Дмитрий Быковобозреватель
У нас сейчас такое лето,
Такой крутой видеоряд,
Что дай мне, «Новая газета»,
Как много лет уже подряд,
Возможность подытожить это,
На хаос бросить общий взгляд
И дать подобие совета:
УЖ ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ГЕТТО,
ТО НЕ ВХОДИТЕ В ЮДЕНРАТ.
Я не фанат еврейской темы.
В конце концов, евреи все мы,
Свое у каждого щемит.
Равны и Путин, и Навальный.
Когда настанет миг финальный —
Любого встретит персональный
Нисколько не сентиментальный
Безжалостный антисемит.
При строгом взгляде вся планета —
Одно расширенное гетто,
И те из нас, что поумней,
И те, кто в статусе поэта,
Все это поняли о ней.
В России это лишь виднее.
Тут все как будто на просвет.
Тут все особенно евреи —
И Холокост на тыщу лет.
Смешны карьерные затеи:
Евреи могут шить ливреи,
Но в гетто в этом смысла нет.
И юденрат — на удивленье
Универсальное явленье:
Его придумали в аду —
Не способ самоуправленья
(Бессмысленный для населенья),
А способ отравить среду.
Да, способ из числа нескучных,
Почти отрадных для очей —
Из жертв навербовать подручных
Для симпатичных, гладких, тучных,
Демократичных палачей!
Подобно умственному блуду,
Он проявляется повсюду,
В него вписаться каждый рад,
Он насаждается неслышно:
Читаешь на фасаде: «Вышка» —
И понимаешь: юденрат.
Везде сияет это слово
И отравляет всякий труд,
И счастье, если, как Кынева,
Тебя оттудова попрут.
Хочу, чтоб в качестве завета
От нас осталось только это:
Я, если честно, сам не рад,
Предвижу слушательский ропот,
Но горький опыт — тоже опыт:
ЕЩЕ НЕ ГРЕХ РОДИТЬСЯ В ГЕТТО,
НО ГРЕХ — ИЗБРАТЬСЯ В ЮДЕНРАТ.
Отсрочить гибель он не может,
Для гетто нет подобных тем —
Тебя не только уничтожат,
Но и обгадят перед тем.
Внемлите этой правде, люди,
Всех прочих правд она верней.
И да, я это не о Нюте.
Хотя, конечно, и о ней.