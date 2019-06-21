Пожизненное произвольным образом

Эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям (рабочая группа ООН создана в 1991 году для расследования случаев произвольного лишения свободы, анализа условий содержания под стражей, рассмотрения жалоб жертв. Группа состоит из 5 независимых экспертов из разных стран мира — Ред.) пришли к выводу, что задержание, предварительное следствие и судебные процессы над бывшим сотрудником службы безопасности НК «ЮКОС» Алексеем Пичугиным, закончившиеся пожизненным осуждением за якобы организацию заказных убийств, проходили с грубыми нарушениями международного права.

К такому заключению рабочая группа ООН пришла после изучения обстоятельств задержания Пичугина 19 июня 2003 года, предварительного следствия над ним (во время которого, как доподлинно установлено, сотруднику ЮКОСа вводили психотропные препараты и допрашивали без адвокатов, пытаясь добиться показаний на руководителей компании), судебных разбирательств, проходивших в закрытом режиме. Изучили эксперты рабочей группы ООН также позицию российский властей по делу Пичугина и постановления ЕСПЧ, дважды признававшего нарушения права на справедливое судебное разбирательство и дважды рекомендовавшего российским властям пересмотреть его дело (Верховный суд РФ это делать отказался).

В итоге рабочая группа ООН заключила, что Пичугин в нарушение статей Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах был «без каких-либо правовых оснований лишен свободы». Свое заключение эксперты ООН подготовили еще в ноябре 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас — как раз в 16-ю годовщину задержания Пичугина в Москве вооруженными бойцами «Альфы» и ФСБ.

Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Вот основные выдержки из заключения рабочей группы ООН по делу Пичугина (полный текст документа можно прочесть по ссылке):

«Власти не представили действительного ордера на задержание г-на Пичугина, содержащего информацию о причинах его задержания и немедленно информирующего его об обвинениях в его отношении, что означает, что лишение свободы не имело правовой основы. <…> Власти также лишили его права оспаривать законность его содержания под стражей». <…> «Правительство не представило никаких оснований для его длительного предварительного заключения (в СИЗО «Лефортово». — Ред.), исходя из принципов законности, необходимости и соразмерности. В настоящем деле, в особенности учитывая то, что суд суммарно отклонил неоднократные ходатайства г-на Пичугина об освобождении под залог, рабочая группа приходит к выводу, что власти Российской Федерации как не обеспечивали г-ну Пичугину судебный процесс в течение разумного срока, так и не освободили его». <…> «Правительство во всех случаях не соблюдало право г-на Пичугина на правовую помощь. Во-первых, допрос без присутствия его адвоката в первый же день его содержания под стражей лишил его защиты. Во-вторых, г-н Пичугин был лишен права на защитника в ходе критического этапа уголовного процесса, когда власти совершали неоднократные попытки принудить его к признанию. <…> Рабочая группа также выражает обеспокоенность в связи с утверждением, что власти вводили психотропные препараты г-ну Пичугину во время его предварительного заключения. <…>Данные действия нарушают Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». <…> «Рабочая группа с обеспокоенностью отмечает, что судебное разбирательство по делу г-на Пичугина проводилось в закрытом порядке в связи с «гостайной», чему правительство не представило никаких объяснений. <…> Рабочая группа считает, что подобный односторонний процесс вызывает сомнения относительно равенства сторон, справедливости разбирательства, а также компетентности, независимости и беспристрастности трибунала». <…> «Правительство также не соблюдало презумпцию невиновности г-на Пичугина. Рабочая группа глубоко обеспокоена тем, что заместитель Генерального прокурора (Владимир Колесников. — Ред.) заявил [в июне 2005 г.] о виновности г-на Пичугина в эфире нескольких новостных каналов (ОРТ и НТВ. — Ред.). Спустя два месяца последовало заявление следователя (Юрия Буртового) о наличии неопровержимых доказательств вины г-на Пичугина в телевизионном эфире 11 сентября 2005 г. <…> Рабочая группа приходит к выводу, что нарушения права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую процедуру настолько серьезны, что придают лишению свободы г-на Пичугина произвольный характер». <…> «Рабочая группа отмечает, что г-н Пичугин — бывший сотрудник ЮКОСа, преследуемого правительством в течение многих лет. Обращение с г-ном Пичугиным соответствует тенденции злоупотреблений в отношении других руководителей и сотрудников этой компании. В связи с этим Рабочая группа считает также, что г-н Пичугин был произвольно лишен свободы из-за отказа сотрудничать с властями в ходе открытого преследования ЮКОСа правительством. Рабочая группа придерживается мнения, что дискриминация в отношении г-на Пичугина со стороны правительства на основании его причастности к компании ЮКОС является единственным правдоподобным объяснением его задержания, заключения под стражу и лишения свободы. Рабочая группа считает, что лишение свободы г-на Пичугина представляет собой нарушение статьи 2 Всеобщей декларации прав человека (каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения — Ред.) и п. 1 статьи 2 и статьи 26 (повторяют статью 2 Всеобщей декларации прав человека — Ред.) Пакта [о гражданских и политических правах]». <…> «В свете вышеизложенного Рабочая группа выносит следующее мнение: Лишение свободы Алексея Пичугина, противоречащее статьям 2, 5, 7, 9, 10, 11 и 25 Всеобщей декларации прав человека и статьям 2, 7, 9, 10, 14 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, является произвольным». <…> «Рабочая группа считает, что с учетом всех обстоятельств дела, надлежащим средством правовой защиты является немедленное освобождение г-на Пичугина и предоставление ему осуществимого права на компенсацию и другие виды возмещения в соответствии с международным правом». <…> «Рабочая группа настоятельно призывает правительство обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы г-на Пичугина и принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за нарушение его прав».

У российского правительства есть полгода на то, чтобы представить рабочей группе информацию о предпринятых мерах. Все рекомендации и пожелания ООН Россия, конечно, проигнорировала, но зато в эфире НТВ вышел очередной фильм с постаревшим Салаватом Каримовым в главной роли. Бывший главный следователь по «делу ЮКОСа», а сегодня тихий советник генпрокурора Каримов напомнил гражданам про «воров и убийц из ЮКОСа». Что характерно: сумма «украденного» ЮКОСом (ее Каримов вывел маркером на доске) совпала с суммой, которую Гаагский суд обязал российские власти выплатить акционерам компании за незаконную экспроприацию активов — 50 миллиардов долларов.

А Алексей Пичугин продолжает отбывать пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Уже 17-й год.