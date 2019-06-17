Прокурор униженный и оскорбленный

В начале мая в СМИ не слишком заметным прошел сюжет о драке жителей поселка Вырица Михаила и Антона Коптяевых с прокурором Тихвинского района Ленинградской области Михаилом Волницким. Конфликт случился у забора, которым отец и сын незаконно огородили подход к берегу реки Оредеж. «Новая в Петербурге» с удивлением обнаружила, что хуже всего эта история закончилась для самого представителя власти.

Экс-прокурор Тихвинского района Ленобласти Михаил Волницкий. Фото: vk.com

1 мая прокурор Волницкий с женой прогуливался как частное лицо по поселку Вырица: по должности это не его район, да и проводить проверку недвижимости прокуратура имеет право лишь после предварительного уведомления собственников. Именно как частное лицо он наткнулся на забор и, возмутившись нарушением ст. 6 Водного кодекса РФ, пнул его ногой. Хозяева участка — отец и сын Коптяевы — отреагировали агрессивно. На видео, которое снимала жена прокурора (ей, кстати, тоже досталось), видно, как хозяин дачи бьет прокурора ногой, а потом его сын хватает прокурора за горло. Половина видео запикана, потому что воздух насыщен матом Коптяева-младшего. При этом Волницкий умудряется сохранять спокойствие и названивает в полицию.

Все, кто посмотрел в интернете эту сцену, затаив дыхание сели ждать продолжения: сейчас вся мощь государственной машины соберется в кулак, чтобы отомстить и за прокурора, и за его жену, и за всех рядовых граждан, уставших от безнаказанности захватчиков берегов! Но ничего этого не случилось. Более того, появилась информация, что Коптяевы задумали отомстить Волницкому и в результате их заявления в полицию прокурора отстранили от должности.

Запрос «Новой в Петербурге» о том, что сделано в отношении незаконного забора по улице Боровой, 29, природоохранный прокурор Ленинградской области Вячеслав Мутьев переслал в администрацию Вырицкого МО «для рассмотрения и принятия мер». Оттуда он попал а гатчинскому прокурору Павлу Россоловскому.

Выходит, если бы не обращение газеты, проверять забор вообще бы не стали? А побитый прокурор — не повод?

Второй вопрос — о судьбе Михаила Волницкого в свете информации о его отстранении — Мутьев переадресовал своему областному начальству: кому, как не областному прокурору, знать, что он решил в отношении своего подчиненного. Но и там про «трудовые отношения сотрудников прокуратуры» (так охарактеризовал ситуацию Мутьев) нам ничего не ответили.

Тем временем пришел ответ от главы администрации поселка Вырица А. А. Васильева, который достоин цитирования: «В настоящее время администрацией проводятся мероприятия по установлению личности, непосредственно причастной к возведению самовольной постройки в береговой полосе реки Оредеж». Из этого можно сделать вывод, что глава не до конца уверен, что забор, за который дрался хозяин участка Юрий Коптяев, поставил именно он! Притом что в интервью изданию 47news тот сам это подтверждает. А впрочем, почему бы и нет? Ведь наверняка физически его монтировал никому не известный рабочий. Вот он пусть и отвечает. Впрочем, Васильев согласен, что «указанная постройка, ограничивающая доступ к береговой полосе реки Оредеж, подлежит сносу». Но ведь перед этим нужно найти виновное лицо, чтобы было кому отправить предписание. Если же лицо не объявляется, то следует непростая процедура объявления забора бесхозным и организации его демонтажа. Известно, что Коптяевы — весьма состоятельные дачники. Если учесть, что глава поверил версии, что забор поставили не они, то скорее всего пройти процедуру до конца администрация не решится.

Наступил на собственные грабли

Три года назад в практике прокурора Михаила Волницкого (уже как должностного лица) был абсолютно зеркальный эпизод. О нем рассказывала «Новая». Директор лагеря «Огонек» Александр Михайлов, огородивший берег Царицына озера в городе Тихвине (нарушение зафиксировала местная прокуратура), решил наказать активистку Елену Белякову, которая написала об этом статью в местную газету. Михайлов предъявил Беляковой и газете «Трудовая слава» иск в 500 тысяч рублей за оскорбленные честь и достоинство и попросил прокуратуру проверить статью на экстремизм.

В суде Елена Белякова пыталась апеллировать к полученным ею ответам за подписью двух замов прокурора — А. Полякова и В. Ефремова, в которых было сказано, что забор «Огонька» нарушает закон, Михайлов привлечен к ответственности и, более того, нарушение уже устранено! Однако судья счел, что ответы прокуратуры «документами не являются, это, мол, просто переписка, которая велась с людьми, которые в прокуратуре на данный момент уже не работают».

Было неожиданностью узнать, что увольнение сотрудника из органов прокуратуры автоматически лишает статуса официального документа все, что он подписывал.

Прокурор Волницкий не возразил ни против подобного «унижения мундира», ни против бичевания пенсионерки Беляковой. Ибо директор лагеря бывший военнослужащий Александр Михайлов всю первую страницу искового заявления посвятил рассказу о своих заслугах в деле военно-патриотического воспитания молодежи, а публикацию в газете сравнил с действиями «зарубежных врагов России и их агентов в РФ», которые «подрывают государственные устои».

В итоге суд предложил сторонам заключить мировое соглашение: газета «Трудовая слава» признала себя виновной, опубликовала опровержение и заплатила все судебные издержки, а Михайлов отказался от требования 500 тысяч рублей. Проверка по ст. 280 УК тоже была прекращена, хотя перед этим фигурантов и вызывали к дознавателю.

Добавим, что в карьере Волницкого была и должность заместителя природоохранного прокурора Ленинградской области. И в истории борьбы против захвата двух озер близ поселка Кузнечное, где огородили забором охотхозяйство путинского свата Николая Шамалова, позиция Волницкого полностью совпадала с мнением начальства: забор — законен.

И вот теперь Волницкий сам оказался пострадавшим и от берегозахватчиков, и от позиции прокурорского руководства, которое вовсе не спешит защищать своих. Вплоть до начала июня Волницкий продолжал значиться тихвинским прокурором на сайте ведомства. Лишь несколько дней назад на месте его фамилии появился новый и. о. Примечательно, что им стал его бывший заместитель Александр Поляков, который на момент суда об оскорблении тихвинского берегозахватчика, 19 октября 2016 г., якобы «уже не работал в прокуратуре».