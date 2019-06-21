«Крот» Харченко в розыске пятый год

Гражданин Украины, уроженец города Константиновка Леонид Харченко (позывной «Крот») попал как боевик в базу «Миротворца» еще в ноябре 2014 года. («Миротворец» — неправительственная организация, возникшая в 2014 году и собирающая сведения о тех, кто действует во вред национальной безопасности Украины.)

Харченко инкриминировалось участие в следующих преступлениях: «Захват административных зданий, участие в незаконном вооруженном формировании «ополчение Донбасса», что привело к тяжким последствиям». В качестве вещдоков прилагались два файла, съемки сепаратистских информканалов, в частности о тех, кто участвовал в захвате Углегорска. Там Харченко именовали «комендантом Константиновки» (в период оккупации города), а также «командиром разведбата во 2-м отделе ГРУ «ДНР». Ссылка на материалы следственной комиссии по боингу, где «Крота» идентифицировали как лицо, причастное к преступлению, на «Миротворце» появилась 19 июня 2019 года. Судя по данным прослушки СБУ, человек с позывным «Крот» подсказывал другому боевику «ДНР» дорогу к месту нахождения «Бука».

Как-то «Крот» достаточно подробно рассказал о себе сам — в 20-минутном интервью, записанном в Донецке в апреле 2015 года журналисткой некоего ресурса icorpus.ru: «Освобождаем города, первыми заходим. Зачистка, захват — мы же бойцы спецназа. Занимаемся уничтожением блокпостов, а за нами уже заходят боевые части». С большим пиететом Харченко отзывался о своем непосредственном шефе, Сергее Николаевиче (Дубинском — «Хмуром»), гордился тем, что подразделение «участвовало во всех боях, от Марьинки до Логвинова: в Красном Луче, Дмитровке, Дубровке, Марьинке, Мариновке». «Мы выполняем задачи, которые нам ставятся. Еще ни разу не было, чтобы не выполнили задачи, которые нам поставили», — утверждал он. И перечислял награды, полученные от руководства «ДНР»: медаль за оборону Славянска, крест 4-й, 3-й, 2-й степеней. «Я слышала, что вам собираются вручить звезду «Героя «ДНР». А за что именно?» — интересовалась журналистка. Харченко скромно улыбался: верно. Но ничего конкретного в данном случае не сказал: «За все, что происходило в последний год». Харченко подтвердил, что он не кадровый офицер, а «технарь, то есть инженер», офицерское звание получил уже во время войны на Донбассе. (В разных источниках «ДНР» его называли и майором, и подполковником, и полковником.)

Уголовное дело по ст. 258-3 УК Украины («Создание террористической группы либо террористической организации») возбудили в июле 2015 года, а в феврале 2019-го обвиняемого вызвали повесткой в Константиновский межрайонный суд для участия в подготовительном судебном заседании. Соответствующее сообщение было опубликовано и в правительственном вестнике «Урядовый кур’єр». Само собой, на суд никто не явился.

Сейчас, после пресс-конференции в Нидерландах Совместной следственной группы, которая назвала Леонида Харченко в числе подозреваемых в уничтожении самолета MH17, украинские СМИ уделили достаточно внимания личности «Крота». Многие, ссылаясь на русскую службу BBC, сообщили: после 2015 года о «Кроте» сведений не было — кроме информации о том, что он перебрался в РФ, в Ростовскую область, и, возможно, уже мертв. В свою очередь, в тексте ВВС приводилась ссылка на анонимного сепаратиста, написавшего о смерти «Крота» Гиркину-Стрелкову на его странице в соцсетях.

Однако на сайте «Миротворец» я нашла документы, выложенные 19 сентября 2016 года. Из них следовало, что Леонид Владимирович Харченко не просто обретался в тот период в аннексированном Крыму, в поселке Советское, но и вел активную общественно-политическую жизнь. По крайней мере, участвовал в выборах в качестве члена избирательной комиссии № 1214 с правом решающего голоса, был рекомендован в состав комиссии Крымским республиканским отделением «Коммунистов России».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в Утрехте (Нидерланды), сказал: «Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что сможем». Луценко уточнил: по его данным, Харченко находится на временно оккупированной территории, и, в случае его задержания и осуждения голландским судом, приговор будет выполняться на территории Украины.

18 июня 2019 года Главное следственное управление СБУ уведомило Леонида Харченко, что он является подозреваемым в пособничестве совершению террористического акта по предварительному сговору группы лиц, что привело к гибели людей, то есть речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины. Таким образом, «Крот» стал полноправным фигурантом уголовного производства от 17 июля 2014 года — дело возбудили по факту сбивания МН17 над территорией Украины. Леонида Харченко вместе с его защитником вновь вызывают повесткой на 12 августа 2019 года, но уже в Киев, к следователю СБУ.

Буквально накануне известной пресс-конференции в Нидерландах в Донецк из России, после года вынужденного отсутствия, прибыл Александр Ходаковский (позывной «Скиф»), бывший командир сепаратистского батальона «Восток». И срочно дал интервью на месте: «Мой «затяжной отпуск» закончился. Я вернулся на территорию, и у меня нет противоречий с представителями российских властей. Все вопросы улажены»». Весьма подробно «Скиф» рассказал, что к трагедии МН17 не имеет ни малейшего отношения: «Я не был ни до, ни в момент, ни после крушения в месте предполагаемой «атаки» на этот боинг. Я даже близко не находился! Расследование абсолютно заказное!»

В доказательство собственной непричастности Ходаковский предложил проверить данные геолокации его мобильного телефона — мол, биллинги хранятся долго, а он тогда пользовался услугами украинского оператора, поскольку дээнэровского «Феникса» еще не существовало. Такие же, почти дословно, аргументы насчет проверки биллингов и телефона, который «находился далеко», привел, как известно, и Сергей Дубинский («Хмурый»).