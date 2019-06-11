Спорт для ботаников

Что такое Всеросс и зачем он нужен

Аббревиатурой «ЕГЭ» словарь абитуриента не ограничивается. Поступить в вуз можно и по результатам олимпиад. Их список Министерство образования обновляет каждый год, и Всероссийская олимпиада школьников — ​одна из них.

В ней дети участвуют с младших классов. Сначала задача олимпиады — ​просто нащупать интересующие ребенка сферы и подготовить его к более серьезному этапу. Туры олимпиады имеют возрастные ограничения: пятиклассник не пройдет дальше муниципального, восьмиклассник — ​регионального. А вот с девятого класса открывается дорога к заключительному туру — ​Всероссу — ​соревнованию лучших в стране.

Всеросс — ​это поездка в другой город на неделю, два или три тура, экскурсии, олимпиадный мерч* и куча погубленных нервов.

Призеры и победители олимпиады могут поступить на бюджет в любой государственный вуз по профилю без экзаменов. В некоторые вузы берут даже без подтверждения ЕГЭ — ​то есть не важно, сдашь ли ты ЕГЭ по предмету на 75 баллов и выше; такую возможность дают не все олимпиады. Диплом работает четыре года, так что время на подумать тоже есть. Но всегда нужно помнить о соотношении профиля и факультета (призерство по географии в мед дорогу не откроет) и изучать правила приема олимпиадников на сайте вуза — ​бывают казусы.

Как готовятся к Всероссу

В «ВКонтакте» есть сообщества, где олимпиадники обмениваются опытом, задают свои вопросы («По каким учебникам готовиться к астрономии?», «Что поможет взять диплом права?») и знакомятся, чтобы вместе ботать — ​то есть учиться. Любой школьник может скачать материалы для самостоятельной подготовки. Что касается очных занятий в Москве и регионах, разница довольно заметная.

Очевидно, что москвичам доступно многое: курсы, репетиторы, большое количество хороших школ — ​так что сборная Москвы из года в год побеждает в командном зачете. В Москве есть специализирующийся на олимпиадах Центр педагогического мастерства (ЦПМ), где в течение учебного года постоянно проводятся регулярные занятия и интенсивы. Тех москвичей, кто прошел на заключительный этап олимпиады, весной чаще всего отправляют на бесплатные сборы, где они готовятся к предмету около недели — ​в группах и индивидуально.

Победители Всероссийской олимпиады школьников 2019 года. Фото: olimpiada.ru

В регионах с подготовкой сложнее: как правило, в крупных городах все зависит от школы, а в маленьких — ​от самого олимпиадника. Где-то есть центры дополнительного образования, где-то организуют предметные кружки специально для потенциальных всероссников — ​добытчиков баллов для рейтинга учебного заведения. Некоторые дети занимаются со своими учителями, некоторые находят олимпиадных репетиторов (такие есть не в каждом регионе). Но часто ресурсов в родном городе не хватает. Например, Полина из Екатеринбурга перед Всероссом поехала на выездную школу от коммерческой организации: она жила и училась вместе с москвичами на сборах в Подмосковье, только для нее та же программа была платной. «Если ты ничего не знаешь про Всеросс и просто любишь свой предмет, вряд ли что-то получится: нужно знать формат олимпиады, а учителя в школах обычно имеют о нем смутное представление», — ​говорит она, объясняя, почему выездная была необходима.

Москвичи на заключительном этапе — ​это толпа в темно-синих толстовках сборной, составляющая примерно треть (а то и больше) всех участников. Московские школьники последние два года получали от города крупные суммы (150 и 300 тысяч в 2018 году) за попадание в число призеров и победителей. Некоторые регионы тоже награждают своих дипломантов.

Но вот моей знакомой из Кирова, например, за призерство учительница торжественно вручила тысячу.

Известны случаи, когда олимпиадников из регионов, набравших нужный балл для Всеросса, региональное руководство отказывалось на него отправлять — ​денег, дети, нет. Поэтому многие олимпиадники из других городов и областей относятся к самой крупной всероссной сборной с нескрываемой неприязнью — ​вплоть до того, что могут прервать знакомство, узнав, что ты москвич. Хотя, конечно, это касается далеко не всех: Всеросс — ​еще и про дружбу.

Дипломы получают только ботаники?

Нет. Одни проходят на Всеросс потому, что целенаправленно зубрят предмет. А другие — ​случайно. Скажем, кто-то пишет туры потому, что задания классные и хочется проверить себя — ​таким часто везет. Можно быть биологом или физматом, написать региональный этап по литературе «по приколу» и оказаться на заключительном. Можно вообще не хотеть ничего писать: в девятом классе меня еле выпихнули на регион, я считала олимпиадный мир территорией ботанов и, сдавая работу, думала только о том, как найти метро в этом Бутове. Сейчас у меня два диплома заключительного этапа и спокойный май в одиннадцатом классе. Но это — ​про предпоследний этап, региональный. А вот случайно взять Всеросс** куда сложнее. К тому же Всеросс проверяет не только знания, но и стрессоустойчивость. Бывает тяжело.

Постоянное ожидание результатов, недосып, переживания после обсуждений заданий со знакомыми («Я хуже всех написал!») — ​частые атрибуты финальной недели. На кого-то «сваливается пофигизм», кто-то не выпускает из рук таблетки от головной боли, а после показа работ и апелляций случаются истерики. У Кати семь дипломов Всеросса по четырем предметам. Она рассказывает, что сложнее всего, как ни странно, было в одиннадцатом классе, когда поступление уже год как было в кармане: «Такая ответственность, все на тебя смотрят — ​ты призер прошлого года, — ​было по-настоящему тяжело».

Проблема иногда не только в закономерном волнении: в этом году на Всероссе по литературе некоторым детям, недобравшим баллов, дипломы выдали по ошибке, как всем — ​под музыку и аплодисменты. А потом дипломы просто забрали. Почему подобное случается (косяки на финалах — ​не редкость) — ​вопрос, на который лично я не могу ответить.

Зачем возвращаться на Всеросс?

Дипломанты автоматом проходят на следующий, заключительный этап. Зачем им — ​нам — ​уже имеющим льготы, возвращаться на Всеросс? Примерно за тем же, зачем ехать на него в первый раз. За предметом, который нравится. За новым городом. За поднятием самооценки. За грантом. За общением. За впечатлениями. «Мне казалось, что не поехать еще раз — ​это сдаться. Один раз может быть случайностью, а два — ​это уже что-то значит», — ​вспоминает Катя. «Наверное, в следующем году поеду, потому что пригласят, и мне очень захочется еще бесплатно поесть», — ​предполагает Соня.

*Мерч — предметы с символикой

**Победить на заключительном этапе Всероссийской олимпиады