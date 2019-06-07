Рубить сквер или засыпать пруд?
В Екатеринбурге определили возможные площадки для строительства храма Святой Екатерины. Почти все они — потенциально проблемные
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Иван Жилинспецкор
В пятницу, 7 июня, после совещания с архитекторским сообществом, администрация Екатеринбурга представила шорт-лист площадок для строительства собора Святой Екатерины. Варианты размещения храма с 20 по 30 мая предлагали сами жители города — всего поступило более 11 000 обращений. Мэрия первоначально сформировала перечень из 13 наиболее популярных (согласно предложениям жителей) участков для строительства храма, а после совещания с экспертами — оставила меньше половины из них.
В пятницу, 7 июня, после совещания с архитекторским сообществом, администрация Екатеринбурга представила шорт-лист площадок для строительства собора Святой Екатерины. Варианты размещения храма с 20 по 30 мая предлагали сами жители города — всего поступило более 11 000 обращений. Мэрия первоначально сформировала перечень из 13 наиболее популярных (согласно предложениям жителей) участков для строительства храма, а после совещания с экспертами — оставила меньше половины из них.
В шорт-лист вошли: акватория городского пруда (что важно — за Макаровским мостом, об этом расскажем ниже); участок, на котором стояла взорванная год назад телебашня; пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова в центре города; территория напротив стадиона «Екатеринбург Арена»; участок, на котором сегодня находится здание бывшего приборостроительного завода (идет под снос); и — сквер у драмтеатра.
Теперь из этих шести площадок горожане должны выбрать одну. Правда, как именно будет проходить голосование — пока не ясно: соответствующий порядок не утвержден. Последнее предложение: организовать в Екатеринбурге несколько пунктов для голосования и установить за этими пунктами видеонаблюдение. Окончательное решение — за рабочей группой, в которую входят 20 человек из числа чиновников, депутатов, служителей церкви и защитников сквера у драмтеатра. Первое заседание рабочей группы состоялось 3 июня и закончилось ничем.
Не ясна ситуация и со сроками проведения опроса. Если сразу после вмешательства в екатеринбургский конфликт президента России Владимира Путина местные чиновники говорили: «Сделаем [опрос] в течение пары недель», — то
теперь предлагается опросить екатеринбуржцев либо в июле («чтобы страсти улеглись»), либо — в сентябре («чтоб все вернулись из отпусков»).
Но, пожалуй, самая большая проблема кроется в самих выбранных площадках под строительство храма. Семь «отсеченных» екатеринбургскими экспертами вариантов были наиболее проблемными: это и площадь Труда (против строительства храма на этом месте Екатеринбург протестовал еще в 2010 году), и акватория городского пруда в центре города (здесь построить храм захотели в 2016 году, но опять же споткнулись о протесты). Важное пояснение насчет пруда: новый вариант размещения храма в акватории предполагает, что собор появится не в центральной части города, а в ныне неблагоустроенной — за Макаровским мостом. Архитекторы считают этот вариант хорошим поводом начать благоустройство заброшенной территории.
Кроме того, из списка вычеркнули участок под недостроенной гостиницей «Дели»: владелец земли, согласно сообщениям СМИ, запросил за нее 1 млрд рублей. И, на радость коммунистам, собор решили не строить на площади 1905 года — в таком случае ради него пришлось бы снести памятник Ленину.
Но и большинство оставшихся вариантов оказались с «закавыкой».
Так, под номером «1» в шорт-листе идет, казалось бы, идеальное место для стройки — неприметный пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского в центре города. Однако возвести там собор будет не так-то просто: в октябре 2018 года мэрия разрешила размежевать этот участок и составить проект его планировки Управлению ФСБ по Свердловской области.
Сейчас участок имеет статус — «для строительства комплекса зданий». И строить храм свердловское УФСБ, с 2014 года ищущее место для своего нового офиса, явно не планирует.
Третье место в голосовании горожан занял, собственно, сквер у драмтеатра, из-за которого в мае в Екатеринбурге четыре дня не прекращались уличные бои. Архитекторы этот вариант решили оставить в шорт-листе, уточнив, что в проект строительства на этом месте необходимо внести корректировки. Правда, от идеи строить храм в сквере еще могут отказаться: в понедельник вопрос об исключении сквера из списка для голосования рассмотрят на заседании гордумы. Ранее исключить сквер предлагал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Не все просто и с вариантом построить храм на землях бывшего приборостроительного завода. Дело в том, что на его месте Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), являющаяся одним из спонсоров строительства храма святой Екатерины, уже планирует построить центр искусств — об этом ее гендиректор Андрей Козицын говорил в декабре прошлого года. Участок под взорванной телебашней также принадлежит УГМК, компания планирует построить здесь ледовую арену для ХК «Автомобилист».
Как отнесутся горожане к строительству храма на площади напротив стадиона «Екатеринбург Арена» и в акватории пруда за Макаровским мостом — предугадать трудно. Тем более что во втором случае пруд придется частично засыпать.
Выбор места для строительства храма святой Екатерины не обещает быть легким. Для компромисса, возможно, придется пожертвовать и гордостью, и временем, и деньгами. Но простые решения Екатеринбургу уже не подойдут — четыре дня столкновений в центре города в мае тому доказательство.
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