Силовики сожрали президента

Митинги протеста в Казахстане, прошедшие с 9 по 12 июня во время выборов нового президента, выведены на качественно новый уровень, причем это сделали не сами протестующие, а генералы МВД. Министр Ерлан Тургумбаев публично признался, что задержанных на акциях против режима было не тысяча человек, а целых четыре тысячи. Арестовали в итоге 677 человек, еще три сотни оштрафовали, остальные были «запротоколированы и освобождены». В любом случае эти цифры показывают, что акции протеста 9–12 июня — самое большое несанкционированное протестное мероприятие в этом десятилетии. Даже митинги 2016 года против гипотетической передачи казахской земли в аренду китайцам вызвали меньше шума.

Но вот что в этой истории важно: столько публичных сторонников свержения режима в Казахстане на площади крупных городов просто не выходило. Полиция — и это уже доказано кучей примеров — хватала всех подряд: стариков, женщин, велосипедистов, людей, которые (ха-ха, какая ирония) шли на выборы. Людей стаскивали с лавочек в парках и из кресел в летних кафе. Их везли в другие города, держали в нечеловеческих условиях, а отпускали («протоколировали») только после личного окрика новоизбранного президента Токаева.

Кроме того, впервые в истории Казахстана была проведена превентивная зачистка целого города. В Алматы 12 июня перед анонсированной беглым олигархом Мухтаром Аблязовым «общенациональной акцией протеста» людям на WhatsApp приходила массовая рассылка о том, что бунтовщики собираются «создать пробки на дорогах с применением дымовых шашек», и «все дороги будут заблокированы». Полицейские ходили по детским садам и требовали вызвать родителей, чтобы те срочно забрали своих детей. Все торговые точки в центре города в спешном порядке закрылись, а их хозяева убедительно просили своих клиентов в соцсетях никуда не выходить. В 16:30, за полтора часа до акции, центр Алматы превратился в безлюдный город-призрак, окруженный сотнями экипированных как на войну спецназовцев. Гендиректор Молодежной информационной службы Казахстана Ирина Медникова уходила с работы после 18:00, и охранник бизнес-центра «чуть в обморок не упал», когда увидел, что в осажденной крепости есть еще люди.

Силовики нагоняли атмосферу страха умышленно (в Алматы она была дополнительно усилена памятью о восстании студентов в декабре 1986 года). Руководящий состав всех спецслужб страны входит в Совет безопасности, которым правит ушедший в отставку Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарту Токаеву досталась обглоданная администрация, которая отвечает за пряники. Но кнут — куда более мощное по воздействию орудие, и полиция вместе с Комитетом национальной безопасности, крепко держа его в руках, таким образом утверждается на верхней ступени вертикали. Совбез поклоняется Назарбаеву, однако силовики в Казахстане давно превратились в самостоятельного игрока и способны влиять на события в стране без указания дряхлеющей руки лидера.

Ключевая задача спецслужб Казахстана сейчас — показать первому президенту, что задуманный им транзит власти невозможен без сжатия страны в крепком кулаке, а президент номер два — слишком интеллигентный.

Против Токаева тут играет время: он еще не оброс «мясом», а силовики (помимо главы КНБ, это еще генпрокурор-чекист и бывший глава МВД, отдавший приказ стрелять по демонстрантам в Жанаозене в 2011 году) работают единым механизмом. И, более того, усиливаются за счет того же Токаева: президент не только переназначил Карима Масимова на пост главы КНБ, но и отдал ему Службу внешней разведки. Сам Токаев тоже мало что может предложить в качестве альтернативы. В интервью иностранным СМИ он заявил, что готов рассмотреть закон о разрешенных демонстрациях (однако они и так разрешены по Конституции), а также создал Совет общественного доверия — квазиструктуру для контроля над представителями гражданского общества, которая выглядит фикцией еще до начала своей работы.

Признание того, что задержанных было целых четыре тысячи, — это дополнительный удар по президенту-либералу в международных кругах (ООН, ОБСЕ и другие организации поменьше рангом уже выпустили гневные заявления по ситуации в Казахстане): Токаев обладает очень высоким международным авторитетом, а неспособность договориться с протестующими мирным путем подрывает его имидж дипломата в глазах иностранных партнеров. Ну, и скромному авторитету президента внутри страны это тоже дополнительная зуботычина: как это может быть, что вы, господин Токаев, не знали, что задержанных гораздо больше? Почему молчали до этого? Вы, значит, тоже никакой не либерал, а держиморда.

Спустя неделю после инаугурации новый президент уступает силовикам с разгромным счетом 0:4000. И это важный, хотя и плохой урок для соседних стран — в первую очередь для России, которой еще предстоит пройти через процедуру транзита. Какой бы записной либерал ни пришел после автократа на руководящий пост, спецслужбы всегда будут ставить ему палки в колеса, накаляя повестку в своих интересах. И это будет не только по желанию предыдущего лидера, желающего сохранить свою власть. Как только он даст слабину — силовики сожрут и его. Просто потому, что могут — а по-другому не хотят.