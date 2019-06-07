Маленькая победоносная война. Торговая

Резкое обострение торговых отношений США со многими странами (в первую очередь — с Китаем, но список постоянно пополняется: Мексика, Индия и так далее), возможно, имеет вполне банальное объяснение. Дело идет к выборам, и торговая война может послужить элементом предвыборной кампании. По крайней мере текущие факты этой гипотезе не противоречат.

О приближении очередного циклического кризиса в мировой экономике говорят уже давно. Среднесрочный экономический цикл (его еще называют циклом Жюгляра, по фамилии первооткрывателя) имеет периодичность 7–12 лет, а с кризиса 2008 года прошло уже 11. Пора — просто по календарю.

Но точный момент наступления кризиса спрогнозировать невозможно — слишком уж сложной системой является экономика, слишком много факторов на нее воздействуют. Большое значение имеют и решения финансовых регуляторов (привет нам от ФРС США), и решения политиков.

Примечательно, что решения, замедляющие экономику (и, соответственно, приближающие кризис), реализуются гораздо проще и легче, чем решения, способствующие экономическому росту (увы, ломать — не строить!). Подтолкнуть кризис, когда он уже на пороге, совсем не сложно. Торговая война в виде повышения пошлин легко решит эту задачу.

С точки зрения действующего президента США, который желает переизбраться на второй срок, страшен не кризис сам по себе, а то, в какой момент он произойдет. Президент Франклин Рузвельт, значительная часть президентства которого прошла в период Великой депрессии, умер в зените славы и вошел в историю как один из самых успешных президентов. И во многом эта оценка основана на том, что именно в период президентства Рузвельта Америка преодолела Великую депрессию.

Прошлый кризис, начавшийся в 2008 году, длился в США 5 кварталов (как и в России), самым тяжёлым был 4-й квартал с начала кризиса (в России — 3-й). А с 5-го квартала уже вовсю пошло восстановление экономики. 6-й квартал уже был кварталом роста.

Если мировой экономический кризис разразится этим летом, то пик кризиса придется примерно на этот же период 2020 года, а к осени 2020 года американская экономика, скорее всего, уже покажет рост.

А рост экономики в период кульминации предвыборной кампании практически гарантирует победу на выборах.

Имидж президента — «победителя кризиса» настолько привлекателен для большинства избирателей, что победа на выборах практически обеспечена. Такова уж природа классической демократии: с тем, что явно нравится большинству избирателей, бороться просто невозможно.

Осталось дело за малым — подтолкнуть кризис. Это как раз сделать не трудно. Повышение пошлин, которое ввел с 10 мая господин Трамп, вполне годится для этого. Этот шаг легко продать избирателю как защиту национального производителя. Make America great again!

Если предположить, что кризис будет запущен путем сознательной инициации торговой войны, то и посткризисным восстановлением экономики можно управлять — для этого можно просто несколько снизить ранее введенные пошлины. В числе прочего это позволит эксплуатировать имидж «миротворца», готового идти навстречу торговым партнерам. Для победы на выборах это тоже будет полезно.

Рассуждая о грядущем кризисе, не стоит забывать и о принципиальных различиях повода и причин возникновения кризиса как такового.

Причины — высокая долговая нагрузка (граждан, бизнеса и даже некоторых стран), возникшая как следствие многолетней политики «дешевых денег», избыточные производственные мощности и переменные проблемы прошлого кризиса. Легко и быстро устранить причины кризиса невозможно.

А вот поводом может стать и небольшое, вполне управляемое событие, подвластное одному человеку. И повышение пошлин под вполне благородным поводом прекрасно для этого подходит. А произведенное вовремя — еще и поможет одному конкретному человеку решить свои собственные электоральные проблемы.