Прокуратура против Трампа
Тюремные приключения главы президентского избирательного штаба Манафорта и его новое уголовное дело
Фото: AP/TASS
Владимир КозловскийВнештатный спец. корр., Нью Йорк
Вот уже несколько месяцев бывший глава трамповского предвыборного штаба Пол Манафорт спокойно отбывает в Пенсильвании тюремный срок, к которому он был приговорен в Вашингтоне и Вирджинии за целый букет преступлений — от мошенничества до отмывания денег. Однако сейчас в его зону комфорта вломился судья, который распорядился перевести 70-летнего политтехнолога и предпринимателя из федерального исправительного учреждения в одну из 13 тюрем города Нью-Йорка, где готовится очередной процесс.
После ареста Манафорта президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что собирается его помиловать. Главный прокурор прогрессивного Манхэттена Сайрус Вэнс-младший вознамерился сорвать план по вызволению Манафорта. И вот в марте манхэттенское большое жюри обвинило Манафорта в серии преступлений, главным из которых является мошенническое получение ипотечной ссуды и банковских займов.
Скептики тут же зашумели, что дважды судить за одно и то же преступление в США не полагается. Его защита готовится упирать в суде на вышеуказанное обстоятельство, но не исключено, что юристы штата изыщут возможность обойти эту препону.
Какой, собственно, смысл затевать еще один суд над стариком, который в силу возраста может и так никогда не выйти на свободу? По общему мнению, новое дело было открыто в первую очередь для того, чтобы не дать президентскому помилованию спасти Манафорта.
Трамп может помиловать кого угодно, но властен лишь над федеральными делами. Приговор, вынесенный судом штата, он отменить бессилен. А новое дело Манафорта будет рассматриваться Верховным судом Нью-Йорка.
У Манафорта осталось мало поклонников, но намерение властей Нью-Йорка перевести его в одиозную городскую тюрьму Райкерс-Айленд на Ист-Ривер вызвало протесты даже со стороны его идеологических антиподов, прежде всего восходяшей звезды левацкой фракции конгресса, вчерашней барменши Александрии Окасио-Кортес.
Древний тюремный комплекс на Райкерс-Айленде состоит из девяти отдельных тюрем и содержит 7,5 тысяч арестантов, дожидающихся суда или отбываюших срока в один год и меньше. Комплекс находится в избирательном округе Окасио-Кортес.
Как предполагают, Манафорта разместят в одиночной камере в спецотделении тюрьмы, где содержат знаменитостей, политиков, бывших полицейских и других арестантов, которых следует изолировать от основной массы з/к.
«Тюремный приговор — это не лицензия правительству на пытки и нарушения прав человека! — твитнула в среду Окасио-Кортес. — Манафорта нужно освободить вместе со всеми, кого держат в одиночке!»
В случае Манафорта, однако, требование держать его отдельно от остальных сидельцев выдвигают его собственные адвокаты, пекущиеся о безопасности клиента.
В июне прошлого года Манафорта взяли под стражу и отправили в КПЗ в виргинском городке Уорсо, где у него были отдельная камера с туалетом и душем, персональный телефон и доступ в комнату для встреч со своими адвокатами. В июле Манафорта перевели в заурядную камеру в Александрии (Вирджиния) по просьбе защиты, которая готовилась к его процессу и хотела, чтобы он был поближе. В Пенсильвании он отбывает срок в исправительном учреждении Лоретто — одной из типичных федеральных тюрем, которые в массе своей расположены на лоне природы. Там Манафорт тоже не имеет особых льгот.
Когда его этапируют в Нью-Йорк, он, вероятнее всего, все-таки окажется в комплексе на Райкерс-Айленде, пользующемся скверной репутацией. Возможно, эта репутация несколько и утрируется прессой. Бывшая москвичка, которая провела прошлый Новый год в КПЗ на Райкерс-Айленде, сказала мне, что не видела там ничего чрезвычайно ужасного, кроме еды: съедобной, но невкусной. Она нашла отрадным то, что трапезы включают апельсины и яблоки.
«Нью-Йорк таймс» не благоволит Манафорту и ехидно заметила в понедельник, что на Райкерс-Айленде его облачат в тюремную форму цвета хаки, которая будет разительно отличаться от его нарядов на воле, включавших голубую куртку из кожи яшерицы за 33 тысячи долларов, замшевый пиджак за 18 тысяч и костюмы по 12 тысяч.
Обычно осужденные исчезают в местах заключения из общественного внимания, но Манафорт продолжает кормить СМИ сюжетами. На прошлой неделе, например, они сообщили, что благодаря ему федералы сейчас сделались владельцами кооперативной квартиры № 43G, находящейся не где-нибудь, а на Пятой авеню в «Трамп-Тауэр».
Манафорт приобрел ее десятилетие назад за 3 675 000 долларов на имя своей подставной компании. В 2015 году, когда его прибыльная работа на Украине приказала долго жить, Манафорт с женой заложили квартиру за три миллиона, но не сделали банку ни одного платежа. Продав ее, федеральные приставы расплатятся с банком UBS и перечислят правлению кооператива плату за обслуживание.
Реализация конфискованной у Манафорта недвижимости предположительно принесет федеральному правительству 11 миллионов, к которым прибавятся его налоги за прошлые годы и штрафы. Эти поступления частично покроют стоимость расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, обошедшегося в 35–40 млн долларов.
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