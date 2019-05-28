Крах партий истеблишмента
На выборах в Европарламент в Британии больше всего голосов набрали сторонники сохранения страны в ЕС
Фото: Olivier Matthys/AP/TASS
Евгения Диллендорфкорреспондент «Новой» в Великобритании
Британия ожидала Брексита и до последнего момента не собиралась принимать участие в выборах в Европарламент. Избирательная кампания оказалась очень короткой — около двух недель вместо обычных двух лет. Однако учитывая остроту ситуации, явка на этих выборах, традиционно низкая, чуть выросла и составила 37%.
Суммарное большинство получили партии, занимающие позицию сохранения страны в Евросоюзе.
Они послали избирателю ясный сигнал: время показало, что Брексит — непродуманное и вредное решение, и его можно отменить, добившись второго референдума.
Проевропейские партии вместе получили 40,3%, а партии, борющиеся за выход из ЕС, — 34,9%. По сравнению с 2016 годом они поменялись местами: тогда на официальном референдуме соотношение было обратным: 52 на 48%. Для последующего развития событий будет важно, что преимущество партий, выступающих за Британию в Европе, можно назвать незначительным.
Тем не менее эти результаты, пишет британская газета «Гардиан» в редакционной статье, «полностью опровергают заявления, часто звучащие среди правых, что британский народ хочет только, чтобы его правительство осуществило Брексит, если нужно — даже сокрушительным способом, без соглашения с ЕС». За это проголосовала почти треть электората, а почти две трети граждан проголосовали против этого.
Победа проевропейцев складывается из отличных результатов Либеральных демократов (они впервые заняли второе место) — 20,3% (16 мест), «зеленых» — 12,1% (7 мест, победа, которой они ждали 30 лет), Шотландской независимой партии (SNP) — 3,6% (3 места). Еще две партии этой направленности «Измени Великобританию» (Change UK) — 3,4% и национальной валлийской партии «Плайд Камри» (Plaid Cymru) — 1% мест в Европарламенте не получили.
В «личном» забеге с большим отрывом победил популист-брекситёр Найджел Фарадж с его созданной шесть недель тому назад партией «Брексит». Он собрал тех, кто за скорейший и безусловный выход страны из Евросоюза. Они получили 32% голосов и 29 мест в Брюсселе.
Традиционный политический бомонд — консерваторы и лейбористы, которые на всеобщих выборах в 2017 году вместе получили 82% голосов, теперь набрали всего 23%. Либеральные демократы символично победили даже в округе уходящего премьера Терезы Мэй и вытеснили лейбористов из округа их лидера Джереми Корбина.
У правящих консерваторов ситуация отчаянная: впервые в своей истории на евровыборах они опустились до 9%, получив только 3 места. Лидеры тори публично говорят об угрозе уничтожения партии.
В британской прессе высказываются сомнения в праве консерваторов в условиях такой низкой поддержки руководить страной и управлять процессом выхода из ЕС.
«Евроскептически настроенные депутаты и активисты партии консерваторов теперь будут требовать от нового лидера «опередить» Фараджа, пообещав 31 октября вывести Великобританию из ЕС, если это будет необходимо, без соглашения», — предсказывает «Файнэншл Таймс». Уже сегодня из десятка кандидатов в премьеры от консерваторов ни один не объявляет соглашение с Евросоюзом о выходе обязательным условием Брексита.
Не удивительно, что избиратели, которые понимают смыслы, задачи и перспективы, открывающиеся Евросоюзом, уходят от консерваторов к либеральным демократам, возможно, навсегда. И таких «перебежчиков» у тори было немало: около 42% голосовали «остаться» на референдуме-2016.
Под жесточайшую критику однопартийцев попал и лидер лейбористов Джереми Корбин, заработавший провальные 14,1% и 10 мест в Европарламенте. Накал внутрипартийных страстей газета «Телеграф» сравнила с «гражданской войной». Корбину указывают на то, что позиция партии по Брекситу была расплывчата, и он отказался поддержать требования второго референдума, несмотря на нарастающее давление лидеров партии по этому вопросу в последние месяцы.
Сразу после выборов Корбин сделал заявление о том, что «голосование по Брекситу должно вернуться к народу». Но сегодня уже и этого, похоже, мало.
«Мы не позволим продолжающемуся хаосу в Консервативной партии подтолкнуть нашу страну к выходу из ЕС без сделки. Парламент может предотвратить и предотвратит такие пагубные последствия для рабочих мест и промышленности в Великобритании»,
— цитирует «ФТ» Эмили Торнберри, теневого министра иностранных дел. Она настаивает, чтобы лейбористы требовали повторного референдума и (поскольку Соглашение Мэй пока больше не в повестке, а на другое соглашение ЕС не пойдет) выступали против Брексита.
Выборы в Европарламент подтвердили еще раз — британское общество и парламент серьезно расколоты, крайние позиции получили дополнительную поддержку, ни одна из сторон не имеет явного преимущества. Всеобщие выборы в нынешних условиях ничего не решат.
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