Питерская судья присудила Игорю Рудникову победу над генералом СК

Судья Валерия Ковалева, рассмотревшая в Санкт-Петербурге дело по обвинению Игоря Рудникова и Александра Дацышина в вымогательстве 50 тыс. долларов у главы СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, в оглашенном ею 17 июня приговоре изменила квалификацию их действий на самоуправство (статья 330 УК РФ). Главный редактор калининградских «Новых колес», проведя в СИЗО более полутора лет, выходит на свободу.

Я присутствовал на нескольких судебных заседаниях, которые судья вела так, как того требует принцип равенства сторон: давая высказаться Рудникову и его адвокатам Анне Паничевой и Тумасу Мисакяну (защиту подсудимому обеспечил «Центр защиты прав СМИ»).

А доказательства его невиновности фактически представило само обвинение:

в записях переговоров Леденева с Дацышиным и Рудниковым, которые были положены в основу обвинительного заключения, не прозвучало никаких угроз, без чего ни о каком «вымогательстве» с самого начала не могло быть и речи.

Игорь Рудников на свободе!

«Я готов был сидеть 10 лет. Возможно, на пользу мне сыграло то, что суд проходил в Санкт-Петербурге. Благодарен судье за принципиальную позицию. Важно, что в ходе судебных слушаний вскрылась коррупционная деятельность генерала Леденева», — сказал он. pic.twitter.com/Z9KDVTusXJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 17, 2019

С правовой точки зрения судья нашла весьма нестандартное решение. Вычтя угрозы, которых не было, она посчитала доказанным тот факт, что Рудников, на жизнь которого в марте 2016 года было совершено покушение, наряду с переквалификацией этого так до конца и не расследованного преступления на «посягательство на жизнь общественного деятеля» (чего он требовал от Леденева в первую очередь) якобы прилагал и усилия к тому, чтобы получить от него какое-то возмещение. Следуя логике суда, оно могло бы (поскольку речь только о покушении) включать в себя покрытие ущерба, который был причинен его здоровью нападением, а также компенсацию расходов и того времени, которое Рудников потратил, заменяя журналистским расследованием то, что должен был сделать Следственный комитет.

Виктор Леденев. Фото с сайта Следственного комитета

Можно, конечно, критиковать сослагательное наклонение в приговоре (ведь активно предлагал гипотетическую компенсацию сам Леденев), но

мы должны понимать, что на судью оказывалось давление. Неделей раньше обвинение потребовало для Рудникова и Дацышина соответственно 10 и 8 лет лишения свободы.

Прокурор, прекрасно понимая, что вымогательства нет, создавал повод для обжалования приговора в апелляционной инстанции, что, конечно, еще и будет сделано. Ведь на кону стоит репутация не только генерала Леденева, который, согласно приговору судьи Ковалевой, предстает просто профессионально непригодной личностью, но также и всего Следственного комитета, и Калининградского УФСБ, которое курировало провалившуюся провокацию.

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От лица всех, кто поддерживал Рудникова все это время («Новой», СПЧ и большей части журналистского сообщества России), я просто кланяюсь судье Валерии Ковалевой из Московского районного суда Санкт-Петербурга.