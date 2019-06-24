В Тбилиси — антиолигархический бунт

«…каждый грузин — сам по себе государство» М. Мамардашвили

Периодическая вакцинация укрепляет наш иммунитет. Точно так же периодическая смена элит и общественные протесты укрепляют демократию. Так общество удерживает политиков в тонусе, напоминая о необходимости качественной коммуникации. Когда власть имущие перестают представлять, как живут и чего хотят люди, конфликт становится неизбежным.

Всего лишь пару недель назад совершенной неожиданностью для нас оказались молдавские протесты, показавшие усталость людей от умеренно-просвещенной, но абсолютной власти Владимира Плахотнюка. А уже минувшая неделя принесла череду гражданских протестов в Тбилиси.

Все это очень похоже на новую волну борьбы против олигархической монополии на постсоветском пространстве.

С 2012 года Грузия управляется партией «Грузинская мечта» бизнесмена-олигарха Бидзины Иванишвили. Тогда он был той самой «сменой», пришедшей после почти десятилетия эксцентричного менеджмента Михаила Саакашвили. Новый президент тогда принес изменение внешнеполитического вектора: Грузия теперь уже не стояла спиной к России, но повернулась к ней вполоборота. Так конструировался будущий раскол между поддерживающей российский вектор коалицией во власти и проевропейской оппозицией.

Теперь тысячи грузин выходят на улицы, требуют отставки министров и пытаются взять штурмом парламент. Они скандируют «Путин — вон из Грузии!», но при этом предъявляют претензии своему правительству, которое, судя по всему, перестало представлять свой народ.

Кажется, что казус с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, по глупости или незнанию севшим в кресло спикера грузинского парламента, — не более чем катализатор для перевода политического конфликта в «горячую» фазу.

Обществу было достаточно того, что российский политик официально приехал к ним в страну.

Грузинские политические элиты, кажется, хорошо знают про болевые точки нашей политической верхушки и мастерски воспользовались ситуацией для того, чтобы приблизить смену олигархического правительства. Они использовали безалаберное поведение депутата Гаврилова как повод, чтобы вывести людей на улицы и публично высказаться о своем недовольстве существующим балансом сил.

В грузинском обществе назрел запрос на смену элит. Либо система очищается и обновляется сама, либо общество будет требовать «накатить» обновления «операционной системы» государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день после начала грузинских протестов заявил: «Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией». Но почему недоверие правительству, фактически принадлежащему Иванишвили, становится проявлением русофобии?

То, что официальные лица Кремля так болезненно восприняли, по сути, антиправительственное восстание грузин говорит больше о российских политиках, чем о природе гражданских протестов. Мировоззрение обитателей Старой площади подсказывает, что все, что происходит в соседних странах, — обязательно должно быть связано с ними. Так работает имперский комплекс.

Когда в соседних странах правителей «снимают» или (о, боже!) не переизбирают, — у нашего политического истеблишмента начинаются судороги. Это болят бывшие колонии.

Официальные российские медиа сразу же бросились обзывать протесты в Тбилиси националистическим выступлением. Какая же в этом логика?

Во-первых, еще раз настращать собственный народ грузино-бандеровцами, просто потому что лишним не будет. Во-вторых, чтобы напомнить людям об ужасах свободы. Нарастающая демонизация протестов в Тбилиси практически неотличима от пассивно-агрессивной риторики по отношению к Украине в последние пять лет. В-третьих, на фоне социальных волнений внутри страны смена внешнеполитического фокуса медиа с набившей оскомину Украины на свежую Грузию выглядит хорошей идеей.

Однако, не желая говорить про истинные причины народных волнений в Тбилиси, российские элиты лишь подтверждают свою имперскую несостоятельность. Создавая иллюзию влияния на ситуацию в бывших колониях, они забивают этим внутренние проблемы, сваливая все на национализмы малых народов и подвергая сомнению естественность их государственности. Мы никогда не говорим, что в бывших советских республиках жизнь улучшается, и стыдливо молчим о том, что у нас она только ухудшается.

Иосиф Бродский как-то написал, что «свобода — это когда забываешь отчество тирана». И русские сейчас — тот самый тиран, которого пытаются забыть. У грузин это, кажется, получается.

30 лет назад, 9 апреля 1989 года, в Тбилиси был жестко разогнан антисоветский митинг, вследствие чего были убиты 19 человек и более 250 — ранены. Тогда протест был связан с национальным самоопределением. В минувший четверг 240 человек пострадали в Тбилиси в столкновениях с полицией не за национальные идеи, а за свободу — от олигархической власти.

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Великий грузинский философ Мераб Мамардашвили говорил, что «путь от рабства к свободе лежит через осмысление формулы: что хочет каждый грузин для своих детей». Сегодня грузины выступают за сменяемость людей в кабинетах, за подотчетность и честность политики. Для них свобода важнее нации. И Россия для них символизирует лишь ложь и неуважение к правам человека. Не думаю, что они имеют что-то против обычного гражданина РФ, особенно если тот осознает личную ответственность за свое государство.

Люди, готовые отстаивать свою свободу и достоинство, так или иначе отстоят их. Проигрывает тот — кто отмалчивается.