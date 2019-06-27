Не пожалели и Отца

В Кыргызстане принято беспрецедентное по меркам азиатской демократии решение: в четверг, 27 июня, парламент страны Жогорку кенеш лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В течение полутора часов генпрокурор зачитывал обвинения в особо тяжких преступлениях в адрес бывшего главы государства с трибуны парламента, после чего 103 депутата из 109 человек проголосовали за лишение статуса экс-президента. Теперь Атамбаева можно вызвать на допрос с предъявлением обвинений по пяти из шести инкриминируемых ему эпизодам. Ключевые из них — коррупция при заключении контрактов на модернизацию ТЭЦ Бишкека и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.

Дело, конечно, не только в этих преступлениях. Но, чтобы это понять, нужно вернуться на несколько лет назад.

После двух пережитых революций — в 2005 и 2010 годах — Кыргызстан изменил законодательство таким образом, чтобы президент не мог находиться на посту больше одного срока, а также усилил роль парламента. Это было сделано для того, чтобы у глав государства не появилось соблазна стать диктатором, какой трюк раньше проворачивали Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Однако новая система дала сбой почти сразу, говорит политолог, эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Атамбаев, отработав один срок, не смог удержаться от соблазна сохранить у себя в руках все рычаги, став теневым лидером во власти, и претендовать на роль Отца нации», — говорит Дубнов.

Для того чтобы сохранить контроль над страной, Атамбаев подготовил себе преемника в лице бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова, а сам стал претендовать на роль спикера парламента — второго «первого номера» в государстве. В самом парламенте для этого складывалась вполне удобная ситуация, поскольку партия СДПК, в которой состоял экс-президент, была доминирующей, да и в целом весь Жогорку кенеш был управляем. «В Кыргызстане негласно существует такая система, которую можно было бы назвать «благословением президента», — объясняет кыргызский политический эксперт Сейтек Качкынбай. — Парламент хотя и выбирается, но большая часть кандидатов все равно согласовывается с главой государства».

Но что-то пошло не так с самого начала. Атамбаев с ходу в публичных заявлениях начал намекать, что всем хорошим на своем посту президент Жээнбеков обязан ему. Это очень не понравилось родственникам главы государства — в том числе потому, что Жээнбеков является уроженцем южных частей страны, а указывающий в грубой форме, как жить, северянин Атамбаев ничего, кроме раздражения, не вызывал. К тому же Атамбаев попробовал провести внутрипартийный переворот и убрать из СДПК всех сторонников новой власти. Это вызвало раскол в партии: отколовшаяся часть назвала себя «СДПК без Атамбаева», провела свой съезд и выразила лояльность действующей власти. Официальная часть СДПК переизбрала своего лидера, но контролируемый президентом Минюст решил, что Атамбаев больше не глава партии.

В итоге бывший президент вынужден был уйти с партийного поста, а обозленный поведением Атамбаева Жээнбеков оперативно сменил ряд государственных чиновников, которые могли быть лояльны его предшественнику (в том числе главу Комитета национальной безопасности). Сам президент при этом откровенно высказался только один раз — в ноябре 2018 года. «Он любит разбрасываться такими словами, как «досум» (друг — В. П.) и «партиялашым» (однопартиец — В. П.). Но так не поступают настоящие друзья и однопартийцы. Любимый тренд его политтехнологов — называть меня предателем. Кто есть кто — время покажет», — сказал Жээнбеков в интервью сайту 24.kg.

Параллельно развивался процесс снятия неприкосновенности с бывшего президента — а началось все с коммунального ЧП. В январе 2018 года на бишкекской ТЭЦ произошла авария, в результате чего столица целую неделю зимой сидела без горячей воды и отопления. В Бишкеке, конечно, теплые зимы, но не настолько, чтобы люди простили семь мерзлых дней власти. Началось расследование, и выяснилось, что до этого ТЭЦ модернизировалась за счет кредитов из Китая в 386 миллионов долларов. Генпрокуратура возбудила сразу пять уголовных дел о коррупции и хищениях (прокуроры тоже сидели без воды), и на скамье подсудимых оказалось несколько высокопоставленных чиновников, включая двух премьер-министров и министра финансов.

Но кого-то явно не хватало, и маховик по снятию неприкосновенности с Атамбаева был запущен. Сначала с этой инициативой выступили депутаты, потом идею обсуждала специальная комиссия, потом все дошло до прокуратуры. На каждом из этих этапов у бывшего президента была возможность все остановить, если бы он укротил свой горячий нрав.

«Если бы Атамбаев молчал, возможно, и не было бы никакого снятия неприкосновенности, — предполагает Аркадий Дубнов. — Но 8 июня на митинге против коррупции он назвал парламент «сопливым», и все решилось за считаные недели».

Специальная комиссия нашла «признаки особо тяжкого преступления» почти во всем, что предъявлялось Атамбаеву. Генпрокурор это озвучил, а контролируемый вчера почти полностью парламент, включая ближайших союзников, отдал своего вчерашнего лидера на съедение силовикам.

Сам Атамбаев все обвинения называет «абсурдными», его немногочисленные сторонники организовали в Чуйской области некий «штаб» по его защите — в первую очередь информационной. Бывший президент распространил официальное заявление о том, что происходит в парламенте «в связи с желанием Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны», и отверг все обвинения.

Отметим, что, помимо истории с ТЭЦ, важен и кейс с освобождением в 2013 году криминального авторитета Азиза Байтукаева, которого осудили на 16 лет за организацию массовых беспорядков, но освободили в связи с диагнозом «лейкоз крови». Позже выяснилось, что Байтукаев ничем не болен, но к тому моменту он уже скрылся на территории России. В связи с этим Атамбаев в своем заявлении обратился и к российскому президенту.

«Я надеюсь, что однажды Байтукаев скажет по-мужски всю правду о том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил. Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент РФ уважаемый В. В. Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан», — говорит Атамбаев.

Худшее, что могут сейчас сделать действующие власти Кыргызстана, — это арестовать его, говорит Аркадий Дубнов, поскольку это может привести к обострению отношений между Севером и Югом. Тем более Атамбаев никуда, кажется, убегать не собирается и планирует доказывать свою невиновность в суде. «В этом смысле он похож на [бывшего президента Армении Роберта] Кочаряна», — сравнивает политолог.

Кыргызский политический эксперт Сейтек Качкынбай, наоборот, считает, что бывший президент настолько «всем надоел», что его дальнейшая судьба мало кого теперь волнует.

В следующем году в стране будут парламентские выборы — и, если Жогорку кенеш будет собираться по старому принципу «благословения», это станет большим разочарованием для новых лидеров в регионах Кыргызстана. Но про человека, который хотел казаться отцом всех современных кыргызов, во время следующей кампании вряд ли уже кто вспомнит.