По делу Голунова нужна пресс-конференция полиции. Заявление «Новой газеты»

Редакция «Новой газеты» отправила в ГУ МВД России по Москве официальный запрос с требованием провести открытую пресс-конференцию по делу Ивана Голунова, на которой представители полиции ответили бы на все вопросы об обстоятельствах задержания и уголовного преследования журналиста.

«Новая» уже ведет переговоры с другими редакциями, которые готовы поддержать этот запрос и отправить его от себя.