У Анны и Александра Крохалевых трое детей: 4, 10 и 13 лет. Еще у них есть ипотека. А теперь и миллион двести тысяч морального ущерба, которые Александр должен выплатить согласно судебному решению. Дома, в Североморске, он последние дни — ​ждет отправки в колонию-поселение. Александр назначен виновным в деле о гибели в ДТП Олега Карамзина — ​человека, случайно оказавшегося на пути кортежа командующего ВДВ России. Приговор вступил в силу, Крохалев проведет в колонии два года и на 2,5 года лишен водительских прав.

Анна Крохалева, доказывая невиновность мужа, прошла две судебные инстанции, писала президенту и министру обороны, сейчас, когда обвинительный приговор вступил в силу, разместила петицию в интернете. На дорогих адвокатов денег нет — ​Анна безработная. Как будет выживать теперь — ​не знает.

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«Новая» рассказывала, как 15 сентября 2017 года в Печенгском районе Мурманской области кортеж главкома ВДВ столкнулся с «Шевроле», за рулем которого был Олег Карамзин. Олег погиб на месте, его вдова Наталья, сидевшая на пассажирском сиденье, прошла тяжелейшее лечение. Главком ВДВ Андрей Сердюков получил перелом позвоночника. Также пострадали его зам генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский, старшина Андрей Батаев.

Не дожидаясь результатов расследования, спустя четыре дня после аварии, Минобороны выпустило пресс-релиз: «Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом». Вину за случившееся военные списали на жертву ДТП Олега Карамзина.

К тому времени в Сети уже появились записи видеорегистраторов, на которых явственно видно, как кортеж, ведомый машиной со спецсигналами, на мокрой дороге перед закрытым поворотом идет на обгон, пересекая сплошную. Это очевидное нарушение ПДД, которое нельзя оправдать ни мигалками, ни погонами пассажиров, спешивших на учения «Запад‑2017».

Чудом выжившая в ДТП Наталья Карамзина тогда говорила журналистам, что молится о справедливом наказании для главкома Сердюкова. Попытка списать все на ее мужа означала не только вопиющую несправедливость, но и лишение каких бы то ни было компенсаций, необходимых для реабилитации после травм.

Но списать на Карамзина ДТП не удалось. «Стрелочником» назначили другого человека — ​водителя штаба Северного флота Александра Крохалева, сидевшего за рулем микроавтобуса с Сердюковым на борту.

Что заставляет сомневаться в справедливости приговора? То, что в нем опровергается очевидный факт: суд отказался считать кортеж главкома, состоявший из четырех машин и сопровождаемый двумя машинами военной полиции, организованной колонной. В колонне ответственность за принятые решения и маневры возлагается на водителя головной машины с мигалками. Вне колонны — ​на непосредственного участника столкновения.

В случае Крохалева Фемида оказалась не слепой, а близорукой, не заметив того, что видно любому, кто смотрел до сих пор доступную в интернете видеозапись ДТП. Следствие, а за ним и гособвинение решило — ​и убедило суд, что двигавшиеся друг за другом машины Минобороны просто ехали в попутном направлении. А машина со спецсигна­лом сопровождала, дескать, только первую из них — ​в которой сидел тогдашний главком ВМФ Владимир Королев. Основание — ​заявка на сопровождение Королева, которая зарегистрирована в военной автоинспекции 15 сентября, в день ДТП. Но согласно приказу министра обороны № 195 от 19 мая 2007 года «О порядке осуществления сопровождения транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации автомобилями военной автомобильной инспекции», сопровождение полагается только колон­нам, состоящим не менее чем из трех машин. И заявки на него подаются за три дня до передвижения по маршруту.

Из этого возможны два вывода: либо начальник ВАИ удовлетворил заявку в нарушение приказа, выделив две машины для сопровождения одного автомобиля с Королевым, либо документы «подчистили» после аварии.

— В суде давал показания Топалов, начальник ВАИ, который признал, что заявку получил и одобрил не 15-го числа, а раньше, давал показания и Туренков — ​водитель замыкавшей кортеж машины военной полиции, он подтвердил, что получил указание сопровождать организованную колонну. Как и Дрыпан, инспектор ВАИ, который, выезжая с полигона, получил от адъютанта главкома ВМФ указание сопровождать все машины, а не только самого Королева, — ​рассказывает Анна Крохалева. — ​И коллега мужа, водитель Когерниязов, рассказывал на допросе, что получил указание в колонне следовать за Сашей. Но из итогового протокола судебного заседания слова «в колонне» из его показаний просто исчезли.

Существование колонны защите в суде не удалось доказать. И за понты людей в больших погонах, которые в нарушение всех правил погнали кортеж на обгон, отвечает Крохалев. А еще его семья, которая оказалась на грани выживания. А также семья Карамзиных, которые, потеряв кормильца, не скоро получат и компенсацию — ​у Крохалевых ничего нет, приставам даже арестовать нечего.

Главком ВДВ Андрей Сердюков оправился от травм. Генерал, которого называли одним из организаторов высадки в Крыму «зеленых человечков», 10 апреля 2019 года назначен командующим российской группировкой в Сирии.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев был уволен со службы 3 мая 2019 года и стал заместителем руководителя Объединенной судостроительной корпорации.