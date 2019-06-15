Рука Москвы с портфелем

Широка страна родная, но что-то много в ней узких мест. Есть у нас экономически отсталые регионы, которые не проймешь ни присланными губернаторами, ни сменными полпредами президента. Там птицы не поют, доходы не растут, лотерейные билеты не выигрывают.

И вот придумали наконец как с ними быть. Дмитрий Медведев назначил десяти слабым регионам кураторов из числа вице-премьеров и федеральных министров. Видимо, сделано это в приказном порядке. То есть премьер-министр вызывает подчиненного, расстилает перед ним карту: «Вот тебе Алтай — а ну-ка вылетай!»

Алтай, кстати, вместе с Карелией и Республикой Тувой достался министру экономического развития Максиму Орешкину, который, отвечая за всю страну, и без того уже должен был вылететь.

Больше других повезло Курганской области — ее будет курировать министр финансов Антон Силуанов.

Можно представить, как главного финансиста страны будут встречать в аэропорту Кургана, не спуская глаз с его багажа и прислушиваясь, шуршит ли что-нибудь в чемоданах или лишь глухо позвякивает.

Министра культуры Владимира Мединского в числе кураторов, кажется, нет. А хотелось бы послушать, какими словами выразил бы он свои впечатления от тесного и длительного контакта с российской провинцией. Если бы не сдержался в выражениях, пришлось бы его уволить по причине несоответствия должности.

Что-то не упоминается и министр обороны Сергей Шойгу. Наверное, ему никакого региона не дали. Во-первых, он Дмитрию Медведеву не подчиняется. А во-вторых, зачем? Что ему там делать? Укреплять обороноспособность какой-то депрессивной окраины? Но ее и так никакой неприятель не возьмет. А если возьмет, то дня через два с извинениями отдаст обратно.

То же и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. У него другие заботы, он уже курирует экономически слабые регионы за пределами России — Венесуэлу, например. Дать ему еще в нагрузку Марийскую Республику? Но там даже нефти нет, а из природных богатств только подберезовики и комары на болотах.

Так или иначе, затея любопытная и заслуживает развития. Неплохо бы не только в бедные регионы, но и в бедные семьи по всей России назначить кураторов. Скажете, что бедных у нас миллионы. А всевозможных чиновников в кабинетах меньше, что ли? Пусть едут, пусть заглядывают в потребительские корзины, пусть изучают семейные бюджеты, пусть подсказывают, где чего можно украсть с минимальным для страны ущербом.

А если подумать, все надо сделать наоборот. Надо за нашими министрами закрепить регионы-кураторы. Видите, что натворил министр Абызов, за которым не присматривала никакая Адыгея? А кому понравится судьба оставшегося без присмотра министра Улюкаева? В его корзину до оперативников никакие кураторы из региона не заглядывали.

Варианты есть, а пока пресс-служба премьер-министра сообщает, что будет проведена серия совещаний, посвященных отстающим субъектам Федерации.

Трибуны и микрофоны приведены в состояние готовности. Россия — страна ораторов и кураторов.