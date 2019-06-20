Дом с кипятком

В Москве в районе «Кунцевской» стоит девятиэтажный дом 1970 года постройки. Три года назад от рванувшего из лопнувших труб кипятка здесь погибла пожилая женщина — 80% ожогов тела, после нескольких недель в больнице она умерла. В декабре 2018 года в этом же доме погибла еще одна пенсионерка — ночью она услышала звук бьющей струи в санузле и встала посмотреть, что происходит. Когда открыла дверцу к стояку — сильнейший поток кипятка хлынул ей на грудь. Она умерла той же ночью.

Весна-лето 2019 года: аварии с горячими трубами случаются каждые два-три дня — жители говорят, что страшнее всего ложиться спать — большинство прорывов случаются по ночам. Кто-то не может выйти из квартиры из-за стены горячей воды, кто-то — получает ожоги, вставая с кровати на залитый пол. А ближайшая замена стояков в рамках капремонта, по документам управы, — в 2042 году.

1 декабря, 3.00 ночи

— Я живу на втором этаже, а моя сестра — на первом, — рассказывает жительница Римма. — В три ночи она прибежала ко мне, потому что в квартире заливало стены — кипятком сверху от моей соседки. Она только успела надеть халат, выбежала на несколько секунд, а зайти к себе обратно из-за воды перед дверью уже не смогла. В подъезде баня, всё в пару. Звоним в квартиру Лидии, из-за которой первый этаж заливает, — никто не открывает, а у нее железная дверь и ничего за ней не слышно. Вызвали полицию, просим их открыть: «Там, может, человек еще живой». На что они: «Мы не можем вскрывать дверь без согласия родственников».

Сын Лидии приехал через два часа, просил, чтобы вызвали скорую: «Мама, может, еще жива», — говорит, но она уже к тому времени сварилась в кипятке.

В ванной Лидии была пробита труба стояка горячей воды. Соседи и сын только предполагают, что женщина услышала звук текущей воды в ванной, открыла дверцу и облилась кипятком. Ее нашли у входной двери — скорее всего, Лидия пыталась самостоятельно покинуть квартиру.

Неудачный капремонт десятилетней давности

Жители дома №16 на улице Ращупкина, где на протяжении трех лет регулярно прорывает трубы с кипятком. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

У дома № 16 на улице Ращупкина на встрече с корреспондентами «Новой» около 30 человек. Хотя мы рассчитывали увидеть человек 5–6, но оказалось, что пострадавшие в каждом подъезде и на каждом этаже. Говорят, тут нет квартиры, которую бы за последние три года не залило кипятком.

В чем причина многочисленных регулярных прорывов? В 2008 году в доме провели капремонт — ГБУ «Жилищник» Можайского района среди прочего заменил систему горячего водоснабжения, то есть вместо металлических труб поставил полипропиленовые. В 2017-м они начали массово лопаться. Внезапно, образуя большие дыры, и по ночам.

Дыра в испорченной полипропиленовой трубе после прорыва горячей воды. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Мне муж позвонил в четыре утра, я «на сутках» была, — рассказывает Маргарита. — Рит, у нас потоп, он мне говорит. Я, естественно, звоню в единую службу ЖКХ, говорю ему — иди вызови диспетчера к лифту. Он вышел, а обратно войти не может — кипяток над головой льется. На полу в квартире — 15 сантиметров кипятка.

Сын сидит на кровати весь в пару. Муж эсэмэски ему пишет — «ты только не вставай». Хорошо, что ребенок 15-летний. А маленький? Он же пойдет и сразу ошпарится.

Маргарита. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Жители показывают корреспондентам «Новой» видео, которые они снимают в моменты потопов. Это не сильно похоже на обычные затопления квартир от соседей, потому что в некоторых случаях льются как будто водопады. Причем кипятка. Есть видео, где женщина вычерпывает воду из комнаты совком, при этом у нее уже красные руки и сидит она вся в пару. А вода затекает в щитки учета электроэнергии. Жители говорят, что часто после потопов несколько дней нет электричества. А еще, говорят, что страшно на ночь оставлять на полу провода и зарядки, включенные в розетку, потому что пол заливает мгновенно «по щиколотку».

Смотрим на дом снаружи — ничего особенного так не заметить. Но есть видео, где этот дом также снят снаружи и по нему течет вода, как после ливня с крыши. Только на улице сухо и пасмурной погоды как не было, так и нет. Это как раз последствия потопа в квартире у Маргариты. Вода вытекла через балкон на улицу и полилась по стене дома. В самой квартире, в которую нам разрешают зайти, вся комната увешана мокрой одеждой, на диване сушатся книжки. Но испорченный паркет, нижние дверцы шкафов так просто не высушить, их придется менять.

Комната в квартире Маргариты после потопа: сушатся одежда и книги. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Видео с лестничных клеток выглядят еще более страшными. Вода течет сверху, по стенам, водопадом по ступенькам — и это кипяток, окна между этажей в пару, как после горячего душа.

Аварии участились в конце мая этого года после периода отключения горячей воды. Когда ее снова включили — трубы стали лопаться одна за другой. Жители с разных сторон наперебой пересказывают свои истории:

— А мою ванную в ноябре фекалиями залило, посмотрите на этот ужас — рассказывает Галина, показывая фото ванной комнаты. — Я на дачу уехала, соседка зашла посмотреть, что за вонь из квартиры идет. Трубу прорвало — и вся квартира залита была. Суд присудил компенсацию ущерба в пять тысяч рублей.

Галина. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Проблема в том, что у нас нет доступа к единому стояку, — объясняет другой житель дома. — Подвал закрыт, все же боятся террористов. Сами мы ничего сделать не можем, нам надо ждать службу, пока всех зальет. Его даже дворник открыть не может. Аварийка только перекрывает воду и уезжает, а когда у ЖЭКа начинается рабочий день, тогда только приходят трубу заменять. Но если выходной день — подъезд до понедельника сидит без воды.

Первая смерть

— Порча имущества — это все ерунда. Знаете, с какого ужаса все началось? — спрашивает житель дома Андрей и показывает в сторону второго подъезда. — Вон тот подъезд, квартира 38. У нас первый смертельный случай произошел уже три года назад. Погибла женщина-инвалид, Анна Александровна, — мать моего друга детства. Прорвало трубы, ведущие к полотенцесушителю, — женщина плавала в этом кипятке четыре с половиной часа. После чего отлежала несколько недель в «Склифе» и умерла — 80% ожогов тела.

Ни управу, ни департамент капитального ремонта вообще уже даже не смущают смертельные случаи. Они поставили для себя алгоритм действий: прорвало — поменяли трубу, еще раз прорвало — еще раз поменяли.

Подтеки у потолка на лестничной клетке и отколовшиеся куски краски после залива подъезда. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Если б поменяли, — вздыхает женщина рядом. — Ко мне слесарь пришел и канализационную трубу бинтом замотал. Я у него и спросила: «Простите, я этот бинт три дня ждала?»

По словам соседей, за оба смертельных случая детям погибших были выплачены денежные компенсации. Сами они не хотят комментировать эти истории. Однако соседи боятся за себя, потому что говорят, что живут «как на пороховой бочке».

Последствия потопа на стенах и полу. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

По документам

«Новая газета» отправила запросы в префектуру ЗАО и департамент капитального ремонта. Оперативно, всего за один день, редакция получила ответ от префектуры — вероятно, в ведомстве уже наслышаны о ситуации в доме на улице Ращупкина. И это неудивительно: жители посылают письма куда только могут, в том числе в аппарат правительства Москвы. Через несколько дней собираются выйти со своей проблемой на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

Так вот что ответила префектура:

«Управа Можайского района города Москвы постоянно мониторит и держит под контролем ситуацию, которая сложилась по адресу: улица Ращупкина, 16. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с внутридомовыми инженерными системами, на место выезжает аварийная служба ГБУ «Жилищник» Можайского района для принятия неотложных мер по устранению повреждений. Несмотря на то что ремонт по этому адресу внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения намечен на 2042–2044 гг., управа предпринимает все усилия для скорейшего выполнения данных работ до начала отопительного сезона. В настоящий момент оформляется финансирование для выполнения этих работ в ближайшее время».

При этом никаких документальных доказательств оформления финансирования и планирования ремонтных работ префектура редакции не представила.

Между тем в распоряжении редакции имеется заключение ГУП МосжилНИИпроект: «Стояки из полипропиленовых труб системы горячего водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и их необходимо заменить на новые». Отметим, что заключение датируется еще августом 2018 года.

Жители представили «Новой газете» выписку об авариях за период с июня 2018 года по март 2019-го. Самыми «богатыми» на потопы стали декабрь прошлого года — 13 аварий и 27 пострадавших квартир и январь уже этого года — 11 аварий и 20 пострадавших квартир. То есть самые опасные месяцы — самый разгар отопительного сезона.

«Новая газета» будет следить за ситуацией и за тем, какие действия предпримут управа Можайского района и префектура ЗАО, чтобы избежать новых жертв и выполнить свое обещание к новому отопительному сезону.