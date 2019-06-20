Отложенный крах
Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун пообещал, что к 2023 году клуб выйдет на самоокупаемость и будет управляться болельщиками
Леонид Федун. Фото: Дарья Исаева/Sport-Express/TASS
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Как говорится в одной хорошей пьесе, «молчащим вы казались умнее». Откровенное интервью Леонида Федуна журналистам спортивного портала «Чемпионат» ясности по поводу будущего «народной команды» не добавило, больше того — вызвало чувство некоторого недоумения и вполне естественной тревоги.
То, что Леонид Арнольдович сосредоточил свое внимание на том, как он помог знаменитому клубу не умереть и спас «Спартак» от полного развала, что, если бы не административный ресурс и происки конкурентов, команда смогла бы добиться куда большего, чем одно чемпионство и пять серебряных наград, что расставания с тренерами всегда вызывались суровой необходимостью, а иногда даже, как в случае с Массимо Каррерой, дилеммой «либо игроки, либо тренер», что гигантские суммы агентских выплат вызваны лишь тем, что «Спартак», в отличие от соперников, платит «по-белому», понятно — мало кто, подчеркивая свою роль в истории, станет каким-то образом ее принижать.
То, что Федун осознает свое дело как миссию, ничуть не затушевывает того факта, что по организации управления клубом «Спартак» за полтора с лишним десятка лет если и является лидером, то в первую очередь по части скандалов, гигантских и зачастую бесполезных трат, редко прекращающейся грызни. В представлении Федуна «Спартаку», такому чистому и честному, приходится буквально выживать в суровых подковерных реалиях российского футбола, отсюда и все его беды. Вопрос собственной компетенции сомнению не подвергается — правда, это свойственно чуть ли не всем олигархам, хоть каким-то образом причастным к управлению спортом.
Но всегда есть нюансы. В не такие уж давние времена Леонид Арнольдович после очередного разочарования от выступления вверенного ему клуба, когда его «достали», решил «довериться профессионалам» и отойти от оперативного управления. И чем дело кончилось? Да этим: «Вот они притащили мне Аленичева. Я им потом говорю: вы кого мне притащили?». Раньше-то он сам «притаскивал» тренеров, причем с тем же переменным успехом. Пришлось вернуться, поймать вместе с Массимо Каррерой за хвост мечту, чтобы год спустя угодить с клубом в такой чудовищный скандал, на фоне которого все прежние меркнут.
Но все наладится к 2023 году, когда Леонид Федун, по его уверениям, станет простым болельщиком и не будет так, как сейчас, тратить силы, нервы и деньги. Привожу ключевую «революционную» часть выступления:
«В 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию.
И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики… «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом».
Эпический посыл больше напоминает предвыборную речь с явным уклоном в популизм, так что серьезно относиться к «неизбежной революции» не стоит. Хотя бы потому, что живем мы не в Германии или Испании, чьи топ-клубы как пример для подражания упоминал Федун. Чай «Спартак» не «Реал» или «Бавария», да и там «народ» пусть и имеет влияние, но отнюдь не рулит процессом. Если же представить во главе «Спартака» 20 тысяч активных болельщиков-акционеров, лавочку можно закрывать сразу. А тезис о самоокупаемости вообще выглядит приговором.
Правда, отсроченным приговором. Года четыре у поклонников красно-белых еще есть. Может, смутные времена очередного строительства новой команды им еще покажутся вполне вегетарианскими.
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