Подивитесь на табло

Стадион «Видзев» в Лодзи стал свидетелем настоящего чуда — сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира. Произошло это именно в тот момент, когда российские СМИ праздновали первую круглую дату с момента проведения мундиаля-2018, так что невероятный успех бывшей братской страны отошел даже не на третий, а на десятый план. То ли дело наши исторические победы с выходом в восьмерку лучших, за что футболистам были вручены звания заслуженных мастеров спорта, то ли дело наше наследие в виде всенародной любви к национальной сборной и к футболу вообще, то ли дело наследие чемпионата мира как таковое…

Про то, что с наследием далеко не все так радостно и весело, да и с «всенародной любовью» тоже, нынче предпочитают не говорить. Чтобы не портить себе и другим ностальгическое настроение. А тут бац — Украина со своей исторической победой. Первой в постсоветские времена для постсоветского пространства.

Впрочем, и в советскую эпоху молодежный чемпиона мира сборная СССР выиграла всего один раз — в 1977 году, когда турнир еще считался экспериментальным.

Но титул законный, четверых футболистов призыва Сергея Мосягина назову: Сергей Балтача, Андрей Баль, Владимир Бессонов, Вагиз Хидиятуллин. Наши общие звезды, а чтобы перечислить всех знаменитостей, кто оспаривал молодежный Кубок мира, одной страницы не хватит. Так что три награды трех достоинств — результат пусть не выдающийся, но достойный.

После распада страны — как отрезало. Украина трижды оступалась на уровне первого раунда плей-офф, а для России просто выход в финальную стадию почти четверть века — несбыточная мечта. И от кого было ждать прорыва? Вот дождались. От страны, о которой доброго слова за последние пять лет на федеральных каналах не слышали, где, по мнению наших пропагандистов, сплошной развал на всех уровнях, где ничего хорошего не может быть в принципе.

То, что в украинской премьер-лиге осталось 12 команд, что нет больше «Металлиста» и «Днепра», что донецкий «Шахтер» базируется в Харькове, луганская «Заря» в Запорожье, а донецкий «Олимпик» в Киеве — следствие большой беды, к которой Россия имеет непосредственное отношение. Но футбол там жив, несмотря ни на что. И нынешняя национальная сборная Украины, пусть в ее составе нет заслуженных мастеров спорта, ничуть не менее конкурентоспособна, чем расхваленная сборная России. Подозреваю, что команда Андрея Шевченко с Зинченко, Ярмоленко и Коноплянкой даже более конкурентоспособна.

И вот ее ближайший резерв под руководством Александра Петракова утер всем нос. Не только соперникам по турниру в Польше — там украинская «молодежка» в кубковом раунде последовательно одолела Панаму, Колумбию, Италию и уже в финале — Южную Корею. В финале пропустила первой от признанного лучшим игроком турнира Ли Кан Ина, но и без дисквалифицированного капитана Дениса Попова ответила тремя забитыми мячами. Лучшим голкипером назван Андрей Лунин из мадридского «Реала», призами отмечены Андрей Булица и Даниил Сикан, два мяча в финале на счету Владислава Супряги — уверен, что о ком-то из этих молодых украинцев мы еще обязательно услышим. Даже если кто-то и не захочет услышать.

Потому как непонятно и обидно, что мы — такие с виду успешные — в глубокой яме, а сильно неблагополучные соседи — на коне.

Что есть конкретный пинок нашим функционерам и тренерам, которые горазды болтать, а не дело делать. Можно, конечно, иронизировать по поводу рекорда норвежца Эрлина Халанна, забившего девять (!) голов Гондурасу, как и вообще по поводу турнира, где в призеры попал Эквадор, а Франция и Аргентина выбыли в первом кубковом раунде. Но уверяю вас — если бы молодежная сборная России стала чемпионом мира, то восторгов хватило бы лет на десять.

Президент Украины Владимир Зеленский свое поздравление молодым футболистам начал так: «Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея». Да, не без пафоса. Но счет — на табло.