Снова лезем в грязь

Кампания по выборам муниципальных депутатов в Петербурге едва началась, но уже спровоцировала федеральный скандал. Как и пять лет назад, муниципалитеты объявляют выборы втайне от избирателей и кандидатов: так они пытаются обезопасить себя от конкуренции. В прошлый раз грязная муниципальная кампания стоила должности председателю петербургской избирательной комиссии.

Фото: РИА Новости

О том, что местное самоуправление, согласно российской конституции, не придаток государственной власти, а самостоятельный институт, вспоминать приходится только накануне выборов. Именно тогда муниципалитеты начинают проявлять независимость. Эти проявления, впрочем, зачастую граничат с нарушением закона.

8 сентября одновременно с губернаторскими выборами в Петербурге пройдут выборы депутатов в 109 муниципальных советах. Чтобы они состоялись, их должны назначить. Закон отвел на это десять дней: с 9 по 19 июня. Депутаты каждого муниципалитета за это время должны были собраться, принять решение о назначении выборов и не позже чем через пять дней его официально опубликовать. С момента, когда такое решение становится достоянием общественности, стартует избирательная кампания.

У всех, кто хочет баллотироваться в муниципальные депутаты, появляется двадцать дней на то, чтобы подать документы в местный избирком и соблюсти формальности, необходимые для того, чтобы стать кандидатом. Если не проследить, когда именно муниципалитет объявит выборы, можно пропустить все сроки и шансов попасть в избирательный бюллетень не останется.

Свои решения муниципалитеты официально публикуют в местных газетах. Этот способ не очень надежный. Вряд ли петербуржцы начинают свой день, открывая выпуск «Сампсониевского вестника» или «Гагаринского курьера». Да и как проверить, распространил ли муниципалитет вообще свою газету среди жителей? Чтобы местные власти не отправились кто в лес, кто по дрова, петербургская избирательная комиссия (СПбИК) 11 июня приняла решение: все муниципальные избиркомы в течение дня после публикации в газете решения о выборах должны передать на уровень города всю информацию и документы. СПбИК быстро вывесит решения на своем сайте, и потенциальным кандидатам в депутаты не придется бегать по городу в поисках местной газеты.

Ожидания городского избиркома не оправдались. Оперативно извещать комиссию о назначенных выборах никто не стал.

Хотя у партийных лидеров и политических активистов начала появляться информация о том, что некоторые муниципалитеты выборы уже объявили.

Больше всего сообщений поступало из трех районов: Выборгского, Московского и Петроградского. Потом к ним прибавились новости из Кировского. Местным активистам удалось узнать, что несколько муниципалитетов объявили выборы еще 10 июня, но в петербургскую избирательную комиссию ни на следующий день, ни спустя несколько дней ничего не сообщили.

Муниципальные избиркомы городскому, конечно, напрямую не подчиняются: местное самоуправление независимо. Однако в некоторых случаях они все-таки обязаны выполнять решения города, пояснил «Новой в Петербурге» член СПбИК Алексей Березин: «Есть инструкция ЦИК, которая предусматривает, что избирком субъекта — в данном случае петербургский — должен опубликовать на своем сайте информацию о назначении выборов, в том числе муниципальных. Инструкции ЦИК обязательны для всех комиссий. Поэтому муниципальные избиркомы обязаны оперативно предоставлять городу информацию и не могут это саботировать».

«Но недостаточно просто напечатать решение в местной газете. Нужно эту газету распространить, сделать так, чтобы у всех заинтересованных лиц был к ней доступ», — продолжает Березин. Один экземпляр каждого выпуска официальной газеты муниципалитеты обязаны отправить в районную библиотеку, и зачастую ходить туда каждый день и проверять подшивки прессы — единственный способ для потенциальных кандидатов узнать о назначении выборов. Но и это им не всегда удается: в библиотеке Петроградского района сотрудник, ответственный за местную прессу, ушел в отпуск, сообщил активист Павел Хусу. МО «Сампсониевское» прислало в библиотеку сразу два выпуска газеты, датированной 10 июня. В одном из них было напечатано решение совета о назначении выборов, в другом — нет. Экземпляр без решения пришел в библиотеку прямо 10 июня, а экземпляр с решением — только спустя неделю.

Петербургские тайны стали предметом обсуждения на федеральном уровне. В понедельник члены ЦИК по видеосвязи общались с городским избиркомом. Его председателя Виктора Миненко на заседании не было, и ответ перед ЦИК держала зампред Алла Егорова — ставленница спикера Заксобрания и лидера региональной «Единой России» Вячеслава Макарова. Николай Левичев, член ЦИК, по этому поводу съязвил: Виктора Александровича (Миненко. — Ред.) я давно уже не видел. Могу забыть, как он выглядит».

Председатель Санкт-Петербурской избирательной комиссии Виктор Миненко. Фото: ТАСС

Во время переговоров члены ЦИК намекали, что петербургский избирком для нормализации такого положения делает недостаточно. «Начинать с подобных новостей избирательную кампанию в Санкт-Петербурге — это крайне плохо», — констатировал член ЦИК Александр Кинев. «Мы начинаем повторять ошибки, которые были в 2014 году на таких же выборах в Петербурге», — повторял за ним зампред ЦИК Николай Булаев. Алла Егорова отбивалась: муниципальная власть независима, городской избирком делает что может, но рычагов давления у него нет. Николай Булаев парировал: половина членов избирательных комиссий муниципалитетов назначается по рекомендации городского избиркома. Что за рекомендации выдает петербургский избирком, если муниципальные комиссии не хотят с ним взаимодействовать?

Главная претензия, которую ЦИК предъявил петербургской избирательной комиссии, — недостаточная оперативность. «Время, в течение которого мы все реагируем на все эти ситуации, расходуется не очень эффективно», — сказал Николай Булаев. И правда: пока разные уровни власти решают, кто кому подчиняется, у кандидатов в муниципальные депутаты не остается времени начать избирательную кампанию. Доподлинно никому не известно, сколько муниципалитетов объявили выборы еще 10 июня.

Но у кандидатов, которые намерены баллотироваться в каждый из этих местных советов, уже украдено десять дней.

В петербургском избиркоме нашли возможность восстановить справедливость. Рабочая группа по жалобам решила: если удастся доказать, что газетные публикации муниципалитетов не были доступны для жителей (не поступили вовремя в библиотеку, например, или библиотека была закрыта), в таких округах петербургская комиссия собственным решением начнет отсчет срока для выдвижения кандидатов с того момента, когда информация о назначении выборов вскрылась. Так поступить, например, планируют с Сампсониевским муниципалитетом, который назначил выборы 10 июня, а экземпляр газеты с напечатанным решением прислал в городскую комиссию только через неделю.

Но решения рабочей группы юридической силы не имеют. Чтобы претворить их в жизнь, нужно утвердить их на заседании городской комиссии. Это заседание должно было пройти в пятницу, но председатель избиркома Виктор Миненко неожиданно его отменил. Вместо заседания он провел закрытое совещание с вице-губернатором по внутренней политике Любовью Совершаевой. Пятеро членов избиркома — представители всех парламентских партий, кроме «Единой России», — написали Виктору Миненко официальное письмо: потребовали срочно провести заседание. Руководство избиркома ответило официальным пресс-релизом: спешить нельзя, нужно тщательно все продумать, «чтобы решение было максимально комплексным и способствовало защите прав участников избирательного процесса и при этом абсолютно основанном на законе, устойчивом к оспариванию в судах».

Происходящее в Петербурге повторяет кампанию 2014 года: тогда выборы тоже назначали тайно. Когда кандидаты узнали, что кампания уже началась, времени на официальные процедуры у них почти не осталось, тем более что муниципальные избирательные комиссии принимали документы всего по несколько часов в день, а сами избиркомы иногда вовсе было не найти. Петербургские выборы 2014 года — тогда губернаторская кампания тоже проходила одновременно с муниципальной — оказались грязными и скандальными. Именно этим впоследствии председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила увольнение экс-главы городской избирательной комиссии Алексея Пучнина.