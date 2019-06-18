Макрон не принял ПАСЕ от Зеленского и предлагает Путину попасть в «восьмерку»?

В Париже в понедельник, 17 июня, прошла встреча президента Франции Макрона и президента Украины Зеленского. Брифинг после встречи получился нескучным. Во-первых, Макрон и Зеленский разошлись по поводу возвращения России полноправного членства в ПАСЕ. Во-вторых, президенты продемонстрировали неожиданную реакцию на вопрос, действительно ли Макрон хочет превратить G7 в «Большую восьмерку», вернув туда Россию. В-третьих, случился переводческий казус, связанный с «похвалой» Макрона по поводу «желания» Зеленского вести переговоры с сепаратистами Донбасса.

Пресс-конференцию в Елисейском дворце, на которой слово дали всего двум журналистам, начал президент Макрон. «Выразил большое удовольствие» тем фактом, что во второй раз принимает Зеленского в Елисейском дворце, поздравил его с победой на выборах, подчеркнул «возрастающий интерес французских предприятий к сотрудничеству с украинскими». После этого перешел к основной теме — «конфликту на Донбассе, который продолжается пять лет и разрывает Европу».

«Президент Зеленский сделал установление мира одним из приоритетов своего мандата. И я хочу поприветствовать его решимость заставить замолчать оружие и протянуть руку украинскому народу из сепаратистских зон. И выполнить условия Минских соглашений (…) чтобы снова объединить свою страну», — сказал Макрон, подчеркнув, что подтверждает «желание Франции вместе с Германией вас сопровождать в выполнении этой задачи, господин президент, и облегчить диалог с Россией».

Желание это, впрочем, Парижу и Берлину неизменно приходится подтверждать ровно пять лет, с момента создания «нормандского формата». Не было, к сожалению, ничего нового и в заявлениях президентов Франции и Украины о необходимости «скорейшего созыва» саммита нормандской четверки. Макрон предложил снова провести его в Париже. Только для такого саммита с обеих сторон «нужны подвижки и прогресс» в выполнении минских соглашений. Над этими подвижками, сказал Макрон, «мы поработаем в ближайшие недели», и они «будут подтверждены несколькими инициативами».

Следом президент Франции объявил: «Я, конечно, не забыл об украинских моряках, удерживаемых Россией... Я хочу заверить и вас (...), и семьи (пленников), что мы сделаем все, чтобы содействовать их скорому освобождению».

Зеленский, произнеся ответные любезности в адрес Макрона и кое-как пошутив («я рад снова быть в Париже, не зря я бросил в прошлый раз монетку в Сену»), тоже перешел к главному: «В первую очередь речь (сегодня) шла о возвращении мира в Украину… Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день. Уверен, что Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права не существует». Украинский президент заверил, что в «Франция и другие наши международные партнеры» осознают, что происходит, и «никто не хочет, чтобы Украина стала пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур».

«Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Это будет иметь слишком высокую цену в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру — дипломатическое и санкционное давление. Вот почему я прошу его сохранить. И я очень надеюсь, что французское председательство в «Большой семерке» в этом году будет способствовать этому вопросу», — сказал Зеленский.

Первый вопрос президентам задала журналистка «Интерфакс-Украина», спросившая, помимо прочего, «какие именно конкретные шаги» в нормандском формате подразумевал Макрон, и как президенты могут прокомментировать то, что Франция и Германия «создали коалицию в ПАСЕ», чтобы вернуть туда Россию. Спросила она и о том, что еще собирается сделать президент Франции для того, чтобы добиться освобождения из российской тюрьмы парижского собкора «Укринформа» Романа Сущенко.

Макрон предложил Зеленскому ответить первым.

Президент Украины ответил: «Что касается возвращения России (права голоса) в ПАСЕ, мы обговаривали этот вопрос с президентом Макроном. Я говорил, что Россия ничего не выполнила из того, что должна», и пока Москва не вернула Украине ее территории, санкции должны сохраняться.

Макрон ушел от прямого ответа на вопрос о «конкретных шагах» в нормандском формате, уточнив только, что они «обговаривались сегодня» и еще будут обговариваться «с президентом Путиным и канцлером» (к слову, на следующий день, 18-го Меркель ждала Зеленского в Берлине). Дальше президент Франции еще раз произнес вызвавшую затем массовую спекуляцию в российских СМИ фразу о «переговорах с сепаратистами». Макрон сказал: «Я отметил, что президент Зеленский продемонстрировал в течение первых недель своего мандата желание двигаться к прекращению огня, а также сделать жесты по отношению к так называемым сепаратистским регионам». Затем Макрон заявил, что «Франция всегда выступала за сохранение санкций» в отношении России, но этот принцип не должен касаться ПАСЕ. Потому что выход Москвы из этой организации (а такая «траектория наметилась») «не будет восприниматься в качестве санкции теми, кто хотел бы, чтобы Россия покинула концерт наций», но станет санкцией для «российских граждан, НКО и активистов». Потому что им ПАСЕ «гарантирует форму защиты» — в первую очередь, в Европейском суде по правам человека. «И желание Франции» — «не снять санкции, но избежать выхода России из Совета Европы», — добавил Макрон, пообещав также в очередной раз обсудить «во время следующих переговоров с Владимиром Путиным» вопрос освобождения «украинских журналистов, так же, как и артистов».

После ответа Макрона слово взял взволнованный Владимир Зеленский:

«Можно мне сказать? Так, большое спасибо. Мне кажется, что тут есть небольшая ошибка. Мы не готовы на переговоры с сепаратистами… Во всяком случае то, что я понял из перевода.

Мы готовы действовать в рамках нормандского формата, мы готовы прекратить огонь, (...) и 5 июня у нас уже была первая встреча Трехсторонней группы, и мы сказали: прекращение огня, освобождение пленных — это, извините, первостепенные вещи, которые должны сделать обе стороны в ближайшее время». «Ни я, ни народ Украины, мы не можем ждать еще 5 лет, чтобы завершить войну», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «первым шагом» должно стать «возвращение наших парней, наших политических заключенных», освобождение 24 украинских моряков, тем более, что на этот счет уже есть решение международного трибунала.

После заявления Зеленского хозяин Елисейского дворца решил внести ясность. «Я не знаю, каким был перевод. Я сказал (…) только то, что приветствую ваши жесты по прекращению огня, — заявил Макрон, — И ваши жесты по отношению к украинскому народу в так называемых сепаратистских зонах. И вы это сделали с большой смелостью. Следующий вопрос».

В следующем вопросе — от журналиста Le Monde — тоже было несколько частей: первая касалась Ирана, а последняя — заявления французского президента в интервью швейцарскому телеканалу RTS относительно возможности возвращения России в «Большую восьмерку» в зависимости от выполнения минских соглашений.

Французский президент долго отвечал на вопрос об Иране, а потом просто решил передать слово Владимиру Зеленскому.

Услышав возражение журналиста, Макрон, подмигнув и улыбнувшись, сказал: «Извините. Я не ответил на часть вашего вопроса?». И услышав подтверждение, ответил «Нет-нет» и таки дал слово Зеленскому. Президент Украины тоже ни слова не сказал о «восьмерке», коротко рассказав о важности конкретных шагов для выполнения минских соглашений. Вслед за тем президент Макрон, вежливо бросив «спасибо, дамы и господа», свернул пресс-конференцию.

Но и дамам, и господам, по крайней мере, в России и в Украине, будет важно узнать, что же такого было заявлено в интервью швейцарскому телевидению несколько дней назад.

В ходе той беседы журналист RTS Дариус Рошбен, надо сказать, с необъяснимой активностью повторял заявления, которые бы сделали честь работнику российского госканала. Не стоит ли, мол, Западу, покаяться за ошибки, допущенные в последние годы в отношениях с Россией и т.д.

Макрон, уходя от призывов к покаянию от имени Запада, все-таки тоже посылал в сторону Кремля сигнал за сигналом: «Мы должны продолжать вести диалог, работать с Россией. Россия в Европе. Я убежден в этом. И я думаю, что Россия Владимира Путина — еще больше. (Потому что) это ребенок Санкт-Петербурга».

«И я думаю, что мы ошиблись бы, позволив России ускользнуть к Китаю».

Первоначальный же вопрос швейцарского журналиста звучал так: «Можно ли будет пригласить Владимира Путина на ближайшее заседание G7?» (оно пройдет в конце августа во французском городе Биаррице — Прим. Ред.). Макрон не дал прямого ответа, а косвенные можете оценить сами: «Сегодня Россия должна предпринять усилия (…) в ситуации с Украиной… Я думаю, что если нет подвижек в минском процессе — в ясной, осязаемой, измеримой форме, — не может быть воссоздания «Большой восьмерки».

«В ближайшие недели я снова буду иметь долгую, содержательную, стратегическую дискуссию с Владимиром Путиным — одновременно как французский президент и как президент G7... Я убежден, что Европа, в которую я верю, и многополярный порядок, который я защищаю, нуждается в создании новой грамматики доверия и безопасности с Россией».

Понятно, что для создания «новой грамматики» в Кремле должны продвинуться дальше букв «Аз» и «Буки» — которые, вместе с «Искандерами», санкций не боятся.

Станут продвигаться? Если президент Франции продолжает в это верить, несмотря на двадцатилетнюю историю опытов других западных лидеров, а также свой опыт годичной давности, когда «ради прогресса» в Сирии и в Украине дипломатично «проглотил» на экономическом форуме в Санкт-Петербурге вопрос о сбитом малайзийском «Боинге», тогда либо Макрон что-то такое чрезвычайно важное знает, либо все закончится, «как обычно», и в оправдание он сможет сказать избитое «делал все, что мог».