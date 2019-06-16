У нас сейчас такое лето,

Такой крутой видеоряд,

Что дай мне, «Новая газета»,

Как много лет уже подряд,

Возможность подытожить это,

На хаос бросить общий взгляд

И дать подобие совета:

УЖ ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ГЕТТО,

ТО НЕ ВХОДИТЕ В ЮДЕНРАТ.

Я не фанат еврейской темы.

В конце концов, евреи все мы,

Свое у каждого щемит.

Равны и Путин, и Навальный.

Когда настанет миг финальный —

Любого встретит персональный

Нисколько не сентиментальный

Безжалостный антисемит.

При строгом взгляде вся планета —

Одно расширенное гетто,

И те из нас, что поумней,

И те, кто в статусе поэта,

Все это поняли о ней.

В России это лишь виднее.

Тут все как будто на просвет.

Тут все особенно евреи —

И Холокост на тыщу лет.

Смешны карьерные затеи:

Евреи могут шить ливреи,

Но в гетто в этом смысла нет.

И юденрат — на удивленье

Универсальное явленье:

Его придумали в аду —

Не способ самоуправленья

(Бессмысленный для населенья),

А способ отравить среду.

Да, способ из числа нескучных,

Почти отрадных для очей —

Из жертв навербовать подручных

Для симпатичных, гладких, тучных,

Демократичных палачей!

Подобно умственному блуду,

Он проявляется повсюду,

В него вписаться каждый рад,

Он насаждается неслышно:

Читаешь на фасаде: «Вышка» —

И понимаешь: юденрат.

Везде сияет это слово

И отравляет всякий труд,

И счастье, если, как Кынева,

Тебя оттудова попрут.

Хочу, чтоб в качестве завета

От нас осталось только это:

Я, если честно, сам не рад,

Предвижу слушательский ропот,

Но горький опыт — тоже опыт:

ЕЩЕ НЕ ГРЕХ РОДИТЬСЯ В ГЕТТО,

НО ГРЕХ — ИЗБРАТЬСЯ В ЮДЕНРАТ.

Отсрочить гибель он не может,

Для гетто нет подобных тем —

Тебя не только уничтожат,

Но и обгадят перед тем.

Внемлите этой правде, люди,

Всех прочих правд она верней.

И да, я это не о Нюте.

Хотя, конечно, и о ней.