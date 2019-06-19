Кандидаты спустились под землю

У врио губернатора Петербурга Александра Беглова осталось две недели, чтобы собрать подписи 76 тысяч избирателей и получить право участвовать в выборах. Чтобы не оставить горожанам шанса разминуться со сборщиками, агитационные пикеты выставили прямо внутри станций метро. Ради этого метрополитену пришлось поступиться собственными правилами, которые запрещают агитацию в подземке. Теперь рядом с пикетами Александра Беглова появятся агитаторы выдвинувшегося в губернаторы от «Яблока» депутата Бориса Вишневского.

Александр Беглов. Фото: ТАСС

Собирать подписи избирателей Александру Беглову нужно, так как он кандидат не от «Единой России», как было заведено раньше, а самовыдвиженец. Подписи — доказательство того, что два процента петербуржцев хотят видеть имя врио губернатора в избирательном бюллетене.

Пикеты сборщиков появились через несколько дней после того, как Александр Беглов выдвинул свою кандидатуру в губернаторы — еще до создания официального предвыборного штаба. Впервые сбор подписей развернулся прямо в вестибюлях метрополитена: стойки с надписью «Александр Беглов. В интересах Петербурга» появились на 52 из 69 станций.

Правила пользования петербургским метрополитеном — а это нормативный документ, который утвержден городским комитетом по транспорту, — запрещают агитировать на территории подземки. В штабе Александра Беглова, впрочем, не считают этот запрет абсолютным. Пресс-секретарь штаба Сергей Кормилицын заявил, что сбор подписей в метро идет на основании возмездного договора с администрацией метрополитена. Он считает, что законом агитировать в метро не запрещено, а соблюдать правила пользования метрополитеном или нет — внутреннее дело самого метрополитена.

Читайте также Бюджетненько. Подписи в поддержку Александра Беглова на выборах главы Петербурга в обход закона обеспечат сотрудники госучреждений

С такой трактовкой законодательства не согласился петербургский активист Красимир Врански, который был намерен баллотироваться в губернаторы, но позже отказался от этой идеи. Он написал жалобу в Горизбирком о том, что российский закон обязывает и граждан, и органы власти соблюдать нормативно-правовые акты, и метрополитен не вправе по собственному усмотрению обходить установленные в правилах запреты. В избиркоме жалобу рассмотрели и пришли к выводу: законов Беглов не нарушил. А правила пользования метрополитеном, может быть, и нарушил, но полномочий обращаться в Комитет по транспорту у избиркома нет. Вот если бы агитировать в метро захотел какой-нибудь другой кандидат, помимо врио губернатора, а ему бы в этом отказали, налицо было бы нарушение принципа равенства условий ведения кампании.

Этой позицией избиркома и воспользовался депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. Собирать подписи, как Александру Беглову, депутату не надо, но поставить собственные стойки и раздавать пассажирам листовки он бы не отказался. В метрополитене продемонстрировали последовательность: ответили, что никаких препятствий Борису Вишневскому чинить не будут. Причем ответ от администрации метро еще до того, как пришел самому депутату, оказался в распоряжении издания «Невские новости», которое СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, активно участвующим в избирательной кампании Александра Беглова.

Оказалось, выставить агитаторов в метро может позволить себе каждый: за пикет на одной станции нужно отдать метрополитену всего две тысячи рублей в месяц,

сообщил «Новой» Борис Вишневский. Он собирается поставить своих агитаторов рядом с пикетами Александра Беглова на десяти станциях. Сложно представить, во что превратится петербургская подземка, если раздавать листовки в метро захочет каждый из 23 выдвинувшихся в губернаторы кандидатов. Впрочем, пока никто, кроме Бориса Вишневского, о таком желании не заявил.

Тема агитации в петербургской подземке постоянно становится актуальной во время выборов. Несмотря на установленный запрет, агитационные плакаты то и дело появляются на рекламных стендах в метро. Но доступ к размещению рекламы под землей получают не все кандидаты. Во время парламентской кампании в 2016 году на эскалаторах размещали предвыборные плакаты кандидатов в депутаты от «Единой России» и Владимира Бортко от КПРФ. Он был кандидатом, согласованным с администрацией президента: конкурента от «Единой России» против него не выставили. Зампред «Яблока» Николай Рыбаков говорил тогда, что их партии разместить рекламу в метро не удалось: «Метрополитен отказал, сославшись на то, что политическую рекламу они принципиально размещать не будут». Теперь же на дискриминацию пожаловался сам Владимир Бортко, который выдвинулся в губернаторы Петербурга. В апреле он написал у себя в Facebook, что хотел повесить в метро плакаты со своим портретом и поздравлением горожан с Днем Победы, но получил отказ.