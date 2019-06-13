Следователей интересуют трое

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в связи с майскими событиями в сквере у театра драмы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых сообщила спецкор «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда. Позже информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили источники уральских СМИ, екатеринбургские правозащитники и адвокаты. В самом Следственном комитете никаких комментариев не дают.

Известно, что в настоящий момент дело бесфигурантное. В нем нет подозреваемых. Но в поле зрения силовиков, предположительно, попали люди, которые ранее были привлечены к административной ответственности за участие в акциях в защиту сквера. По информации екатеринбургского адвоката Алексея Бушмакова, следователей сейчас интересуют три человека.

«По моим данным, у сотрудников правоохранительных органов есть определенные интересы в отношении троих жителей Екатеринбурга, которых ранее уже привлекали к административной ответственности. Фамилии их я называть вам не буду», — заявил Бушмаков городскому порталу 66.ру.

За участие в протестных акциях в сквере ранее были задержаны более ста человек. Все они теперь в зоне риска. Правозащитники уже дали им рекомендации:

«Если вас вызывают в СК или уголовный розыск якобы «поговорить», «стать свидетелем», то идите туда только по повестке и только с адвокатом. Также советую, по возможности, иметь открытую визу или шенген. Это нужно, чтобы в экстренном случае уехать из страны», — написал в своем telegram-канале правозащитник Никита Томилов.

Впрочем, уезжать из страны потенциальным подозреваемым, может, и не потребуется. Источники уральских СМИ называют дело неперспективным: у следствия нет бесспорных доказательств того, что акции в защиту сквера вообще были организованы, а не носили стихийный характер. «Мало призвать [к участию в протестной акции], нужно ее организовать, распределить роли, подготовить обеспечение», — говорит адвокат Алексей Бушмаков.

О том, что у протеста в Екатеринбурге не было организаторов, заявляли и сами участники акций.

Более того, именно в отсутствии лидеров упрекали протестующих городские власти, заявляя, что не знают, с кем вести переговоры о судьбе сквера.

Заявления чиновников вообще не в пользу силовиков. Так, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько 14 мая, после первой ночи противостояния в сквере, заявил: «Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий». И это притом что 13 мая события, похожие на беспорядки, как раз были: когда бойцы «Русской медной компании» выгоняли протестующих из сквера. Может быть, именно эти беспорядки интересуют следователей?

Ранее СКР уже возбудил первое уголовное дело, связанное с противостоянием в сквере. Подозреваемый — Станислав Мельниченко (31 год). Его подозревают в «Оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ). Следователи считают, что Мельниченко показал неприличный жест и нецензурно выругался в адрес полицейского Евгения Крюкова. Защита настаивает, что средний палец и брань были адресованы людям, находившимся за спиной Крюкова. Кроме того, они указывают, что Крюков был одет не как сотрудник полиции, и распознать в нем «представителя власти» было невозможно.

Противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге происходило с 13 по 16 мая. Горожане протестовали против возведения в сквере храма Святой Екатерины, который, по их мнению, уничтожит прогулочную зону у городского пруда. Участие в протестных акциях в разные дни приняли от 1000 до 6000 человек.