Как поссорились Kinodanz c BadComedian, и при чем здесь ружье

Евгений Баженов, блогер-кинокритик. Кадр Youtube

Конфликт между блогером-миллионником BadComedian и кинокомпанией Kinodanz вышел за пределы кабинетов юристов

Очередной хайп бешеным вихрем гуляет по просторам интернета. Обрастая чудными подробностями, по ходу дела монетизируясь, он привлекает все новых и новых хайперов и даже жуликов.

В основе скандала — иск Kinodanz к Евгению Баженову, автору канала BadComedian, — из-за обзора фильма «За гранью реальности». С точки зрения кинокомпании KD, речь идет «о пресечении неправомерного использования видеоконтента», превышении объема цитирования, нарушении авторских прав. Сам блогер отрицает свою вину, так как в законодательстве не прописаны точные правила и объемы цитирования. BadComedian считает миллионный иск «попыткой цензурировать критику».

Баженовские обзоры кино на Youtube вызывают мгновенный отклик гигантской аудитории и недоумение профессионалов. И то и другое понятно. Используя накопленные знания в области вирусного видео, выпускник факультета коммерции и маркетинга РГТЭУ массированно расстреливает и уничтожает тот или иной фильм, ловко используя цитаты из мировых бестселлеров и хлесткие мемы, которые расходятся в Сети как горячие пирожки. Или как стендапы с использованием видео. Многомиллионная аудитория его канала, как правило, не только не ходит смотреть русское кино, но и заведомо его презирает. Предпочитает продолжительный, язвительный видеопересказ, в котором от фильма летят клочки по закоулочкам. Фолловеры Баженова радостно потирают ладони: «Мы же и так знали, что русское кино — говно. Зачем на него тратить деньги? Лучше поржать дома бесплатно. Можно даже поощрить блогера монетой». Не только фильмы KD, вроде примитивного триллера «За гранью реальности», можно высмеять, но и «Левиафана», «Притяжение»…

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Разборы Баженова напористы, но нередко бездоказательны.

Значит ли, что за эти хулительные ролики автора следует примерно наказать взрослым кинобизнесменам со связями? Тем более эффект от этого примерно такой же, как от амбарного замка на любом — праведном или несправедливом — суждении в пока еще незацензурированной Сети.

Оскорбленный продюсер Евгений Мелентьев и кинокомпания Kinodanz пытается перевести конфликт в зону экономических претензий и судебных разбирательств. Мол, дело не в цензуре, просто цитирует их фильм блогер едва ли не покадрово.

Возможно, все бы закончилось мирно… но не в эпоху хейтерства.

Сегодня конфликты быстро выходят из-под контроля. Стороны начинают публично обвинять друг друга во взаимном обмане.

Причиной ссоры гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем было ружье. В новой бэд-комедии роль ружья сыграла Ксения Собчак. Она вроде бы решила примирить враждующие стороны, но по-своему, на своей передаче в прямом эфире. Разумеется, Баженов лестное предложение отверг. Собчак публично возмутилась. И хайп вышел на новый виток.

Получасовой ролик про фильм «За гранью реальности» набрал 7 603 906 просмотров, в то время как у фильма «За гранью реальности», по данным «Кинопоиска», зрителей 530,6 тысячи.

Репутация компании Kinodanz, пока еще не снявшей ни одной хорошей картины, однако приглашающей сниматься звезд вроде Бандераса, продолжает рушиться.

Министерство культуры, которому тоже досталось в скандальном ролике, заявило, что не вмешивается в этот спор. А кинематографисты, например, Александр Роднянский или Федор Бондарчук (в свое время тоже ставшие «жертвами» баженовского видеообстрела), заняли сторону блогера. Продюсер Роднянский назвал «попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать обзоры непрофессионализмом, трусостью и цензурой».

Поклонники BadComedian предлагают скинуться на штраф.

Мошенники немедленно вникли в суть конфликта и создали фейковые счета — «для защиты Евгения Баженова от цензуры».

Один из основных принципов авторского права заключается в том, что любое использование охраняемого им произведения может осуществляться только с согласия автора. Но дальше — темный лес. В российском законодательстве ограничения для видеоконтента не установлены.

Можно спорить, считается ли проект BadComedain пародией, или использует киноцитаты в «культурно-образовательных целях» на некоммерческой основе (канал Баженова существуют на пожертвования пользователей), но юристы полагают, что конфликт вышел из правовой плоскости.

Если судебный процесс все-таки состоится, он может стать прецедентом. Суд наконец-то определит, что значит «превышение объема цитирования» и насколько критика влияет на «упущенную выгоду» кинокомпании.

Обидно, что среди пострадавших от этого хайпа оказалось отечественное кино, ведь любой скандал, негативный, разгромный сарафан, — сильней не только любого профессионального разбора, но порой и самого фильма.

Сергей Сельянов продюсер

«Продюсер — профессия не для обидчивых»



— В законе есть правовые нормы, связанные с пародированием и цитированием в научно-просветительских целях, но как только контент оказывается в ином поле, начинаются разночтения.

Любой человек, выходящий в публичное пространство с фильмом или выступлением — продюсер, политик, звезда шоу-бизнеса — предполагает, что общественная реакция — часть правил игры. Если это ущемляет самолюбие, следует об этом думать заранее. За что боролись, на то и напоролись. Безопасней показывать свое кино исключительно родным и близким. Хотя и от них может прилететь. Продюсер — профессия не для обидчивых.

Если говорить о материальной стороне дела, мне кажется, от этого конфликта и хайпа вокруг него — выиграли все. Стал еще более популярен Баженов. Продюсеры фильма заработали дополнительных денег: нашлось некоторое число среди многочисленных поклонников канала BadComedian, решивших на легальных серверах посмотреть фильм «За гранью реальности»: что же в вызвало такое негодование их кумира? Кроме того, про бренд компании Kinodanz узнали миллионы людей, и теперь будут пристально следить за ее работой. Что тоже следует учесть продюсерам.