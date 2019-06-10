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По делу Голунова нужна пресс-конференция полиции. Заявление «Новой газеты»
Призываем коллег присоединиться к требованию и отправить запрос в ГУ МВД Москвы
«Новая газета»редакция
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Редакция «Новой газеты» отправила в ГУ МВД России по Москве официальный запрос с требованием провести открытую пресс-конференцию по делу Ивана Голунова, на которой представители полиции ответили бы на все вопросы об обстоятельствах задержания и уголовного преследования журналиста.
«Новая» уже ведет переговоры с другими редакциями, которые готовы поддержать этот запрос и отправить его от себя.
Мы призываем все СМИ объединиться и добиться пресс-конференции.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
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