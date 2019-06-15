Наша силиконовая долина

Анастасия Мироноважурналист
Дело Ивана Голунова отвлекло общественное внимание от еще одного важного в общей симптоматической картине события — нашествия на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) невообразимого числа эскортниц, содержанок и откровенных проституток. Их было так много, что все вместе они скорее напоминали организованный вооруженный налет.
Сотни длинноногих красавиц с ламинированными волосами приехали на форум в качестве экспертов, почетных гостей и хостес: они стояли возле стендов госкомпаний, принимали с приветствиями участников и расхаживали по залам. Таких девушек набирало минимум с марта First Person Agency, которое специализируется на подборе хостес: рост от 170 см, фото в полный рост, оплата 5000 руб./смена. Найм хостес также был предусмотрен выставленным Комитетом по культуре Санкт-Петербурга тендером на организацию мероприятий ПМЭФ-2019 от имени врио губернатора Александра Беглова. Тендер выиграло НП «Дансе оупен фестиваль».
Да, информация о наборе эскортниц на ПМЭФ регулярно появляется минимум с 2013 года. Но все это проходило сдержанно, с осознанием позора и под покровами ночи.
В этом году приключения эскортниц на главном экономическом форуме России транслировались в режиме онлайн в инстаграме. И вся страна узнала, что теперь таких девушек не только стыдливо заказывают на неформальные вечеринки после форума и устраивают за бюджетный в том числе счет на места хостес и администраторов — дамы принимают полноценное участие в деловых встречах, потому что давно оформлены разными маркетологами, экспертами, специалистами, помощниками директоров в госсекторе и госкомпаниях.
Одни и те же девицы с силиконовыми грудями, икроножными имплантами и нарощенными ресницами постили селфи и с экономического форума, и с парада на Красной площади 9 Мая. А в перерывах — фотоотчеты об отдыхе в Дубаи и на Монте-Карло Бэй. Кокетливо умалчивая, кто за эти поездки платит.
Многие настоящие 95-летние ветераны очень хотели, но не могли попасть на парад, а девочки из телеграм-канала «Рынок шкур» смогли.
Ну потому что зачем еще нашим коррупционерам нужны деньги?
Не богу же Танатосу они собрались на том свете свои яхты с виллами показывать? Дяденьки хотят развлечь содержанок. Чего не сделаешь ради красивой девушки, лишь бы она улыбалась? Всю страну распотрошили, чтобы своих девок радовать.
Семь лет назад я писала злой фельетон о том, как Россию, в конечном счете, растратят на содержанок. И считала, что тогда очень точно выразила предчувствие печальных перемен в обществе. Но оказалось, что я даже примерно не смогла вообразить, насколько далеко зайдет в нашей стране всепожирающий разврат и сколько денег будут спускаться чиновниками, менеджерами госкомпаний, силовиками на, простите, баб. И не думала, что с разврата снимут последние покровы. Что любовниц будут устраивать на госслужбу, телеведущими и экономическими экспертами. Что на их найм официально станут выделять из бюджета деньги.
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В появлении девиц на экономическом форуме есть и еще один нехороший знак. Дело ведь даже не в том, что на них потратили наши деньги. И не в том, что в условиях отсутствия экономики для привлечения сколько-нибудь серьезных бизнесменов и политиков нужно выставлять в шеренгу голозадых моделей. Дела гораздо хуже: нашей страной и ее экономикой руководят люди из 80-х. Они в то время трудились на незначительных должностях где-нибудь в столичной прокуратуре или в горкоме и ездили по стране с проверками. Где их сразу вели в сауну, а там — голые бабы в античных позах, коньяк КВВК и красная икра на батоне с маслом. Вот они в этом всем и остались, искренне уверенные до сих пор, что для иностранных инвесторов длинноногие девицы — страшный дефицит и решающий аргумент. Даже когда приезжал в Россию Марк Цукерберг, для его встречи тоже готовили резервную силиконовую роту. Этакий ретро-стиль.
Нами управляют закомплексованные мужички, застрявшие в XX веке. Они убеждены, что любого купят, подложив под него русскую девку. И сами готовы просадить на этих девок Россию.
Отмечу, что мой пост о разврате на ПМЭФ-2019 был в фейсбуке осажден сразу полутора сотней троллей с пустыми страницами, которые тут же добились удаления текста и моей блокировки. Россияне оплачивают не только улыбки проституток, но и армию киберсолдат, охраняющих покой и честное имя полуголых участниц Петербургского международного экономического форума.
Друзья!
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