«Что вы делаете?»

17–летний Вадим Коваль, задержанный полицией в магазине «Семья» в Колпино под Петербургом, по версии следствия, был избит. На данный момент следователи подозревают в превышении полномочий охранников торговой точки: 20 июня в отношении них возбудили уголовное дело. Наносили ли побои подростку еще и полицейские в 80-м отделе, куда его доставили, следствие ответит 30 июня — по окончании проверки. Однако несовершеннолетний уже признан потерпевшим по делу. Кража продуктов из магазина, в которой его пытались обвинить сотрудники «Семьи», не подтвердилась. Никаких других нарушений парень не совершал.

Сейчас Вадим Коваль уже выписан из больницы, куда был доставлен из 80-го отдела полиции в Колпино в ночь с 28 на 29 мая. При госпитализации врачи констатировали у него сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины и гематомы спины и ягодиц, ушиб левого коленного сустава, осаднение запястий. В таком виде родственники забрали подростка из отдела полиции, где, по словам Вадима, на протяжении двух часов его серьезно били в живот (от чего парня рвало), по лицу, голове, груди, спине, ягодицам. Угрожали, что изнасилуют резиновой дубинкой.

Напомним, вечером 28 мая Вадим Коваль гулял с друзьями и зашел в магазин «Семья» на набережной Комсомольского канала, 19, за семечками. Те оказались слишком дорогими, и, ничего не купив, подросток направился к выходу. Но продавец на кассе внезапно его затормозила, заподозрив в краже. Немедленно была вызвана группа быстрого реагирования, которая спустя несколько минут передала задержанного сотрудникам полиции.

Все, что происходило в магазине до задержания Вадима и после, его мама Олеся Коваль смогла увидеть своими глазами.

— По моей просьбе мне показали видеозапись, сделанную в «Семье» в тот вечер, — рассказала женщина «Новой». — Камера не зафиксировала, что мой сын берет что-либо в магазине тайком, без оплаты, или что у него обнаруживают какой-либо похищенный товар. Однако на кадрах видеозаписи видно, как двое мужчин в касках и бронежилетах кладут Вадика на пол лицом вверх. При этом охранники в берцах наступают на него ногами. Потом приезжают оперативники. Они тоже обыскивают сына, но ничего не находят.

Только одна из продавщиц «Семьи» подала заявление в правоохранительные органы, где написала (цитата): «Неизвестный гражданин (Вадим Коваль. — Н. П.) в магазине учинил скандал. Громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал. Своими действиями он мог причинить вред окружающим».

Ни скандал, ни драка, ни хищение в «Семье» не подтверждаются ничем. Никаких обвинений Вадиму Ковалю не предъявлено до сих пор. Тем не менее около 21 часа 28 мая подростка увезли в 80-й отдел полиции в Колпино. Там, по рассказу Вадима, несколько сотрудников его избивали, требуя, чтобы подросток сознался, что ворует в магазине. Парень несколько раз повторил оперативникам, что он несовершеннолетний, но ему все равно не дали позвонить родным, более того — забрали мобильник. Полицейские так и не добились от подростка никаких признаний, а Вадим в итоге попал в больницу с травмами.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сразу опровергли информацию о причинении телесных повреждений Ковалю сотрудниками полиции. Еще 1 июня в пресс-службе регионального главка «Новой» сообщили:

«В ходе доследственной проверки было установлено, что травмы подростку нанесены работниками охраны магазина, которые задержали его по подозрению в краже продуктов. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

20 июня в отношении охранников «Семьи» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ — «Превышение полномочий работниками частной охранной организации». А проверку правомерности действий полицейских продлили до 30 июня.

Родные Вадима Коваля, которых с самого начала пытаются убедить в полной (абсолютной) непричастности к случившемуся сотрудников полиции, зато в чрезмерном служебном рвении работников охраны, сегодня почти уверились в том, что людей в погонах просто хотят избавить от ответственности. Ни у мамы, ни у бабушки подростка нет оснований считать полицейских непричастными к избиению Вадима. Помимо его рассказов родственницы верят своим глазам и очевидцам происшествия.

— Когда я пришла в 80-й отдел полиции за внуком, в кабинете меня встретили трое полицейских и девушка в гражданской одежде, — рассказала «Новой» Светлана Гараненкова, бабушка подростка. —

Напротив них сидел Вадим, весь в крови — и лицо, и одежда. Стол перед ним тоже был залит кровью и рвотной массой, на лавке и на полу — кровь. На запястьях Вадика были застегнуты наручники, а руки заведены за спину.

Приятельница пострадавшего Катя 28 мая гуляла в той же компании, что и он. Девушка в подробностях запомнила тот вечер:

— Вадим зашел в магазин, а мы с друзьями остались ждать его на улице. Через несколько минут к «Семье» подъехала полицейская машина, Вадика вывели в наручниках и увезли. Мы дошли до ближайшего отдела полиции и стояли там, ждали друга. Около 22–22.30 я увидела, как Вадим выбежал из здания полиции. Бежал он криво, как будто плохо себя чувствовал. За ним выскочили оперативники. Они его догнали, толкнули, сбили с ног и стали пинать. Потом Вадима снова затащили в отдел. Больше я его не видела.

«Новой» также удалось пообщаться с человеком (фамилия известна редакции. — Н. П.), который вечером (28 мая) по своим делам находился в 80-м отделе полиции:

— При мне, около 9 часов вечера, трое сотрудников затаскивали парня в комнату. Он упирался, они его буквально тащили. Что происходило за дверью, я, естественно, видеть не мог.

Но по звукам, доносившимся из комнаты, было похоже, что там кого-то били. Я хорошо слышал удары, стоны и крики подростка: «Что вы делаете?!».

— Я не верю в то, что полицейские не применяли силу, и нельзя, чтобы это сошло им с рук, — говорит Олеся Коваль. — А к охранникам магазина у меня одна претензия: если бы они должным образом выполняли свои инструкции, то, скорее всего, обошлись бы и без вызова полиции. Ведь не было ни драки, ни кражи — никакого повода вести себя так жестоко.