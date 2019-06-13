Куклы просят президента

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12 июня под знаменитыми часами артисты театра Образцова с куклами в руках записали видеообращение к Владимиру Путину. Причина, по которой сам президент страны должен защищать знаменитый кукольный театр, взявший курс на кадровое обновление, от вновь назначенного заместителя директора театра Ю.Б.Шерлинга (1944 года рождения), надо полагать, заключается в статусе «советника министра культуры», который его осеняет. С этим статусом, как видно, под силу разобраться только первому лицу государства.

Почему министерство культуры последовательно пристраивает человека, которому не рады ни в одном подведомственном учреждении, мрачная загадка. В ответ на первые инициативы Шерлинга — демонтаж уникальных часов и торговля спиртным в кукольном театре — уже поступила пачка заявлений об уходе по собственному желанию от артистов, работников цехов и администрации.

Юрий Шерлинг. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Мы публикуем письмо «образцовцев».

обращение работников театра кукол образцова Дорогие друзья, 12 июня в 14.30, в День России, куклы Театра Образцова вместе с коллективом выходят на улицу. Под символом нашего театра, под знаменитыми часами мы собираемся записать театрализованное обращение на горячую линию Президента. Причиной тому явилось назначение Первым заместителем директора театра советника министра культуры на общественных началах Юрия Борисовича Шерлинга. 30 апреля коллективу был представлен новый молодой и перспективный руководитель Владимир Всеволодович Бакулев. За то время, пока он знакомился с коллективом и входил в курс дела, у нас сложились нормальные рабочие отношения. Владимир Всеволодович открыт к диалогу, принимает любого сотрудника театра, слушает и вникает в проблемы, дает возможность творческой реализации. Предложения В.В. Бакулева вызывают интерес и желание их осуществлять, что мы и начали делать. Но 23 мая заместителем директора был назначен Ю.Б. Шерлинг, 1944 г. рождения, человек в театральном мире нерукопожатный. За несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка, обусловленная абьюзом, угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности коллектива. На стол директора легли многочисленные заявления об уходе от профессионалов своего дела. Юрий Борисович неуважительно относится к бренду Театра Образцова: известной всему миру «руке с шариком», знаменитым часам на фасаде театра — одному из символов города Москвы. За время пребывания в ГАЦТК он не посмотрел ни одного спектакля театра, которым пытается руководить. Под угрозой срыва находится наш Международный театральный фестиваль стран членов БРИКС, запланированная несколько лет назад масштабная выставка международной организации UNIMA (при UNESCO), издание журнала «Театр чудес», выпуск запланированных новых спектаклей, срыв гастролей, телевизионных съемок и т.д. В результате подобной «деятельности» господина Шерлинга, в коллективе театра складывается крайне тревожная и нездоровая ситуация, которая не способствует дальнейшему творчеству. Возникла реальная опасность безвозвратной потери того национального достояния, которым является Театр Образцова — в театре работают лучшие режиссеры, художники, композиторы, именами которых гордится Россия, спектакли театра получают многочисленные премии (в том числе и национальные), а также гран-при на многочисленных международных фестивалях в десятках стран мира. Коллектив нашего театра кричит SOS. Несколько лет назад всем театральным сообществом отстояли ГИТИС, куда Ю.Б. Шерлинг был назначен и.о. ректора. Теперь помощь нужна Театру Образцова.

«Новая» будет следить за развитием ситуации.