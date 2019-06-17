Опыт гражданского (не)сопротивления,

Вопрос о том, можно ли сотрудничать с авторитарной властью ради сохранения свободы и жизни одного человека ценой ухудшения или, по крайней мере, неулучшения жизни других жертв этой власти, относится к числу экзистенциальных. Общего ответа на этот вопрос не существует, его каждый решает для себя сам. Януш Корчак отказался воспользоваться приготовленными для него документами и покинуть варшавское гетто, Оскар Шиндлер спасал «своих» евреев, не особенно интересуясь судьбой остальных. Это сравнение не кажется преувеличением на фоне «дела Ивана Голунова», поскольку в случае его осуждения на длительный срок за изготовление и сбыт наркотиков ему действительно угрожала почти смертельная опасность.

Однако кроме морального аспекта у истории Ивана Голунова есть очень важный политический аспект, который действительно подлежит обсуждению, если мы хотим когда-нибудь выйти из этого, по определению Виктора Шендеровича, «похорошевшего концлагеря». Конец (или начало конца) авторитарного режима, как правило, провоцирует какое-то частное, отдельное событие, ведущее к его постепенной эрозии и последующему разрушению или трансформации. В 1975 году в здании военной контрразведки Сан-Пауло, главного репрессивного органа бразильской диктатуры, был запытан насмерть и затем представлен как повесившийся в камере журналист Владимир Герцог. Его судьба вывела на площадь перед кафедральным собором восемь тысяч человек — ​невиданное количество для Бразилии того времени — ​и стала катализатором возвращения страны к демократии. Через четыре года военный режим вынужден был легализовать деятельность всех запрещенных политических партий, в 1985 году президентом Бразилии становится кандидат демократической оппозиции. В 1984 году польской службой безопасности был похищен и убит католический священник Ежи Попелушко. Это убийство, приведшее к окончательному отчуждению польского общества от власти, стало началом конца режима Ярузельского.

Перечисленные процессы были, конечно, подготовлены длительными экономическими, социальными и политическими изменениями и противоречиями в соответствующих обществах. Но всегда какое-то одно событие становится решающим толчком для начала нарастающего общественного протеста и необратимой дестабилизации авторитарной власти. Такое событие — ​не обязательно убийство — ​вызывает взрыв общественного возмущения, внезапно превышающего установившийся порог терпения.

С моей точки зрения, таким событием-триггером в России вполне могло стать «дело Ивана Голунова». Наглая, демонстративная фабрикация обвинения в производстве и сбыте наркотиков против журналиста-расследователя, занимавшегося коррупцией в жизненно важных для власти и общества сферах, имела целью не только наказать и остановить самого Голунова, но и показать обществу, людям, что власть и ее репрессивные структуры могут все.

Это могло стать катализатором объединения самых разных движений протеста: против мусорных свалок, уплотнительной застройки, строительства храмов на месте скверов и детских площадок, «оптимизации» здравоохранения, закрытия школ и домов престарелых, нищенских зарплат и пенсий — ​всего того, что ежедневно унижает обычного человека в России и заставляет его постоянно ощущать собственное бессилие. Кумулятивное нарастание социального, гражданского протеста, его перерастание в политический очень опасно для авторитарной власти, и она это прекрасно чувствует. В случае Ивана Голунова ей удалось предотвратить такое развитие событий, закрыв его дело за недоказанностью и «сбросив с раската» двух московских полицейских генералов.

Я думаю, что мы в очередной раз упустили шанс превратить частное событие в начало гражданского движения за политическую трансформацию авторитарного, репрессивного, клептократического режима.

Я не берусь судить мотивы уважаемых людей, призвавших вместо марша 12 июня «выпить и отдохнуть». Повторюсь, речь в данном тексте не о морали и не о экзистенциальных дилеммах. С политической точки зрения это был однозначный проигрыш, и так он был воспринят теми несколькими тысячами, которые, несмотря ни на что, все-таки вышли на марш. Власть в полной мере и опять-таки демонстративно отыгралась на них.

Вернувшись с марша, я включила «Евроньюс», где за сюжетом о московских задержаниях следовал сюжет о протестах в Гонконге. Может быть, там и не было миллиона человек, но решительным и массовым сопротивлением людей, которые вели себя совсем не так послушно, как мы, и против которых применяли резиновые пули и слезоточивый газ, удалось остановить рассмотрение закона о высылке осужденных в материковый Китай.