Колыбель резолюции

В среду, 26 июня, в Петербурге побили главу штаба Навального. Нападавшим нужен был телефон Александра Шуршева, точнее — видео, снятое на этот телефон рядом с избирательным участком. Такие съемки в Питере становятся тем интереснее, чем ближе день голосования. Самый увлекательный ролик штаб Навального снял на прошлой неделе, 21 июня, в администрации Выборгского района Петербурга, а в Сеть выложил на днях. На видео дюжина специально отобранных бюджетников, получив списки с полными персональными данными избирателей, заполняет подписные листы в поддержку врио Беглова.

Напомним, что Александр Беглов, врио губернатора Петербурга, идет на выборы как самовыдвиженец. Ему надо до 1 июля пройти муниципальный фильтр и собрать 76 тысяч подписей избирателей.

В марте ВЦИОМ объявил, что деятельность Беглова как врио губернатора одобряют почти 50 процентов петербуржцев. Особенно сильно люди одобряли уборку города во время январских и февральских снегопадов. Опрос проходил, повторим, в марте, и петербуржцы не успели забыть, что больше четырех тысяч человек минувшей зимой на улицах покалечились, двое погибли. Прокуратура Петербурга вынесла представление в адрес врио губернатора по поводу скверной уборки города. Но социологи настаивали: «Беглов победил бы уже в первом туре», пройди выборы в ближайшее воскресенье.

Казалось бы, с такой популярностью 76 тысяч подписей — сущая безделица. И действительно общественный штаб Беглова объявил, что нужное количество собрано, на 10 дней раньше срока, 20 июня. «Но при сборе бывают ошибки и неточности, — добавил пресс-секретарь штаба. — Поэтому сейчас мы набираем подписи с запасом».

Человеком, который долго не верил во всенародную любовь, казался сам Александр Беглов. Полгода он не мог объявить, что готов пойти на выборы. Хотя его упрашивали, ему, как выяснилось, писали письма ветераны, блокадники и просто неравнодушные граждане. Беглов сначала отказывался и даже смущался. И, надо думать, говорил, что никогда раньше этого не делал. А они ему, наверное, говорили, что никто никогда раньше этого не делал. И что стоит только попробовать, как он сразу убедится, насколько это легко и просто. Потому что и делать-то ему ничего не придется, а победит он в первом туре. И однажды уговорили.

Это случилось 30 мая, когда Беглов приехал в Курортный район Санкт-Петербурга (он был главой этого района с 1999 по 2002 год). Простой житель района, председатель совета ветеранов Виктор Михайлов, встал и потребовал, чтоб врио ответил: будет выдвигаться или нет? Беглов подумал и ответил: будет.

Документы в горизбирком он принес 1 июня (это была суббота) в 8.30 утра. Вообще-то комиссия работает с 9 часов. Но совершенно случайно как раз в тот день рабочая группа решила собраться в 7 утра. Поэтому врио не пришлось ждать. Дальше ему предстояла нелегкая работа: собрать те самые подписи 76 тысяч петербуржцев.

Беглов мог избежать муторного этапа, если бы шел на выборы как выдвиженец от парламентской партии. Скажем, от «Единой России». Он, если кто не знает, вступил в партию в мае 2003 года и через 3 недели стал секретарем политсовета в Петербурге. Но почему-то в листовке с биографией врио, которую раздают сейчас в петербургском метро, этот момент скромно обойден. И на выборы Беглов идет как самовыдвиженец.

«С начала предвыборной кампании, 1 июня, активисты собирают подписи за кандидата на станциях метро и других местах скопления людей, — рапортовала лояльная Смольному газета «Мойка78». — Прохожие активно откликаются на предложения молодых людей в голубых ветровках. Порой к ним выстраиваются очереди».

В скобках заметим, что

правила, установленные петербургским метрополитеном, запрещают любую агитацию в подземке. Почему-то для Беглова было сделано исключение.

Другие потенциальные кандидаты стали обращаться к дирекции метро с вопросами — пришлось разрешить и им. Из ответа, полученного депутатом питерского парламента Борисом Вишневским, мы знаем, что аренда места на одной станции стоит 2 тысячи рублей в день. На каких условиях работают сборщики подписей за Беглова — неизвестно.

По прошествии первой недели кампании выяснилось, что задействовано отнюдь не только метро. Штаб Навального опубликовал аудиозапись, сделанную в Петербургской юридической академии: студентов с петербургской пропиской убедительно просят подписаться за выдвижение Беглова. Один юноша, Иван Мезенцев, отказывается. Замдекана факультета юриспруденции его уговаривает. Он ссылается на то, что администрация Невского района, где находится академия, помогает вузу, а теперь пришла пора откликнуться на просьбу главы района.

Утром 21 июня двое активистов штаба Навального пришли в администрацию Выборгского района, чей глава, по их информации, тоже «получил задание».

— Нам много пишут об этом, и можно предположить, что такие вещи происходят повсеместно, — сказала «Новой» заместитель главы штаба Ольга Гусева.

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Молодые люди просто назвались стажерами, которым надо пройти в актовый зал. Охрана пропустила их, даже не спросив паспортов.

— В зале уже сидели за столами 12 человек, которые пришли раньше нас, — продолжает Ольга Гусева. — Нам выдали по 15 подписных листов и персональные данные сборщиков подписей, которые мы должны были вписать в листы. Велели ставить на них дату — 21 июня. Но мы видели, что у остальных людей есть не только данные сборщиков подписей, но и скрепленные листы формата А4 со списками избирателей и всеми персональными данными — номером паспорта, датой выдачи, адресом, датой рождения и так далее. Это было похоже на поквартирную базу данных, как люди зарегистрированы, так они и были вписаны.

«Видимо, это была база МВД. Мы достаточно долго сидели в этом зале. Женщины спокойно общались друг с другом, обсуждали все это, ничего не скрывая».

Подписей избирателей, признает Ольга Гусева, в листы все-таки никто не ставил. Но женщины за столами вносили туда данные неких «сборщиков». К таким «сборщикам» сходили потом активисты Навального — и выяснилось, что люди даже не подозревали о своей миссии. Кроме того, добавляет Ольга, в администрации у них на глазах подписные листы закрывали датой 21 июня, это значит, что вносить туда изменения уже нельзя по закону.

— Мы тоже попросили выдать нам списки избирателей, — продолжает Ольга. — Нас отправили к сотруднице администрации Светлане Катриченко. Она сказала, что мы «неучтенные» стажеры, поэтому должны тихо покинуть помещение и никому ни о чем не рассказывать.

Одним словом, получался скандал: выходило так, будто подписи за Александра Беглова приходится фальсифицировать. Сам врио выступил по телевидению, с гневом осудил происходящее, заявил, что его «общественный штаб» не имеет никакого отношения к безобразию, и поручил МВД проверить факты. Проверка пока не завершена. От кого главы районов «получали задания» — неизвестно.

Параллельно с губернаторской в Петербурге идет кампания по выборам муниципальных депутатов. Наблюдатели составили топ-5 технологий, позволяющих правильно отфильтровать кандидатов. Чтобы народу не пришлось голосовать за кого попало.

Крепкие мужчины просто не пускают «неправильных» кандидатов в помещения избиркомов, а если кто просочится – выпихивают.

Фиктивная очередь на подачу документов для регистрации. Пока «неправильный кандидат» ждет, рабочее время комиссии заканчивается.

«Неправильным» кандидатам выдают документы с ошибками, в итоге они открывают в Сбербанке не специальный счет, а обычный. На этом основании им потом отказывают в регистрации.

Муниципальные выборы объявляют, но информация об этом остается «секретной», газета с соответствующим сообщением в районе не распространяется.

Избирком неожиданно переезжает на новый адрес, который известен только «правильным» кандидатам.

Между тем выяснилось, что в Петербурге действуют сразу два штаба в поддержку кандидата Беглова. Первый — «штаб общественной поддержки», как назвал его сам врио губернатора, там полевую работу, в частности — сбор подписей, курирует политтехнолог Александр Серавин, «аффилированный» с администрацией президента.

Второй штаб связывают с вездесущим Евгением Пригожиным:

будто бы «кремлевский повар» проявил инициативу и тоже занимается выборами губернатора — теми методами, какие ему доступны.

Петербург