленский обещал укреплять взаимодействие с альянсом. Украина, по его словам, уникальный партнер НАТО в смысле интенсивности и многообразия взаимодействия с альянсом. Он пригласил Совет НАТО провести выездное заседание в Киеве.

Все время, пока Зеленский, почти не отрываясь, читал явно сложный для него английский текст, иногда с трудом выговаривая непривычные громоздкие слова из «высокого» бюрократического штиля, генсек НАТО, повернувшись к нему, очень внимательно слушал. Прожженный политик, привыкший в разных вариациях, но в точности повторять формуловки, согласованные лидерами трех десятков государств, не без любопытства пожирал глазами совсем несолидного молодого человека, совершенно не похожего на президентов и министров, с которыми встречается почти каждый день.

«Насколько приблизилась Украина к своей цели вступления в НАТО?» — спросил бельгийский жуналист. Ответ Столтенберга был предсказуем. Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года остается в силе: двери НАТО для Украины открыты, и она может вступить в альянс, как только выполнит необходимые условия. Сейчас внимание должно быть сосредоточено на реформах, достижении натовских стандартов, искоренении коррупции…