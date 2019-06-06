Пир во время «Брексита»

Отгремел роскошный трехдневный государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. С собой в Лондон он взял не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с женами и мужьями.

Государственные визиты (их совершают только главы государств) являются главным образом церемониальными и отличаются наивысшим уровнем оказания почестей, не предполагая обязательного подписания каких-либо документов. В Великобритании — это визит по приглашению царствующего монарха. Визит президента США был приурочен к 75-летию десантной операции союзников в Нормандии в 1944 году, с которой началось открытие в Европе второго фронта против гитлеровских войск.

Трамп не очень популярен в Британии, положительно его деятельность оценивают только 21% британцев, отрицательно — 67%. На Трафальгарскую площадь в самый центр Лондона, по оценкам организаторов, пришли десятки тысяч протестующих.

Кстати, позже, приняв протестующих за сторонников, Дональд Трамп заявил, что тронут «большой любовью», которую демонстрировали лондонцы.

Однако королевская семья безупречно «отрабатывала» визит и занимала американцев все три дня. Для Ее Величества Елизаветы II как для хозяйки это был 113-й государственный визит в ее страну. Были и салют, и почетный караул в Букингемском дворце, и смотр королевских гвардейцев вместе с принцем Уэльским, и американские артефакты из Королевской коллекции, лично показанные королевой, и чаепития, и обеды с королевской семьей, и государственный прием в честь президента США.

Непосредственно перед визитом британская пресса и аналитические центры, например, Королевский институт международных отношений «Чаттэм хаус», составили список основных разногласий между странами — иранская ядерная сделка, ближневосточный мирный процесс, Парижское климатическое соглашение, будущее Всемирной торговой организации.

Никаких признаков, что какая-то из вышеперечисленных проблем была «расшита» в ходе визита, — нет. Девиз президента Трампа «America first» предполагает решения другого толка.

И все же визит стал знаковым и даже символическим. Однако, к сожалению, совсем в другом смысле.

Гость был в ударе.

Трамп говорил о некоей «большой», «грандиозной» и даже «феноменальной» торговой сделке, в результате которой «двусторонняя торговля может удвоиться или утроиться». Что имеется в виду, осталось без пояснений. Он заявил, что американские компании должны иметь открытый доступ во все сектора британской экономики и социальной сферы, и даже в Национальную службу здравоохранения, чем вызвал шквал негативных откликов. Пришлось президенту США специально дезавуировать собственное «обещание» в интервью Ай-ти-ви.

Гость выразил недовольство планами британцев позволить китайской Huawei построить часть беспроводных сетей 5G. Это тема много обсуждалась в британской прессе накануне визита как серьезная проблема безопасности двух стран и преграда для сохранения прежнего уровня взаимодействия в области обмена разведданными.

Но на пресс-конференции Дональд Трамп оптимистично заверял прессу, что какое-то решение будет непременно найдено.

Но не по всем вопросам.

По экологии, третьей по важности для британцев теме (67% граждан страны, по данным социологов YouGov, обеспокоены этой темой), общего языка не нашлось, несмотря на самый длительный разговор, который, кстати говоря, против всех правил королевской семьи — не говорить о политике, — провел с президентом принц Уэльский. Он много лет занимается этой темой, и беседа вместо 15 минут затянулась на полтора часа.

Но рассказывая о ее результатах, Трамп сообщил, что климат в США «один из самых чистых и становится еще лучше». На вопрос, принимает ли он науку об изменении климата, президент заявил: «Я верю, что погода меняется, и я думаю, что меняется и то, и другое». На вопрос, убедил ли его принц Уэльский изменить свою позицию в отношении климатического кризиса, Трамп ответил, что принц Чарльз «очень хороший человек… который любит будущие поколения».

Фото: EPA

Карикатурным финалом визита стало заявление Трампа о том, что «"Брексит" не угрожает ирландской границе», и его сравнение ирландской пограничной проблемы с планами строительства американо-мексиканской стены. Это сравнение прозвучало в аэропорту Шеннон после встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

Как известно, ирландская граница и таможня, а точнее, необходимость их отсутствия, как важнейшее условие прекращения тридцатилетнего кровавого конфликта в Северной Ирландии по соглашению 1998 года — возможно, самый важный камень преткновения в теме «Брексита». Ирландское правительство предприняло интенсивные, трехлетние дипломатические усилия, утверждая, что появление границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией угрожает миру и благополучию на острове Ирландия. Упоминание в этом контексте строительства тысячекилометровой стены из железа и бетона до четырех с половиной метров высотой, опутанной колючей проволокой, говорит о своеобразном представлении Трампа о современной жизни, «Брексите» и Европе вообще.

Правда, в политическом смысле и с британской стороны, помимо бурных церемоний, визит был совсем не ко времени. Премьер-министр вот-вот покинет свой пост, и нет никого, кто бы нес ответственность за выполнение планов, обсужденных на встречах, если бы даже они и возникли.

У консерваторов, которые всё еще составляют большинство в палате общин, уже началась борьба за пост премьер-министра. Выдвинулись 11 кандидатов, первый раунд голосования депутатов-тори состоится на днях. Месяц назад в газетах горячо обсуждалось, кого же — в пику Терезе Мэй — поддержит президент США во время своего визита (в то, что он будет вмешиваться во внутренние дела, никто не сомневался).

Трамп, действительно, многократно упоминал и хвалил лидера гонки, «хорошего парня», который делает «хорошую работу», Бориса Джонсона. Но тот отказался от встречи с президентом, сославшись на другие планы.

У британской элиты тяжелые времена. Только что прошедшие выборы в Европарламент сокрушили ведущие партии — консерваторов и лейбористов, которые, меняясь, правили страной около ста лет.

Политики заявляют, что стоит вопрос о самом существовании этих партий.

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И перед умеренными, и перед радикальными кандидатами в премьеры стоят нерешаемые задачи. Перед первыми — как провести «Соглашение Мэй», которое уничтожает смысл «Брексита», оставляя за Британией одни обязательства перед ЕС, лишая ее права голоса. А перед вторыми — как избежать всеобщих выборов, на которых тори ждет поражение.

Лидером «жестких» считается бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Ему грозит уголовное преследование за «неправомерные действия на государственной службе». Его обвиняют в том, что он «неоднократно лгал и вводил в заблуждение британскую общественность относительно стоимости членства в ЕС». Цифра в 350 млн фунтов стерлингов (на борту знаменитых красных дабльдеков) в неделю, которые Великобритания якобы направляет в Брюссель, была одним из ключевых месседжей в кампании Leave (англ. «уходим»).

У лейбористов свои напасти: общественная британская Комиссия по вопросам равенства и прав человека начала официальное расследование о совершении партией или ее сотрудниками противоправных актов антисемитской дискриминации.

Даже триумфатору выборов в Европарламент, лидеру партии «Брексит», популисту и любимцу Трампа Найджелу Фараджу досталось. Его обязали в 24 часа дать объяснения по факту существенных трат, которые он не упомянул в соответствующей депутатской отчетности.

Извещение от соответствующей комиссии ЕС с требованием объясниться пришло за два часа до личной короткой встречи с Трампом. Фарадж может быть лишен на месяц права голосования и права выступить с вступительной речью при открытии нового состава Европарламента.

Все это сделало для Британии визит Трампа своеобразным шоу, не имеющим особого политического смысла, нафаршированным казусами и, как часто бывает у нынешнего американского президента, почти анекдотическими заявлениями.

А для Трампа это было, судя по всему, просто наслаждение. Не случайно самый подробный отчет о визите можно найти в его твиттере. «Телевизионная картинка визита представляет для него огромную важность», — сказал в интервью телевидению ВВС бывший посол Великобритании в США Кристофер Мейер. Накануне надвигающихся президентских выборов эти картинки кандидату Дональду Джону Трампу понадобятся.