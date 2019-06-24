Оскал Арыси

Утром 24 июня в казахстанском городе Арысь — это в недавно созданной Туркестанской области, 147 километров от областного центра, — произошел мощный взрыв в хранилище боеприпасов. Сначала был пожар (его причина пока не установлена), а затем, после детонации, начались взрывы боеприпасов: один упал в 20 километрах от места ЧП. Пострадавших уже несколько десятков, власти срочно эвакуируют всех жителей.

Серия первых взрывов. Кадры видео первых свидетелей-жителей Арыси

Город Арысь — это типичный населенный пункт казахстанского юга: почти всегда очень тепло, никаких перспектив роста, несколько градообразующих предприятий. В Арыси это железная дорога (станция — один из важных пунктов на отрезке «Оренбург—Ташкент») и заводы по ремонту локомотивов. Еще в 43-тысячном городе есть воинская часть № 44856 министерства обороны Казахстана, а в этой части — хранилище боеприпасов. В 9.20 утра (6.20 по московскому времени) на складе внезапно начался пожар, после чего произошел мощный взрыв. Гриб от взрыва было видно в соседних областях, а в ряде районов Арыси в жилых домах выбило стекла и обрушило потолки.

В городе началась паника.

Люди в спешном порядке стали покидать территорию города. На многочисленных видеороликах видно, что многие убегают из Арыси даже пешком (тем более что многие машины просто не останавливаются). Акиму Туркестанской области (аналог российского губернатора) Умирзаку Шукееву понадобилось около полутора часов, чтобы объявить о необходимости срочной эвакуации всего города.

К тому моменту Арысь, правда, и так уже была пуста почти наполовину. При этом в первые часы министерство обороны, подтверждая версию о пожаре, говорило об отсутствии пострадавших. Но журналисты только к обеду насчитали минимум 70 раненых с ожогами и травмами, привезенных из Арыси в соседние города. Среди них — как минимум пятеро детей. Несколько детей в данный момент считаются пропавшими без вести (пропали во время эвакуации). В больницах самой Арыси были открыты дополнительные места на случай увеличения числа пострадавших.

Сейчас в регионе установлен режим чрезвычайной ситуации. «Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас мы видим, что надо эвакуировать город. Поэтому по всем направлениям будут двигаться колонны. Машины специальные будут подбирать людей и вывозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться, кого разместить по родственникам, кого по районам в гостиницы», — заявил Умирзак Шукеев. На ситуацию пристальное внимание в своем твиттере обратил президент Касым-Жомарт Токаев.

Причины пожара и последующих взрывов еще будут устанавливаться, но эксперты в один голос отмечают, что ЧП стало для властей и военных большой неожиданностью. Это тем более удивительно, что за последние 10 лет только в Арыси случилось минимум четыре крупных происшествия с боеприпасами.

В марте 2009 года на территории компании «НПО «КазАрсенал» при утилизации боеприпасов произошел взрыв. Погибло три человека, 17 ранено.

на территории компании «НПО «КазАрсенал» при утилизации боеприпасов произошел взрыв. Погибло три человека, 17 ранено. Летом 2014 года на заводе по утилизации боеприпасов взорвался порох. Двое погибших, один раненый.

на заводе по утилизации боеприпасов взорвался порох. Двое погибших, один раненый. Осень 2015 года. На полигоне во время утилизации отходов сдетонировала взрывчатка. Один погибший.

Кроме того, в 2013 году во время утилизации боеприпасов в Отаре (еще один город на юге Казахстана) из-за взрыва погибло четыре человека, еще трое покалечилось. А в 2001 году в Карагандинской области несколько суток горел самый крупный в стране склад боеприпасов рядом с поселком Токрау. Тогда поселок — 1300 человек — тоже пришлось эвакуировать, процесс курировал премьер-министр, которым, по совпадению, был нынешний президент Токаев.

Важно, что никто не знает (и об этом не говорят официально), сколько боеприпасов находилось в разорвавшемся хранилище и какого они были типа. Однако эксперты «Новой» по имеющимся видео взрывов и снимкам раненых точно могут сказать, что, во-первых, на складах зафиксировано горение пороха, а оно может продолжаться еще очень долго; во-вторых, сама близость города к такому хранилищу — уже само по себе грубейшее нарушение любых норм безопасности. К тому же, у некоторых пострадавших четко видны осколочные ранения — это означает, что речь может идти о детонации снарядов для гаубиц: в таком случае просчитать, куда полетят осколки (а их радиус может составлять до 500 метров), практически невозможно.

Проблема утилизации боеприпасов в Казахстане стоит не первый год: журналист сайта расследований Ratel.kz Геннадий Бендицкий несколько лет подряд писал о том, что

на заводах по утилизации боеприпасов установлено некачественное оборудование, и некоторые снаряды чуть ли не распиливают вручную.

Кроме того, вся отрасль пронизана коррупцией, поскольку «каждый снаряд — это килограммы черного и цветного металла, плюс латунная гильза, плюс килограммы пороха и тротила». При министерстве обороны Казахстана даже было создано профильное предприятие по утилизации отходов (число просроченных боеприпасов в стране посчитать невозможно), но, по словам Бендицкого, несколько лет назад оно состояло из людей, которые приходились друг другу родственниками.

Что изменилось с тех пор? В Казахстане сменилось несколько министров обороны. Предприятие по утилизации боеприпасов, судя по официальному сайту, работает на том же оборудовании.

Сайт расследований Ratel.kz разгромили и закрыли. Журналист Геннадий Бендицкий умер в 2017 году в день своего 47-летия. Взрывы на складах боеприпасов продолжаются.

Происшествие в Арыси наслоилось по времени на широкий общественный резонанс от новостей о возможном строительстве с помощью России атомной электростанции в Казахстане. В феврале 2019 года посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что, возможно, «вскоре будет принято решение о строительстве в вашей стране атомной электростанции, которую, как мы надеемся, будет возводить Росатом».

Идея строить атомную электростанцию вызвала такоеогромное возмущение (подогретое вскоре и сериалом «Чернобыль»), что власти впервые за долгое время вынуждены были официально заявить, что без согласования с народом никакого решения о строительстве принято не будет.

Взрыв на складе боеприпасов добавил очков противникам строительства АЭС: если даже с обычными снарядами власти справиться не в состоянии, то что будет, если случится взрыв на АЭС — особенно с учетом того, что строить ее намеревались в Алматинской области, где каждую неделю происходят землетрясения?