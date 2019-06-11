Министр не мальчик для битья

Когда пятилетнего Кирюшу Тлявова похоронили, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам: подозреваемых в преступлении может оказаться больше, чем два его подчиненных. И не факт, что именно полицейские, которые стреляли по банкам, попали в голову ребенку. Уже, мол, известно, что развлекалась целая пьяная компания, четыре мужчины и женщина, которая потом спрятала оружие, кстати, не табельное, и всячески способствовала уничтожению доказательств. Вот пусть Государственное бюро расследований и занимается. Полицейские арестованы, родные мальчика хотят того же, что и министр, — справедливости.

— …Я не считаю, что глава Национальной полиции Сергей Князев должен уйти. Он работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, — заключил Аваков. — Но политическая ответственность — на мне.

Определенный ответ насчет отставки репортеры буквально «выжали». До того министр просто напоминал, что уволить главу МВД может только Рада, если сочтет необходимым.

Арсен Аваков. Фото: ТАСС

Тем временем на сайте президента набрала необходимые 25 тысяч подписей электронная петиция с требованием отправить министра в отставку. Теперь Зеленский обязан ее рассмотреть. Но своей волей глава государства тут ничего не решит, даже если будет за. Согласно закону предложение придется выдвинуть на рассмотрение парламента и получить 226 голосов поддержки. А депутаты сейчас вместо летнего отдыха озабочены собственной судьбой, то есть подготовкой к досрочным выборам. Все время, силы, средства брошены на партийные съезды, торги, интриги. Отношения Зеленского с Радой плохие. Недавно он по поводу депутатского корпуса очередное видео записал, саркастическое. С благодарностью за то, что не изменяются: прогуливают и кнопкодавят, не отменили мажоритарку, не отменили неприкосновенность, оставили старых силовиков на должностях и возможность не отвечать за незаконное обогащение — все передали следующим поколениям! То есть на решение Рады надежды мало.

Хотя вопрос надо ставить иначе: а готов ли Зеленский расстаться с Аваковым?

Долгожитель на должности, полученной сразу после Майдана, Арсен Борисович стал тяжеловесной политической фигурой. Пережил без особого ущерба для карьеры известное «дело рюкзаков» для армии, где фигурировал его сын, и еще пару скандалов, связанных с полицейскими, усидел в кресле после резонансных убийств гражданских активистов. Его отношения с Петром Порошенко, в последний год президентства последнего особенно, были не просто натянутыми. Аваков не упускал случая показать, в том числе руками «Национального корпуса», организации, выросшей на базе полка «Азов», формально входящего в структуру МВД, и общественного движения «Национальные дружины», что силовик в его лице — равновеликий и самостоятельный игрок. А по ходу минувшей президентской гонки эта позиция стала неприкрытой. «Нацкорпус» проводил акции против коррупционеров в оборонке из ближайшего окружения Порошенко, Аваков в прямом телеэфире демонстрировал так называемые «сетки», которые создавались для подкупа избирателей в интересах того же кандидата.

Протесты с требованием отставки Авакова у Главного управления Национальной полиции в Запорожье. Фото: ТАСС

Нелишне напомнить, что за общественный порядок во время голосования отвечало ведомство Авакова. Порядок, по мнению иностранных наблюдателей, оказался идеальным, не оставил ни одного шанса для фальсификаций, махинаций, подкупов и прочего — можем, когда захотим! Эксперты делились: с учетом заслуг в новой реальности министр внутренних дел имеет основания видеть себя в новом качестве — премьером. Замечали, что и об олигархе Коломойском он отзывается не без симпатии. Что еще нужно для установления перспективных отношений?

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Окружение Зеленского посылало встречные сигналы, называя Авакова одним из самых эффективных министров действующего правительства. Ему, в отличие от многих, не поднесли черную метку во время инаугурации. Напротив, была высказана уверенность, что Арсен Борисович, занявший должность по квоте «Народного фронта», майдановской партии, которая нынче не имеет шансов попасть в Раду, продолжит работать как минимум до парламентских выборов и создания коалиции.

То, что отношения становилась все крепче, подтверждали факты. Люди из ближайшего окружения Авакова, как, например, Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра «Украинский институт будущего», попали в проходную часть списка «Слуги народа». В минувшую субботу партия провела свой съезд на пленэере, в Ботаническом саду…

Убийство ребенка, которое накануне подняло по Украине протесты у полицейских участков, и не всегда мирные, с файерами и метанием камней, — почти вторая Врадиевка по силе выражения народного гнева! — убило, прошу прощения за параллель, миф об эффективной реформе силовых органов. Вместо децентрализации сначала МВД, а затем и полиции, превращения их в демократические институты, где кадровые решения публичны и действует механизм общественного контроля, получили закрытую систему, которая способна по приказу ее руководителя сделать выборы чистыми либо какими скажут, и пуще закона и порядка бережет корпоративное единство. Такая система выгодна любому президенту.

Арсену Авакову не о чем беспокоиться.

Киев