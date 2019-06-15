Архиепископ будет в каске

Сегодня, 15 июня, архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети отслужит в Нотр-Даме первую мессу со времени пожара, случившегося ровно два месяца назад. Для тех, кому интересна картинка, — вот ссылка на трансляцию, которая должна начаться в 18.00 (19.00 МСК).

Последние известия о соборе сообщил накануне министр культуры Франк Риестер. «Нотр-Дам де Пари сегодня все еще находится в уязвимом состоянии, в частности, в районе свода, безопасность которого еще не обеспечена», а поэтому «он все еще может (целиком) обвалиться», — сказал Риестер в эфире телеканала France 2. Министр также подтвердил появившуюся на сайте Francetvinfo информацию о том, что за два месяца благотворители отправили на восстановление собора только 80 миллионов евро из 850 млн заявленных — то есть, меньше 10% от суммы.

Министр сказал, что это можно объяснить двумя факторами: во-первых, есть люди, которые передумали давать деньги, во-вторых, «и это нормально», остальные взносы будут поступать по мере продвижения реставрационных работ. Отметив, что «априори у нас нет проблем с деньгами», Риестер все-таки призвал всех желающих продолжить демонстрацию «великодушных порывов» (в виде перечислений на банковские счета). При этом министр напомнил, что деньги –дабы они не достались мошенникам — следует переводить только на реквизиты уполномоченных фондов. Сайт francetvinfo их перечисляет: Fondation Notre-Dame, Fondation du patrimoine, Fondation de France, Centre des monuments nationaux.

К слову, чуть раньше выяснилось, что перечисления на реконструкцию собора и советы по соблюдению финансовой «техники безопасности» могли бы и не понадобиться —

если бы в самом Нотр-Даме соблюдали технику безопасности. Во всяком случае, только такой вывод можно сделать из расследования газеты Le Monde.

Газета — ссылаясь на «подкрепленные документами» свидетельства бывших и действующих сотрудников фирмы Elytis, отвечавшей за безопасность в Нотр-Даме — утверждает, что пожарных вызвали как минимум на полчаса позже, чем должны были. Связано это с тем, что на месте в тот день вторую смену подряд дежурил новый сотрудник, плохо знавший устройство собора и сигналы аппаратуры оповещения.

Более того, опрошенные газетой свидетели заявили, что c 2015 года, когда фирма Elytis начала отвечать за безопасность в соборе, сотрудники несколько раз предупреждали руководство о проблемах с обеспечением безопасности. Однажды отправили доклад еще и в Управление по делам культуры (DRAC) парижского региона, но безрезультатно. В итоге «первых внимательных слушателей» жалобщики обрели только сейчас — в лице сотрудников уголовной полиции, которые проводят расследование пожара, — цитирует газету русская редакция RFI.

Среди жалоб были и сообщения о том, что сотрудники поста пожарной безопасности не всегда знали о проведении ремонтных работ в Нотр-Даме. Так было, например, в феврале 2015-го, когда на месте работ «нашли окурки и легковоспламеняющиеся вещества». Когда об этом сообщили главному архитектору собора Бенжамену Мутону, тот якобы ответил: «ничего не может случиться такого, что мы не смогли бы удержать под контролем». То, что случилось, всем известно.

Вскоре после пожара, 23 апреля, выяснилось, что рабочие в тот самый день, 15.04.2019, курили в соборе. Впрочем, следствие продолжается, поэтому нельзя пока утверждать о действительной причине возгорания.

Что касается сегодняшней, первой после катастрофы мессы, то на нее, ради соблюдения безопасности, попадут только избранные. Как сообщила архиепархия Парижа, избранных будет всего человек тридцать (включая священников, техников и «профильных» журналистов), а месса проводится для того, «чтобы сказать всему миру», что «Нотр-Дам — это прежде всего церковь», и ею останется.

Проведение сегодняшней литургической службы почти совпало с праздником освещения Нотр-Дама, отмечаемом обычно 16 июня.

С учетом хрупкого состояния собора, после этой мессы может последовать долгий перерыв. Все будет зависеть и от первого опыта, и от дальнейших рекомендаций строителей.

По данным радио France Inter, всем участникам мессы, включая священников, выдадут каски.

Ну, а для тех, кто не попадет на службу, перескажу последнюю утешительную новость: мэрия 4-го округа Парижа пообещала «очень скоро», со дня на день, открыть для всех площадь перед Нотр-Дамом.

На площади, по инициативе настоятеля Патрика Шове, установят копию скульптуры Богоматери, стоявшей в соборе. Молиться можно будет без каски.