Сделали память живой. И многолетней

Надежда Прусенковакорреспондент
Анин сад появился в Потаповском переулке (и на картах Москвы) год назад. Идея принадлежала Михаилу Горбачеву. Обсуждая с Муратовым и Венедиктовым погибших журналистов и то, что очень трудно увековечить их память, первый президент сказал так: не ждите от властей разрешений, делайте сами. И сделали. Небольшой участок земли перед редакцией очистили, разработали, подготовили и засадили цветами. Так появился Анин сад — единственное в Москве место имени Анны Политковской.
Тогда, год назад, мы сажали петунии, цинерарии, ромашки, розы и, главное, — анютины глазки (хотя сезон уже закончился, их сохранили специально для нашего сада). С цветами помогли «Аптекарский огород» и хозяйство ТД «Цветы Подмосковья». (Спасибо им большое!) А с граблями и лопатками ловко управлялись послы двух десятков стран, наши друзья журналисты, адвокаты и политики и, конечно же, наши читатели.
А больше всего цветов посадила мама Анны Политковской Раиса Александровна — вот в кого, оказывается, Аня была садоводом и дачником!
Алексей Венедиктов сказал тогда: «Эти цветы — как журналисты, такие же хрупкие и беззащитные. И мы не можем обеспечить им круглосуточную защиту, уберечь от погоды и вандалов. Мы можем только надеяться, что в следующем году снова высадим Анин сад».
И вот прошел год. Специалисты-садоводы подготовили землю, осталось только провести высадку — чтобы в Анином саду появились многолетние цветы и кустарники.
И они появились. Главный редактор «Новой» Сергей Кожеуров высаживал лесные фиалки. Адвокат семьи Политковских и наш друг Анна Ставицкая вместе с маленькой дочкой сажали анютины глазки. Полномочный посол Франции в России госпожа Сильви Берманн — герань и тюльпаны. А Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов ничего не сажали — а засыпали наши посадки щепой, защищали их, как и всегда. А еще нам помогали сажать цветы наши дорогие соучастники. Анин сад — еще одно дело, которое мы сделали вместе.
Мы посадили хосту и герань, котовник и фиалки, сирень и японскую спирею, розы и садовые ромашки. Специально для Аниного сада «Аптекарский огород» передал крымскую гинко билобу. Теперь она тоже украшает наш сад.
Кстати, посаженные в прошлом году посольством США можжевельник и несколько кустиков от наших читателей благополучно перезимовали в цветочном хозяйстве, и мы их снова высадили, теперь уже на постоянное место жительства.
Спасибо! Анин сад точно будет цвести!
Друзья!
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